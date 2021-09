Wer beschützte Leib und Leben der russischen Herrscher?

Wer stellte die Leibgarde der russischen Zaren? Die russischen Herrscher brauchten Schutz in ihren Residenzen, auf Reisen und auf dem Schlachtfeld.

Die Leibgarde von Alexander III. – die beste in ganz Europa

Wladimir Scheremetew (in der Mitte sitzend) unter den Offizieren des Konvois. Public domain Public domain

Der 1. März 1881, der Tag, an dem Alexander II. ermordet wurde, war offenbar der schlimmste Tag für die Leibwächter des russischen Zaren. Unter Alexander III., der den Thron nach der Ermordung seines Vaters bestieg, wurde die Sicherheit des Kaisers verstärkt. Er wählte den Gatschina-Palast außerhalb von St. Petersburg als Hauptresidenz. Dort war es einfacher, Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen als im Winterpalast im Zentrum von St. Petersburg. Für die Bewachung der kaiserlichen Residenzen und die Bewachung der kaiserlichen Familie bei Eisenbahnfahrten wurden eigene Regimenter gebildet. Das 1. Eisenbahnbataillon, das den Kaiser bewachte, zählte über Tausend Mann - sie fungierten sowohl als Zugpersonal als auch als Eisenbahnwache.

Public domain Public domain

Unter Alexander III. war jede Reise des Kaisers mit dem Zug eine großangelegte und penibel geplante Sicherheitsoperation. Alle Informationen über die Reisen des Kaisers waren geheim, und zwei völlig identische Züge, die in regelmäßigen Abständen die Plätze tauschten, fuhren gleichzeitig auf der geplanten Strecke.

Ab 1881 wurden die Militäreinheiten so organisiert, dass bei der Durchfahrt der Züge des Kaisers praktisch jeder Meter bewacht wurde. Wassili Kriwenko, ein Sekretär des kaiserlichen Hofministers, erinnert sich: „Der enge militärische Kordon erstreckte sich von St. Petersburg bis zur Krim oder sogar bis zum Kaukasus, wenn der Kaiser dorthin reisen musste. Während der Durchfahrt des Zuges durch eine Region wurden alle Arten von Übungen und Exerzierkursen in den örtlichen Militärformationen gestoppt, die ganze Aufmerksamkeit der Behörden richtete sich auf die Bahnstrecke und auf den Zug, in dem der Zar reiste."

Aber so sicher waren die russischen Zaren nicht immer gewesen.

Peters Problem mit der Sicherheit

Public domain Public domain

Im Februar 1697 wurde ein Mordkomplett gegen Zar Peter aufgedeckt. Die Verschwörung wurde von einem hochrangigen Staatsmann, Iwan Tsykler, angeführt. Ihm und seinen Komplizen war aufgefallen, dass Peter oft allein durch Moskau ritt, und sie planten, ihn zu erstechen. Glücklicherweise wurde ihr Plan von zwei einfachen Strelizen, Mitgliedern der Palastwache, vereitelt.

Die Strelizen, bärtige Männer in roten Mänteln und mit pelzbesetzten Hüten, die Äxte oder Speere schwangen, waren die Leibwächter der Moskauer Zaren. In der Kiewer Rus und darüber hinaus wurde die Sicherheit der Fürsten durch ihre Druschina - den engsten Kreis adliger Soldaten - gewährleistet. Als 1547 das Moskauer Zarenreich gegründet wurde, stellte der Zar Militärs ein, die ihm als persönliche Leibwächter und für die Sicherheit der königlichen Residenzen dienten.

Das Problem, das Peter mit seiner Sicherheit hatte, war, dass Iwan Tsykler, ein ehemaliger Oberst der Strelizen war. Die Strelizen töteten Peters Onkel und andere Verwandte während des Aufstandes von 1682, der Peter und seinen Bruder Iwan auf den Thron brachte. Peter schlug vernichtend die Strelizen 1698 mit der Niederschlagung ihres Aufstandes.

Danach wurde die persönliche Sicherheit des Zaren durch seine neuen Wachregimenter - die Preobraschenski und Semjonowski - gewährleistet. Sie wurden zur Leibgarde befördert und waren für die persönliche Sicherheit des Zaren verantwortlich. Während der Regierungszeit von Anna Ioannowna entstanden die Regimenter Izmailovsky und Konnyi (Kavallerie) der Kaiserlichen Garde.

Von der kaiserlichen Garde zur Kosakeneskorte

Das Leibgarde-Preobrazhensky-Regiment. Staatliches Historisches Museum Staatliches Historisches Museum

Im 18. Jahrhundert spielte die kaiserliche Garde eine wichtige Rolle bei den „Palastrevolutionen“ - Katharina I., Peter II., Anna Ioannowna, Elisabeth Petrowna und Katharina die Große bestiegen mit ihrer Hilfe den russischen Thron. Die kaiserliche Garde war zu einer ernstzunehmenden politischen Macht geworden, die gegen Ende des 18. Jahrhunderts auch so korrupt war, dass es tatsächlich möglich war, in ihren Reihen eine Verschwörung anzuzetteln und den Mord an Kaiser Paul I. durchzuführen.

