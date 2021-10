Wie waren diese berühmten Russen als Kinder?

Fjodor Dostojewski

Der Schriftsteller Wladimir Kachenowski erinnerte sich, wie er als Kind die Brüder Dostojewski kennenlernte: „Ich erinnere mich an zwei Jungen mit blonden Locken... Wenn sie spielten, wählten sie Jungen aus ihrer Altersgruppe aus und wurden ihre Anführer. Ihr Status unter den Spielern war selbst für mich - ein anderes Kind - erkennbar. Diese Kinder waren Fjodor und Michail Dostojewski..."

Der kleine Fjodor war der Sohn von Michail Dostojewski, einem Arzt im Armenkrankenhaus von Mariinsky, das eine Arbeitswohnung im Flügel des Gebäudes hatte. Dort wurde der spätere Schriftsteller 1821 geboren und verbrachte dort seine Kindheit. Fjodor erlebte täglich das Leiden und Sterben von Patienten aus den ärmsten Schichten der Moskauer Gesellschaft.

Bevor er Arzt wurde, erhielt der Vater des Autors eine religiöse Erziehung. Die Familie war daher sehr fromm. Die Kinder wurden anhand des Buches „Einhundertundvier heilige Geschichten für die Jugend aus dem Alten und Neuen Testament, ausgewählt von Johan Gibner" im Lesen und Schreiben unterrichtet. Es war das erste Buch, das der spätere große Schriftsteller selbst lesen sollte.

Fedor und sein älterer Bruder Michail wuchsen mit einer großen Liebe zum Lesen auf. Ihnen wurde viel vorgelesen. Zunächst waren es Kindermärchen, dann, als die Jungen erwachsen wurden, lasen sie die Klassiker zusammen mit ihren Eltern, wenn ihre Freunde zu Besuch kamen.

Lew Tolstoi

Lew Tolstoi wurde schon in jungen Jahren zum Waisenkind - seine Mutter, Fürstin Maria Wolkonskaja, starb 1830 am Kindbettfieber, als Lew erst zwei Jahre alt war. 1837 verlor er plötzlich seinen Vater, Nikolai Tolstoi. Der kleine Lew wurde zusammen mit seinen drei Brüdern und seiner Schwester zu Verwandten geschickt. Trotz des Verlustes seiner Eltern hat er schöne Erinnerungen an seine Kindheit: „Was könnte es für eine wertvollere Zeit geben als die, in der unschuldige Freude und grenzenlose Liebeslust die einzigen Triebfedern des Lebens sind?"

„In seinen Kindertagen hob sich Lew Nikolajewitsch durch seine besondere Lebenslust von der Masse ab; er war irgendwie strahlend“, erinnerte sich Tolstois Schwester. „Es gab Gelegenheiten, bei denen er mit einem so freudigen Lächeln ins Zimmer stürmte, als hätte er gerade etwas entdeckt und könne es kaum erwarten, es allen zu erzählen. Er liebte es zu scherzen. Er war immer sanft, zärtlich, nie unhöflich.“

Im Alter von zwölf Jahren zog Tolstoi mit seinen Geschwistern vom Familiensitz Jasnaja Poljana nach Kasan, um bei seiner Tante Pelageja Juschkowa zu leben. Dort bekam Tolstoi Hausunterricht. Ein französischer Lehrer wurde eingestellt, um den Jungen zu erziehen. Der junge Lew erwies sich in seinen Fremdsprachenkenntnissen als sehr vielversprechend - er lernte schnell Englisch, Französisch und Deutsch. 1843 schrieb sich Tolstoi an der Fakultät für Ostsprachen der Universität Kasan ein. Allerdings verlief das Studium für den ernsten und rastlosen jungen Mann nicht so gut - er schloss es nie ab. Natürlich wissen wir heute, wo seine wahren Talente lagen.

