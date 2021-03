Fünf Romanows unserer Zeit, die man kennen sollte

Andrew Andrejewitsch

Prinz Andrei Romanow, (geb. als Andrei Andrejewitsch Romanow am 21. Januar 1923), ein Großneffe von Nikolaus II. und ein Ururenkel von Nikolaus I., ist derzeit der Chef des Hauses Romanow. Sein Vater, Prinz Andrei Alexandrowitsch (1897-1981), verließ Russland im Dezember 1918 an Bord des Schiffes der Royal Navy HMS Marlborough und konnte den Schrecken der Revolution entkommen, die die in Russland verbliebenen Romanows erleben mussten.

Prinz Andrei wurde in England erzogen. Er nahm als einfacher Seemann am Zweiten Weltkrieg teil und wanderte später in die USA aus, wo er als Agronom, Makler, Immobilienmakler, Zimmermann und in vielen anderen Berufen arbeitete. Prinz Andrei wurde als Künstler bekannt, obwohl er keine akademische Ausbildung hatte. Er war zweimal verheiratet und hat drei Kinder. Derzeit lebt Andrei Andrejewitsch mit seiner aktuellen Frau, der amerikanischen Malerin Inez Storer, in Inverness, Kalifornien.

Olga Andrejewna

Juri Belinski/TASS Juri Belinski/TASS

Prinzessin Olga Andrejewna (geb. am 8. April 1950) ist eine Halbschwester von Prinz Andrei Andrejewitsch und Leiterin der „Romanow Family Association“, eines Verbandes der legitimen männlichen Nachkommen von Zar Nikolaus I. von Russland.

pam fray (CC BY-SA 2.0) pam fray (CC BY-SA 2.0)

Olga Andrejewna wurde privat im Provender House in Kent, England, unterrichtet, dem Herrenhaus aus dem 13. Jahrhundert, das ihrer Mutter gehörte. Sie erbte das Herrenhaus und das dazugehörige etwa 12 Hektar große Gelände im Jahr 2000 und sammelte Geld, um es restaurieren zu lassen. Sie hat Teile des Anwesens der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Rostislaw Rostislawowitsch

Matryoshka1890 (CC BY-SA 4.0) Matryoshka1890 (CC BY-SA 4.0)

Prinz Rostislaw Rostislawowitsch Romanow (geb. 21. Mai 1985) ist derzeit Vizepräsident der „Romanow Family Association“. Er ist in den USA geboren und aufgewachsen und hat eine Kunstausbildung am University College Falmouth erhalten. „Meine Familie hat mir nie vermittelt, besonders zu sein. Meine Eltern wollten nicht, dass ich über mich als Nachkommen der russischen Zaren spreche“, sagte Rostislaw in einem Interview.

Prinz Rostislaw ist der einzige lebende Romanow, der oft nach Russland reist. Ab 2009 lebte er zwei Jahre in Russland und lernte die Sprache. Derzeit wohnt er in East Sussex, England.

Für die russische Uhrenfabrik Raketa entwarf er ein Modell, das dem 400. Jahrestag des Hauses Romanow gewidmet war. Angesichts der Tatsache, dass keiner der drei Söhne von Andrei Andrejewitsch männliche Nachkommen hat, wird Rostislaw eines Tages sehr wahrscheinlich das Oberhaupt der Familie Romanow werden.

Daniel Joseph Romanow

Prinz Daniel Joseph Romanow (geboren am 19. März 1972) kam in den USA zur Welt und ist dort aufgewachsen. Er ist der Urenkel des Großherzogs Alexander Michailowitsch (1866-1933).

Er absolvierte die James B. Conant High School in Chicago und besuchte anschließend die University of Illinois in Urbana-Champaign. Er hat einen Bachelor of Science in Rechnungswesen gemacht und seinen MBA mit Auszeichnung an der University of Illinois in Urbana-Champaign. Daniel Joseph ist vereidigter Buchprüfer.

Er ist Mitglied der „Romanow Family Association“ und einer der Romanows, die den Titel Prinz nicht führen. Derzeit lebt er in Chicago, Illinois.

Nikita Rostislawowitsch Romanow

Prinz Nikita Rostislawowitsch Romanow (geb. am 24. Januar 1987) ist der jüngere Bruder Rostislaws Rostislawowitschs. Er wurde in London geboren, nachdem seine Eltern aus den USA nach Großbritannien gezogen waren.

Nikita Rostislawowitsch ist einer der zeitgenössischen Romanows, über die wir sehr wenig wissen. Er besuchte Russland zum ersten Mal im Jahr 1998 und nahm an der Bestattungszeremonie der sterblichen Überreste von Kaiser Nikolaus II., Kaiserin Alexandra Feodorowna, der Großherzoginnen Olga, Tatjana, Anastasia und ihrem Gefolge teil. Er hat an der Northumbria University studiert und lebt heute in New York, wo er in der Werbebranche arbeitet.