Public domain Public domain

Alexander I., Pauls Sohn und Erbe, entzog der kaiserlichen Garde den unmittelbaren Schutz der kaiserlichen Familie. Im Jahr 1811 wurden Kosaken aus Südrussland und dem Nordkaukasus in die kaiserliche Garde berufen, um den Kaiser während des europäischen Feldzugs 1813-1814 (Krieg der Sechsten Koalition) zu schützen. Während der Völkerschlacht bei Leipzig vom 16. bis 19. Oktober 1813 rettete das Kosakengeschwader Alexander I. tatsächlich das Leben.

1825 kam es zum Dekabristenaufstand, der weitere Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der kaiserlichen Familie aufkommen ließ. 1828 gründete Nikolaus I. die Kosaken-Eskorte Seiner Majestät, die aus über 40 jungen Adligen aus dem Nordkaukasus bestand - Kabardiner, Tschetschenen, Kumyken, Nogaier und andere kaukasische Ethnien. Warum wurden sie den russischen Wachen vorgezogen?

Bergbewohner als Schutz für den Kaiser

Kaiser Nikolaus II. und Kaiserin Alexandra Fjodorowna in der Livadia-Kaserne, Public domain Public domain

Die Eskorte wurde während des Kaukasuskrieges von 1817-1864 gegründet. Der Historiker Dmitri Klotschkow erklärt: „Durch den Dienst in der Hauptstadt des Reiches wurden die jungen kaukasischen Adligen, die aus streng traditionellen Gesellschaften stammten, an europäische Traditionen und Sitten gewöhnt. Die unteren Ränge der Eskorte wurden alle vier Jahre erneuert, um die Rotation des Personals zu gewährleisten.“ Nikolaus I. vertrat die Ansicht, dass die Beauftragung der kaukasischen Adligen mit dem Schutz des Kaisers eine Geste war, um ihr Vertrauen und ihren Respekt zu gewinnen.

Die Uniformen der Kosaken der Eskorte hatten ein ethnisches Design: ein traditioneller Wollmantel, genannt Tscherkeska (Tschocha), ausgestattet mit den berühmten Gazyrs. Sie waren mit Dolchen und Schaschkas (Kosakensäbel) bewaffnet und trugen manchmal sogar Bögen und Kettenhemden. Die Kosaken der Eskorte waren die „Gala“-Garde des Kaisers und begleiteten ihn bei Militärparaden und feierlichen Empfängen am Kaiserhof.

Soldaten des Kosaken-Regiments und der Schwarzmeer-Kosaken-Division. Public domain Public domain

Die kaukasischen Kosaken konnten vom Pferd aus genau zielen und schießen, mit ihrer Schaschka ein Taschentuch vom Boden aufheben und aufbewahren, im Sattel stehend reiten und sich unter dem Bauch eines Pferdes durchschwingen - und das alles im vollen Galopp!

Im Jahr 1827 wurde die Kompanie der Schlossgrenadiere gegründet. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, in den Palästen, in der Nähe der Kaiserdenkmäler, bei feierlichen Festen und Empfängen Ehrendienst zu leisten. Die Grenadierkompanie bestand aus erfahrenen, in die Jahre gekommenen Soldaten. Sie trugen helle, gold-rote Uniformen.

Mit der Bewachung der Kaiserin waren spezielle Kosaken betraut - zwei bis vier Kammerkosaken. Der Historiker Igor Zimin sagt: „Für diesen Posten wurden stattliche, hochgewachsene Kosaken mit einem unverzichtbaren Bart ausgewählt. Sie trugen luxuriöse Uniformen und zeigten dies gerne auf Auslandsreisen, denn in Europa waren die Kammerkosaken die wörtliche Verkörperung des schrecklichen, bedrohlichen russischen Kosaken."

Die Kinder des Kaisers und die Kosaken der Eskorte, 1913. Public domain Public domain

Die eigene kaiserliche Kosakeneskorte existierte bis 1917. Während der Revolutionszeit konnte jedoch niemand die Sicherheit des Zaren im riesigen Winterpalast gewährleisten. Nikolaus II. und seine Familie hielten sich daher in ihren Vorstadtresidenzen in Peterhof und Zarskoje Selo auf. In den Jahren 1905 bis 1909 besuchte Nikolaus beispielsweise St. Petersburg, die Hauptstadt seines Reiches, nur viermal! Die Residenzen waren abgeriegelt und wurden ständig von Patrouillen kontrolliert. Dies bewahrte Nikolaus II. jedoch nicht vor den später folgenden Ereignissen, denn der Kaiser konnte nur wirklich sicher sein, wenn er das Vertrauen der Untertanen hatte.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.