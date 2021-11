Tage des Sieges: Wie viele militärische Gedenktage gibt es in Russland? (TEIL 1)

Tag der Befreiung Leningrads von der Nazi-Blockade (27. Januar)

Durchbruch der Belagerung Leningrads. Boris Kudojarow/russiainphoto.ru

Während der Operation Leningrad-Nowgorod von Januar bis März 1944 drängte die Rote Armee die gewaltige deutsche Heeresgruppe Nord 180 bis 280 Kilometer von Leningrad zurück. Die Blockade der zweitwichtigsten Stadt der Sowjetunion, die 872 Tage andauerte und bis zu anderthalb Millionen Menschenleben forderte, wurde schließlich aufgehoben.

Tag der Niederlage der Wehrmacht in der Schlacht um Stalingrad (2. Februar)

Sowjetische Soldaten in Stalingrad, Januar 1943. Georgy Zelma/Sputnik Georgy Zelma/Sputnik

Am 23. November 1942 kesselte die Rote Armee im Rahmen der Operation Uranus die 6. deutsche Armee in Stalingrad vollständig ein. Am 26. Januar des folgenden Jahres teilten die Truppen der Don-Front die Armee in zwei Gruppen auf und besiegten die deutschen Truppen. Dies war ein entscheidender Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg.

Tag der Vaterlandsverteidiger (23. Februar)

Soldaten der Roten Armee. Sputnik Sputnik

Russland begeht den Tag der Vaterlandsverteidiger jeden 23. Februar zu Ehren einer Reihe von Ereignissen: der Verabschiedung des Dekrets über die Schaffung der Roten Arbeiter- und Bauernarmee am 28. Januar 1918, des Dekrets über die Schaffung der Roten Arbeiter- und Bauernflotte am 11. Februar desselben Jahres und der entscheidenden Schlachten, die die neu gebildete Rote Armee bei Pskow und Narva im Ersten Weltkrieg gegen die deutschen Truppen gewann.

Tag des Sieges von Alexander Newski über den Deutschen Orden am Tschudskoje-See (18. April)

Film "Alexander Newski". Sergei Eisenstein/Mosfilm, 1938. Sergei Eisenstein/Mosfilm, 1938.

Am 5. April (gefeiert wir erst am 18. April) 1242 besiegte der Nowgoroder Fürst Alexander Newski das Heer der Deutschordensritter und des Bistums Dorpat in der Region des Tschudskoje-Sees (Peipus). Die so genannte „Schlacht auf dem Eis“ spielte eine Schlüsselrolle bei der Abwehr der deutschen Expansion in den Nordwesten Russlands in der Mitte des 13. Jahrhunderts.

Tag des Sieges des sowjetischen Volkes im Großen Vaterländischen Krieg von 1941-1945 (9. Mai)

Roter Flagge über dem Reichstag in Berlin. Wladimir Grebnew/Sputnik Wladimir Grebnew/Sputnik

In der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 unterzeichneten die deutschen Streitkräfte im Ostberliner Stadtteil Karlshorst die bedingungslose Kapitulation und beendeten damit den Großen Vaterländischen Krieg, der 27 Millionen Sowjetbürger das Leben gekostet hatte.

Tag des Sieges der russischen Flotte über die türkische Flotte in der Schlacht von Çeşme Bay (7. Juli)

Ivan Aiwasowski. Die Schlacht von Çeşme Bay. Nationale Kunstgalerie Aiwasowski Nationale Kunstgalerie Aiwasowski

In der Schlacht an der Çeşme-Bucht am 7. Juli 1770, während des russisch-türkischen Krieges von 1768 bis 1774, wurde ein bedeutender Teil der osmanischen Flotte vernichtet.

Tag des Sieges der russischen Armee unter Peter dem Großen über die Schweden in der Schlacht von Poltawa (10. Juli)

Alexander Kotzebue. Der Sieg bei Poltawa. Die Staatliche Eremitage Die Staatliche Eremitage

Der Sieg Russlands im Großen Nordischen Krieg 1700 bis 1721 über Schweden verschaffte dem Land zum ersten Mal einen Platz am Tisch der europäischen Großmächte. Das Schlüsselereignis war die Schlacht von Poltawa am 8. Juli 1709 (gefeiert wird am 10. Juli).

Tag des ersten Seesieges der russischen Flotte unter Peter dem Großen über die Schweden am Kap Gangut (9. August)

Maurice Baquoy. Die Schlacht von Gangut. Public Domain Public Domain

Am 7. August 1714 (der Gedenktag wird am 9. August begangen) errang die reguläre russische Flotte (damals noch mit Ruderantrieb) in der Nähe von Kap Gangut (Halbinsel Hanko, heute Finnland) ihren ersten Sieg in der Geschichte.

Tag der Niederlage der Wehrmacht in der Schlacht von Kursk (23. August)

Die Schlacht von Kursk. Iwan Schagin/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Wenn die Schlacht von Stalingrad den wichtigsten Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs markierte, so wurde dieser durch die Schlacht von Kursk gefestigt. Nachdem die Rote Armee im Sommer 1943 einem mächtigen Angriff der deutschen Truppen auf den Kursker Salient widerstanden hatte, startete sie eine groß angelegte Gegenoffensive an allen Frontabschnitten und ergriff endgültig die strategische Initiative.

Tag des Endes des Zweiten Weltkriegs (3. September)

Unterzeichnung des japanischen Kapitulationsdokuments an Bord der U.S.S. "Missouri" in der Bucht von Tokio, 2. September 1945. Sputnik Sputnik

Am 2. September 1945 kapitulierte Japan an Bord des Schlachtschiffs USS Missouri und beendete damit den Zweiten Weltkrieg. Im selben Jahr erklärte die UdSSR den 3. September zu einem Feiertag zu Ehren des Sieges über Japan. Im Jahr 2020 wurde der 3. September zum Tag des Endes des Zweiten Weltkriegs erklärt.

Tag der Schlacht von Borodino zwischen der russischen Armee unter Michail Kutusow und der französischen Armee (8. September)

Die Schlacht von Borodino. Nicholas Samokish Nicholas Samokish

„Die Schlacht von Borodino war die beeindruckendste und zugleich schrecklichste. Die Franzosen haben sich des Sieges würdig gezeigt, doch die Russen haben sich als unbesiegbar erwiesen", sagte Napoleon Bonaparte über die berühmte Schlacht in der Nähe des Dorfes Borodino vor den Toren Moskaus am 7. September 1812 (der Tag der militärischen Ehre wird am 8. September gefeiert). Entgegen allen Erwartungen, vor allem den eigenen, konnte der französische Kaiser die russische Armee in der Entscheidungsschlacht nicht vernichten, was seinen Russlandfeldzug letztlich zum Scheitern verurteilte.