Wladimir Lenin

Wladimir Uljanow (1870-1924) im Jahr, in dem er das Gymnasium №3 absolvierte, 1887. Boris Bik/Sputnik Boris Bik/Sputnik

Der kleine Wolodja Uljanow war sowohl für die Eltern als auch für die Lehrer ein echter Quälgeist. Er wurde 1870 in Simbirsk in die Familie des Inspektors der öffentlichen Akademie und Adligen Ilja Uljanow geboren. Lenin war ein großer, aufgedunsen wirkender Junge, der für sein ungestümes Verhalten und seine Vorliebe für das Herumrennen bekannt war und - laut seiner älteren Schwester - oft hinfiel und sich den Kopf stieß, was ihn dennoch nicht vorsichtiger werden ließ.

Wladimir liebte laute und gefährliche Spiele und machte oft sein eigenes Spielzeug kaputt. Er liebte es auch, anderen Kindern Befehle zu erteilen und sie zu ärgern. Da er wusste, dass seine Schwester Angst vor Pflanzenwurzeln hatte, zog er eine heraus und schüttelte sie vor ihrem Gesicht. Oder als er bemerkte, dass sein jüngerer Bruder Boris bei einem Kinderlied über eine kleine Ziege weinte, sang Lenin dieses Lied langsam und mit besonders leiser Stimme, wobei ihm die Tränen des Kindes offenbar sehr gefielen. Trotz seines frechen und giftigen Benehmens war der kleine Wolodja ein aufgewecktes Kind. Er lernte bereits mit fünf Jahren lesen und hatte später keine Probleme, sich für das Gymnasium zu qualifizieren.

Juri Gagarin

Der erste Mensch im Weltraum, Juri Gagarin, wurde 1934 in der Familie eines Zimmermanns und eines Landarbeiters im Dorf Kluschino bei Smolensk geboren. Er verlebte eine ganz normale Kindheit, bis 1941 der Krieg ausbrach. Kaum einen Monat später, im Oktober, wurde die Region Smolensk von den deutschen Truppen besetzt.

Die Gagarins mussten zusammen mit anderen Familien in einem Unterstand leben, da die Nazis ihr Haus besetzt hatten und es in eine Werkstatt verwandelten. Gagarins Vater, der wegen einer Lähmung nicht zur Armee eingezogen werden konnte, wurde zurückgelassen und musste in der Windmühle arbeiten; er war nur gelegentlich in der Lage, eine kleine Menge Mehl mit nach Hause zu bringen. Die Familie ernährte sich von Brennnessel- und Sauerampfersuppen, deren Kräuter von Juri und seinem Bruder Boris gepflückt wurden.

Die Soldaten und Offiziere der Nazis verhöhnten und erniedrigten die Bauernkinder: Valentin, Juris älterer Bruder, musste einmal Flaschen halten, die die Soldaten für Schießübungen benutzten; der jüngere Boris wurde einmal wegen eines kleinen Vergehens mit seinem eigenen Schal an einem Baum aufgehängt. Juri sah dies und rannte nach Hause, um es seiner Mutter zu sagen. Es gelang ihnen gerade noch, Boris wiederzubeleben.

Auch die Spielzeuge und Erfahrungen in Juris Leben waren ein Produkt der Kriegsrealität. Schon als Kind konnte er zahlreiche Schusswaffen zusammenbauen und auseinandernehmen. Eine der schönsten Erinnerungen an seine Kindheit war, als er und seine Freunde sahen, wie sowjetische Piloten auf dem Feld landeten. Eines ihrer Flugzeuge wurde getroffen, der Pilot stürzte ab und ein anderes folgte ihm und landete in der Nähe. „Jeder von uns wollte fliegen, so mutig und schön sein wie sie", erinnerte sich Juri Gagarin später.

Trotzdem schrieb sich der sowjetische Kosmonaut schließlich an einer Facharbeiterschule ein, gefolgt von einer technischen Schule. Seinen Traum vom Fliegen hat er jedoch nie aufgegeben. Im Jahr 1955 wurde er zur Armee eingezogen und zum Studium an eine Luftfahrtschule in Orenburg geschickt. Dies sollte sein erster Schritt auf dem Weg ins All werden.

