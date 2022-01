Juri Wlassow: Arnold Schwarzeneggers sowjetisches Vorbild (FOTOS)

Im Februar 2021 schrieb der Hollywood-Superstar und ehemalige Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger, eine Nachricht auf Twitter über den Tod von Juri Wlassow, den er als seine Inspiration bezeichnete, als er ein junger Gewichtheber war. Wlassows Lebensgeschichte erklärt, warum Schwarzenegger sagte, dass „ich mich wegen Leuten wie ihm weigere, mich als Selfmademan zu bezeichnen“.

Hungersnot

DIE UdSSR. Moskau. 2. August 1960 Semyon Budyonny, Mitglied des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR, und der sowjetische Gewichtheber Juri Wlassow, Verleihung des Lenin-Ordens (v.l n.r) während der Preisverleihung im Kreml. Walentin Sobolew, Walentin Mastjukow / TASS Walentin Sobolew, Walentin Mastjukow / TASS

Wlassow wurde 1935 in Makejewka, einer kleinen Stadt in der UdSSR (heute Ukraine), geboren. Er hatte eine schwere Kindheit, was seine Leistungen - darunter 31 Weltrekorde im Gewichtheben und das Schreiben von mehr als 15 Romanen - noch bewundernswerter macht.

Wlassows Eltern galten als Intellektuelle. Seine Mutter, die kosakische Wurzeln hatte, war Leiterin der Bibliothek in Makejewka. Sein Vater, ein Nachfahre von Woronescher Bauern, war während des Zweiten Weltkriegs sowjetischer Geheimdienstoffizier und Diplomat in China.

Während des Krieges wurde Juri Wlassow als Kind zusammen mit seiner Mutter und seinem Bruder nach Sibirien evakuiert. Dort wurde er mit dem schrecklichen Anblick verwundeter Menschen und mit extremem Hunger konfrontiert. Juri war so stark unterernährt, dass ihm 1943 im Alter von acht Jahren die Haare ausfielen, wie er in seinem Buch „Das Zusammentreffen schwieriger Umstände“ beschreibt. Man kann sich nur vorstellen, wie viel stärker er im späteren Leben gewesen wäre, wenn er in jungen Jahren besser ernährt gewesen wäre.

Sportskanone

Wiktor Schandrin und Wjatscheslaw Un Da-sin / TASS Wiktor Schandrin und Wjatscheslaw Un Da-sin / TASS

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs besuchte Juri von 1946 bis 1953 die Suworow-Militärschule in Saratow, wo er schnell wieder zu Kräften kam. Als junger Kadett begann er, mit seinen Mitschülern Sport zu treiben. Bald stellte sich heraus, dass er im Ringen, bei Liegestützen, Klimmzügen und Weitsprüngen allen überlegen war.

Nach Abschluss der Militärschule studierte er an der Schukowski-Luftwaffen-Ingenieurakademie in Moskau. Dort begann er mit dem Gewichtheben, hatte aber zunächst ein zwiespältiges Verhältnis dazu. Er schrieb in seinem Buch „Gerechtigkeit der Macht“: „Gewichtheben hat mich abgestoßen. Was ist faszinierend an dem monotonen Aufpumpen von Muskeln! Was für einen Geist muss man haben, um solche selbstgefälligen Übungen zu mögen?“ Dennoch hat er weiter trainiert.

Rekordbrecher

Legion Media Legion Media

Wlassow machte seinen Abschluss mit Auszeichnung und sein Körper verwandelte sich in den eines echten „russischen Bären“. Genau wie Schwarzenegger hatte auch Wlassow ein Idol - den amerikanischen Riesen Paul Anderson, der mehr Kilos als Zentimeter auf die Waage brachte. 1955 sah der junge Wlassow, wie Anderson vor 12.000 Zuschauern in Moskau Weltrekorde brach und insgesamt 518 Kilogramm stemmte.

Ein Jahr nach seinem Sieg in Moskau wurde Anderson Olympiasieger. Wlassow war fest entschlossen, die Rekorde seines Idols zu brechen, doch leider kam es nie zu einem Kräftemessen zwischen den beiden Titanen. Anderson gab den Sport kurz nach den Olympischen Spielen von 1956 auf.

