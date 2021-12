Dieser sowjetische Spion gab sich als Deutscher aus und terrorisierte die Nazis im Zweiten Weltkrieg

Russia Beyond (Foto: Jewgeny Chaldei/Global Look Press; Archive photo)

Der sowjetische Undercover-Agent Nikolai Kusnezow tötete in den besetzten Gebieten mindestens elf hochrangige deutsche Beamte.

Am Nachmittag des 30. September 1943 verließ Paul Dargel, der zweitwichtigste Nazi-Beamte auf dem Gebiet der besetzten Ukraine, das Reichskommissariat in der Stadt Rivne. Ein schwarzer Opel näherte sich von hinten. Eine Tür öffnete sich und eine Panzerabwehrgranate flog auf den Nazi-Beamten zu. Sekunden nach der Explosion war der schwarze Opel verschwunden, ebenso wie beide Beine Dargels.

Dies war das zweite Attentat auf den hochrangigen Nazi-Beamten durch den gnadenlosen sowjetischen Spion, Guerillakämpfer und Auftragskiller Nikolai Kusnezow.

Ein „echter Arier“

Foto von Nikolai Kuznetsow, aufgenommen 1930, bevor er zur Arbeit in Kudymkar aufbrach. Museum "Pamyat" Museum "Pamyat"

Nikolai Kusnezow, eine künftige Legende der sowjetischen Spionage- und Guerillakriegsführung, war eine ungewöhnliche Wahl für den NKWD, die mächtige sowjetische Sicherheitsagentur. Im Alter von 18 Jahren wurde er aus dem Komsomol, einer bedeutenden politischen Jugendorganisation der Sowjetunion, ausgeschlossen. Mit 19 wurde er verhaftet und zu einem Jahr Zwangsarbeit verurteilt, nachdem er die Polizei über einen Fall von Unterschlagung in einem Holzfällerbetrieb, in dem er gearbeitet hatte, informiert hatte.

Im Umfeld der allgegenwärtigen Verdächtigungen und Verhaftungen, die in den 1930er Jahren in der UdSSR vorherrschten, hätte eine Person mit einem derart angeschlagenen Ruf ein leichtes Ziel für den Repressionsapparat werden können, doch ein glückliches Zusammentreffen änderte den Verlauf von Kuznezows Leben radikal.

Archive photo Archive photo

In erster Linie zeigte der junge Mann ein offenkundiges Talent für Fremdsprachen, vor allem für Deutsch. Er beherrschte verschiedene Dialekte dieser Sprache mit Leichtigkeit.

Als er 1932 Gegner der Kollektivierung unterdrückte, geriet der wagemutige Kusnezow ins Visier des NKWD, des sowjetischen Polizei- und Geheimdienstes.

Er wurde Leonid Raichman, einem der NKWD-Verwalter, als vielversprechender Geheimdienstoffizier empfohlen und beeindruckte ihn mit seinem Deutsch und seinem Aussehen.

„Als er das erste Mal über die Schwelle trat, war ich absolut verblüfft: ein echter Arier! Er war überdurchschnittlich groß, schlank, dünn, aber kräftig, blond, gerade Nase und graublaue Augen. Ein echter Deutscher, aber ohne die Anzeichen aristokratischer Entartung. Und eine gute Haltung, wie die eines Berufssoldaten, und das bei einem Holzfäller aus dem Ural“, beschrieb ihn Raichman.

Kusnezows Kriegsauftrag war von größter Bedeutung. Er sollte sich als Nazi-Offizier ausgeben, die Besatzungstruppen auf ukrainischem Gebiet infiltrieren und hochrangige Nazifunktionäre methodisch und gnadenlos töten.

Die Tötung der Nazis

Nikolay Kuznetsow, 1940. Archive photo Archive photo

Als deutscher Oberleutnant Paul Siebert getarnt, ging der sowjetische Spion seine riskante Mission mit größter Hingabe an. In den 16 Monaten seiner Arbeit ermordete Kusnezow elf Wehrmachtsgenerale und hochrangige Beamte in der besetzten Ukraine.

