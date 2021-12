Fünf bedeutende russische Zarenkronen, die noch heute existieren

Die Kronen wurden in der Regel für jeden Kaiser einzeln angefertigt und nach seiner Regentschaft zerstört. Einige sind jedoch bis heute erhalten geblieben und können in Museen besichtigt werden.

1 Große Kaiserkrone



Dies ist die bekannteste Krone des Russischen Reiches. Sie wurde für die Krönung von Kaiserin Katharina II. im Jahr 1762 angefertigt. Sie ist mit fast 5.000 Diamanten, 75 indischen Naturperlen und einem riesigen Spinell geschmückt. Der Rahmen ist aus Silber. Neben den eigentlichen Krönungen wurde sie auch bei feierlichen Anlässen getragen. Das letzte Mal bei der Eröffnung der Staatsduma durch Nikolaus II. im Jahr 1906.

S.Torelli. Krönungsporträt von Katharina II. Russisches Museum Russisches Museum

Die Krone befindet sich heute in der Sammlung der Rüstkammer des Moskauer Kremls zusammen mit anderen wichtigen kaiserlichen Insignien - dem Zepter und dem Reichsapfel. Das Original ist ausschließlich in Moskau zu sehen - die Krone verlässt das Museum nie. Für Ausstellungen an anderen Orten, auch im Ausland, wurde 2012 eine Replik der Krone angefertigt. Die Replik ist jedoch aus Weißgold, australischen Perlen und Rubelliten gefertigt und mit etwa 11.000 Diamanten aus Jakutien besetzt.

2 Kleine Kaiserkrone

Wladimir Wdowin/Sputnik Wladimir Wdowin/Sputnik

Die Kleine Kaiserkrone wurde der Gemahlin eines Kaisers oder dem Gemahl einer Kaiserin bei der Krönung aufgesetzt. Diese Tradition kam nach Katharina II. auf. Diese Krone gehörte zum Privatbesitz des jeweiligen Kaisers und konnte vererbt werden. In den meisten Fällen wurden sie zerlegt, um daraus neue Schmuckstücke anzufertigen. Nur diese Krone ist bis heute erhalten geblieben. Die Experten sind sich uneins darüber, wer ihr Besitzer war. Einige Historiker glauben, dass sie 1801 für die Gemahlin Alexanders I., Elisabeth Alexejewna, angefertigt wurde, während andere meinen, dass sie 1856 das Haupt der Gemahlin Alexanders II, Maria Alexandrowna, schmückte.

Mihály Zichy. Krönung Alexanders II. Eremitage Eremitage

Sie ist viel kleiner als die Große Kaiserkrone, hat aber eine ähnliche Form, besteht ebenfalls aus Silber und ist reich verziert. Sie ist mit 48 großen und 200 kleineren Diamanten besetzt. Die Kleine Kaiserkrone befindet sich heute ebenfalls in der Sammlung der Rüstkammer.

Es ist merkwürdig, dass nach der Revolution von 1917, als die Juweliere ein Inventar der königlichen Schätze erstellten, eine weitere kleine Krone in die Liste aufgenommen wurde. Über sie ist nichts weiter bekannt. Wahrscheinlich wurde sie zerlegt und auf einer europäischen Auktion verkauft.

3 Hochzeitskrone

Die Krone wird jetzt in Washington, D.C. gehalten. Hillwood-Museum

Diese kleine, elegante, mit Diamanten besetzte Samtkrone war Teil eines Hochzeitsornats. Sie wurde 1884 von Elisabeth Feodorowna, der Schwester der letzten Zarin Alexandra Feodorowna, und später auch von anderen weiblichen Mitgliedern des Hauses Romanow bei ihrer Hochzeit getragen. Höchstwahrscheinlich wurde die Krone nicht zerlegt, weil im späten 19. Jahrhundert mehrere Hochzeiten von Großfürsten stattfanden. Neben der Krone trug die Braut auch ein Diadem mit einem rosa Diamanten auf dem Kopf und Kirschtropfenohrringe. Das alles wog ziemlich viel.