Getty Images Getty Images

Nur ein Jahr später, im Alter von 22 Jahren, brach der noch unbekannte Wlassow alle Rekorde im Reißen und Stoßen. Und obwohl seine Leistungen bald übertroffen wurden, wurde klar, dass ein neuer Stern am Himmel des Gewichthebens aufgegangen war.

In einem russischen Interview sagte Wlassow, sein Trainer sei „gierig nach neuen Rekorden“. Er sollte ihn nicht enttäuschen: In den folgenden Jahren holte Juri vier Weltmeistertitel, stellte 31 Weltrekorde auf und gewann elf olympische Goldmedaillen. Der Preis für das harte Training und die Siege war eine lebenslange Wirbelsäulenverletzung. 1986 wäre er bei einer OP daran fast gestorben.

Superstars

N. Wolkow / Sputnik N. Wolkow / Sputnik

Bei der Weltmeisterschaft 1961 in Wien wurde Wlassow von einem unsicheren jungen und dünnen Jungen angesprochen, als er sich zwischen den Sätzen ausruhte. Wlassow ärgerte sich darüber, dass der junge Fan ihn während eines Wettkampfs störte. „Aber wir unterhielten uns, und er schien begeistert zu sein“, so Wlassow. Juri hätte es zu würdigen gewusst, dass dieser schmächtige Junge sogar an den Wochenenden in den Trainingsraum schlich, indem er über eine Leiter durchs Fenster kletterte. Der Name des Jungen war Arnold Alois Schwarzenegger.

Als Schwarzenegger 1988 nach Russland kam, um den Film „Red Heat“ zu drehen, wollte er zwei Sache erledigen: einen Pelzmantel für seine Frau kaufen und seinem Idol die Hand schütteln.

Arnie trifft sein Idol Wlassow 1988 in Moskau. Maschatin/Sputnik Maschatin/Sputnik

Arnold war nicht der einzige Superstar, dessen Wege sich mit Wlassow kreuzten. Im Jahr 1961 lud ihn Präsident Chruschtschow zu einer Neujahrsfeier in den Kreml ein. Plötzlich tauchte Wlassows Namensvetter, Juri Gagarin, mit einer Flasche Wodka auf. „Juri, trink mit mir“, sagte der Kosmonaut. „Alle waren fassungslos! Wir saßen das ganze Neujahrsfest über zusammen und tranken", erinnerte sich Wlassow.

Eine weitere bemerkenswerte Begegnung fand statt, als Fidel Castro eine sowjetische Delegation empfing, zu der auch Wlassow gehörte. Castro verspottete Wlassow, bis dieser beschloss, den etwa 90 kg schweren „El Commandante“ einfach unter den Achseln zu packen, hochzuheben und beiseitezuschieben.

Journalismus und Politik

Juri Wlasow, Weltrekordbrecher im Gewichtheben und Vorsitzender der UdSSR Weightlifting Federation und Mitglied der UdSSR Union of Writers, 1986. Roman Denisow / Sputnik Roman Denisow / Sputnik

Wlassow war nicht nur als Muskelmann, sondern auch als intellektuelles Kraftpaket bekannt. Für ihn war die Literatur das Schönste im Leben. Wlassow veröffentlichte über 15 Romane und schrieb zahlreiche journalistische Artikel und fiktive Geschichten. Er stürzte sich in die Archive und Tagebücher seines verstorbenen Vaters, was zur Veröffentlichung historischer sowjetischer Literatur führte.

Juri Wlasow arbeitet an seinem Buch, 1968. Jegorschewa / Sputnik Jegorschewa / Sputnik

Außerdem kandidierte Wlassow 1996 in Russland als Gegenkandidat zu Jelzin für das Präsidentenamt. Später sagte er in einem Interview, dass seine großen sportlichen Erfolge diesen Schritt ermöglicht hätten, dass er aber aufgrund „bestimmter Umstände“ gewusst habe, dass er die Wahl niemals gewinnen könne.

Staatsduma-Abgeordneter Juri Wlassow, 1994. Wladimir Fedorenko/Sputnik Wladimir Fedorenko/Sputnik

Juri Wlassow starb im Alter von 86 Jahren am 13. Februar 2021 eines natürlichen Todes. Im Alter von über 70 Jahren konnte er noch 185 kg heben. Aber er hinterließ weit mehr als nur Rekorde im Gewichtheben. Er hinterließ Bücher und Gedanken, die bis heute Menschen auf der ganzen Welt inspirieren.