Diejenigen, die mit Glück Kusnezow entkamen, waren sich sicher, dass sie ihr Schicksal später ereilen würde, manchmal schon nach wenigen Tagen.

Paul Dargel, der am 30. September durch die erwähnte Granatenexplosion seine Beine verlor, war auch das Ziel eines Attentats, das Kusnezow nur wenige Tage zuvor versucht hatte. Der sowjetische Auftragskiller verwechselte einen anderen Nazi-Beamten mit Dargel und tötete ihn mit drei Schüssen. Enttäuscht über das Ergebnis, jagte Kusnezow sein ursprüngliches Ziel an der gleichen Stelle, an der er Dargels unglücklichen Doppelgänger getötet hatte.

Ukrainische SSR. Sowjetischer Geheimdienstoffizier Nikolai Kuznetsov in der Uniform eines deutschen Offiziers. TASS TASS

Mit jedem neuen erfolgreichen Mord an einem weiteren Nazi-Beamten wuchsen die Spannungen. Durch die Mordserie gelähmt, gingen die Nazi-Besatzungstruppen hart gegen den sowjetischen Undercover-Spion vor.

Laut Oberst Dmitri Medwedew, einem der Anführer der sowjetischen Partisanenbewegung in der besetzten Ukraine, konnte der sowjetische Spion dank seiner Schlagfertigkeit und seines außergewöhnlichen Sinns für Humor einer Festnahme entgehen.

Als er merkte, dass die Nazis jedes Auto in den Straßen von Riwne anhielten, um die Insassen auf der Suche nach ihm zu verhören, parkte Kusnezow, der eine Nazi-Uniform trug, sein Auto und schloss sich den Bemühungen an, indem er andere Autos anhielt und die Nazis über den Aufenthaltsort des meistgesuchten Undercover-Killers in ihren Reihen befragte.

In seinen Memoiren beschrieb Medwedew die ironische Interaktion zwischen dem sowjetischen Spion und einem Gestapo-Beamten:

- „Halt! Ihre Papiere!“, befiehlt Kusnezow drohend.

- „Keine Sorge, Herr Oberst", sagt einer der Insassen des Fahrzeugs und zeigt seine Gestapo-Marke, „wir jagen denselben Banditen".

Zu seinem Undercover-Einsatz soll Kusnezow gesagt haben: „Ich scheine der fröhlichste und selbstbewussteste [Nazi-]Offizier da draußen zu sein!“

Sowjetischer Geheimdienstoffizier Nikolai Kuznetsow in der Uniform eines deutschen Offiziers (links), Kommissar der Partisanenabteilung "Sieger" ST Stechow und Geheimdienstoffizier Nikolai Gnidyuk. TASS TASS

Kusnezow konnte der Rache der Nazis einige Jahre erfolgreich entkommen. Im Laufe seiner Arbeit soll er den Standort von Hitlers geheimem Hauptquartier namens „Werwolf“ aufgedeckt haben. Außerdem soll er Informationen aufgedeckt haben, die dazu beitrugen, die „Operation Weitsprung“ zu verhindern, einen Plan der Nazis zur gleichzeitigen Ermordung von Roosevelt, Churchill und Stalin während der Konferenz in Teheran im Jahr 1943.

Der legendäre sowjetische Spion wurde schließlich im März 1944 getötet, als er versuchte, aus der besetzten Ukraine zu fliehen und sich den Partisanen anzuschließen. Sein Schicksal war den sowjetischen Behörden bis 1959 unbekannt, als ein sowjetischer Suchtrupp Kusnezows angebliche Überreste entdeckte. Posthum wurde Nikolai Kusnezow der Titel „Held der Sowjetunion“ verliehen.

