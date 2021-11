Wie die Romanows ihre Juwelen aus dem revolutionären Russland schmuggelten

Juwelen in Altpapier

Maria Pavlovna in ihrer berühmten Tiara.

Großfürstin Maria Pawlowna (die Gattin des Großfürsten Wladimir Alexandrowitsch von Russland, des Onkels von Nikolaus II.) war eines der wenigen Mitglieder der Zarenfamilie, denen es gelang, nach der Revolution von 1917 nicht nur ins Ausland zu fliehen, sondern auch einen Teil ihrer Schmucksammlung mitzunehmen, wenn auch nicht persönlich. Sie trug fast nichts bei sich: Alle ihre Wertgegenstände blieben zu Hause, aber es gelang ihr, einige davon später ins Ausland zu schmuggeln. Dabei half ihr Albert Stopford, ein Freund der Familie und britischer Diplomat (der einigen Historikern zufolge auch ein britischer Geheimagent war).

Nach der Februarrevolution reisten die Großherzogin und ihre Kinder (ihr Mann war schon lange vorher, 1909, gestorben) nach Kislowodsk, nachdem sie den Diplomaten beauftragt hatten, ihre Juwelen zu holen. Es gibt nur lückenhafte Informationen darüber, wie ihm dies gelungen ist. Maria Pawlowna erzählte ihm angeblich von einer „Geheimtür", die zu ihrem Gemach im Wladimir-Palast in St. Petersburg führte. Der Geschichte zufolge verschaffte er sich Zutritt, indem er sich als Handwerker ausgab (nach einer anderen Darstellung in einem Frauenkleid) und den in eine alte Zeitung eingewickelten Schmuck herausnahm. Danach fuhr der Diplomat nach Kislowodsk, um die Juwelen der Großfürstin zu übergeben. Sie nahm jedoch nur einen kleinen Teil ihrer Sammlung mit und bat Stopford, den Rest aus Russland nach Großbritannien zu bringen und bei einer Bank zu deponieren. Einzelheiten kannten nur die beiden. Es ist bekannt, dass Stopford im Herbst 1917 unter Inanspruchnahme seiner diplomatischen Immunität mit 244 Schmuckstücken in seiner Gladstone-Tasche nach London reiste.

Public domain Public domain

Im Jahr 1920 gelang es Maria Pawlowna, Noworossijsk auf einem italienischen Schiff in Richtung Venedig zu verlassen, um sich in Frankreich niederzulassen. Sie starb jedoch bald darauf, und ihre Kinder erbten die Juwelen. Die Nachkommen verkauften viele Stücke aus ihrer Schmucksammlung, um ihre Finanzen aufzubessern. So gehört die Wladimir-Tiara heute Königin Elisabeth II. und ihre Perlenohrringe dem Gemahl von Prinz Michael von Kent.

Maria Pawlowna und Elisabeth II. tragen die Wladimir-Tiara. Public Domain; Getty Images Public Domain; Getty Images

Schmuck in Kissenbezügen

Ein Zigarettenetui mit der Großherzogin und ihren Enkeln ist neben einem Kissenbezug zu sehen, in dem die Lose aus Russland geschmuggelt wurden, während der Vorschau von "Romanow Heirlooms. Anthony Devlin/PA Images/Getty Images Anthony Devlin/PA Images/Getty Images

Die interessantesten Funde mussten 90 Jahre warten, bis sie entdeckt wurden! Wie sich herausstellte, gelang es Maria Pawlowna im November 1918 mit Hilfe ihres Freundes, des Kunstprofessors Richard Bergholz, den Teil ihrer Schmucksammlung, den der vertrauenswürdige britische Diplomat nach Kislowodsk gebracht und den sie aufbewahrt hatte, der schwedischen Mission in Petrograd [St. Petersburg] zu übergeben. Die Großherzogin hatte keine Zeit, ihre Verwandten vor ihrem Tod über das Versteck zu informieren, und zwei Kissenbezüge mit etwa 60 Schmuckstücken - Fabergé-Zigarettenetuis, mit Edelsteinen besetzte goldene Manschettenknöpfe und andere Gegenstände - wurden erst 2009 in den Archiven des schwedischen Außenministeriums entdeckt. Die Schweden übergaben die Kissenbezüge und ihren wertvollen Inhalt an die Nachkommen von Maria Pawlowna, die sie zur Versteigerung anboten. Heute befinden sich viele der Juwelen in Privatbesitz und tauchen von Zeit zu Zeit auf Auktionen auf.

Saphirbrosche und Ohrringe von Maria Pawlowna. Press photo Press photo

Koffer voller Juwelen

Neben den Gegenständen, die von Vertretern der Zarenfamilie selbst außer Landes gebracht wurden, wurden die Romanow-Schätze auch mit Erlaubnis der Bolschewiki außer Landes gebracht - der Erlös sollte für den Bedarf der kommunistischen Bewegungen in anderen Ländern verwendet werden. Ausländische Zollbehörden erwischten wiederholt Agenten der Komintern [Kommunistische Internationale] mit Koffern voller Juwelen.

Der amerikanische Journalist John Reed, der an den Kremlmauern begraben liegt, war Zeuge der Ereignisse der Russischen Revolution und schrieb darüber ein Buch mit dem Titel „Zehn Tage, die die Welt erschütterten“. Wladimir Lenin persönlich schrieb das Vorwort des Buches. Einigen Historikern zufolge war Reed ein Agent des Kremls, anderen zufolge war er ein Doppelagent. So oder so gibt es Beweise dafür, dass John Reed mehr war als nur ein Journalist, der mit den Bolschewiki sympathisierte.

Im März 1920 wurde Reed von Zollbeamten in der finnischen Stadt Turku mit Diamanten erwischt, die er in den Absätzen seiner Schuhe versteckt hatte. Er bestand darauf, dass er sie mit seinem eigenen Geld gekauft hatte, aber man glaubte ihm nicht und verhaftete ihn. Erst im Juni wurde er aus dem Gefängnis entlassen.

Otto Kuusinen in Moskau. Sputnik Sputnik

Aino Kuusinen, die Frau des finnischen Kommunisten Otto Kuusinen, erzählt in ihren Memoiren eine weitere interessante Geschichte. Die Agentin Salme Pekkala war im Auftrag des Exekutivkomitees der Komintern auf einer Reise nach Großbritannien. Otto erstatte ihr die Auslagen. Er „zog vier gelbliche Diamanten aus dem Futter seiner Weste, die etwa so groß waren wie ein kleiner Finger“, erinnert sich Aino.

Pralinen mit hochkarätiger Füllung

2009 gab der britische Geheimdienst eine Archivdatei frei, die im Zusammenhang mit dem Romanow-Schmuck steht. 1920 schickte Francis Meynell, ein Direktor des „Daily Herald“, Perlen und Diamanten aus dem Besitz der Zarenfamilie, die er von den Bolschewiki in Schweden erhalten hatte, nach Großbritannien. Sie wurden in Pralinen versteckt und mit der Post verschickt. Später sagte Meynell, dass der gesamte Schmuck schließlich zurück in die UdSSR ging.