Hochzeit von Großherzog Serge und Prinzessin Jelisaweta von Hessen, 1884 // Jelisaweta Feodorowna. Öffentliche Bibliothek von New York Öffentliche Bibliothek von New York

Nach der Revolution wurde die Krone von den Juwelieren nicht als besonders wertvoll angesehen und 1926 an den Antiquitätenhändler Norman Weiss verkauft. In der Folgezeit wurde sie mehrfach versteigert und schmückte die Köpfe von Cartier-Modellen und Schönheitsköniginnen. Im Jahr 1966 wurde sie von Marjorie Post, einer Sammlerin russischer Kunst, erworben. Heute wird die Krone im Hillwood Museum aufbewahrt, das sie in der Nähe von Washington eingerichtet hat.

4 Krone von Anna Iwanowna

Museen des Moskauer Kremls Museen des Moskauer Kremls

Die Nichte von Peter dem Großen regierte von 1730 bis 1740 und war für ihre Vorliebe für Luxus bekannt. Die riesige Krone aus Silber und Vergoldung wurde für ihre Krönung angefertigt. Sie ist mit 2.500 Diamanten und Rubinen geschmückt. Sie stammen teilweise aus der Krone von Katharina I., ebenso wie der größte Stein, ein Turmalin. Ursprünglich enthielt die Krone auch etwa 100 Perlen, die jedoch laut einer nach dem Tod der Kaiserin durchgeführten Inventarisierung bereits verschwunden waren.

Louis Caravaque. Porträt der Kaiserin Anna Ioannowna, 1730. Tretjakow-Galerie Tretjakow-Galerie

Es ist nicht ganz klar, warum sie nach der Zeremonie nicht zerlegt wurde. Es ist jedoch bekannt, dass sie 1829 auch bei der Krönung von Kaiser Nikolaus I. in Warschau, der Hauptstadt des Königreichs Polen, das nach dem Krieg mit Napoleon zum Russischen Reich gehörte, verwendet wurde. Nach der Zeremonie kam die Krone in die Sammlung der Rüstkammer, wo sie bis heute zu finden ist.

5 Maltesische Krone

Maltesische Krone von Paul I. Shakko/Wikipedia (CC BY-SA 3.0) Shakko/Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

1798 nahm Kaiser Paul I. den Titel des Großmeisters des Malteserordens an, eines der ältesten Ritterordens der Welt. Der Großmeister war das Oberhaupt des Ordens und hatte den höchsten Rang in der Befehlshierarchie inne. Wie kam es dazu, dass der russische Zar, der selbst in der russisch-orthodoxen Kirche getauft wurde, diesen Titel erhielt?

1798 besetzte Napoleon Malta, und die Ritter baten Paul I., die Leitung des Ordens zu übernehmen und ihnen Zuflucht zu gewähren. Der Kaiser stimmte zu und fügte sogar die maltesische Krone in das Wappen des Russischen Reiches ein.

Wladimir Borowikowski. Kaiser Paul I. von Russland. Museum der Akademie der Künste Museum der Akademie der Künste

Es ist nicht mit absoluter Sicherheit bekannt, wer die Krone des Großmeisters angefertigt hat: Einigen Berichten zufolge waren es russische Hofjuweliere, anderen zufolge wurde sie von maltesischen Goldschmieden angefertigt. Die Krone ist aus vergoldetem Silber und hat die Form von gewölbten Bändern, die einen Reichsapfel mit dem Malteserkreuz tragen.

Der Nachfolger von Paul I., Alexander I., verzichtete auf den Status des Großmeisters und entfernte die maltesische Krone aus dem Wappen, obwohl die Ritter bis 1834, als sie ihren Sitz in Rom einrichteten, weiterhin in Russland lebten. Die Krone wird seit 1827 in der Rüstkammer aufbewahrt.

Es sei hinzugefügt, dass das Wappen der Stadt Gatschina in der Nähe von St. Petersburg das Malteserkreuz bis heute beibehalten hat (dort befindet sich der Prioratspalast, die Residenz des Ordens).

