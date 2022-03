Wie ein großer russischer Admiral zum Heiligen wurde

Porträt von Fjodor Uschakow. Pyotr Bajanov/Central Naval Museum Pyotr Bajanov/Central Naval Museum

Am Ende seiner militärischen Laufbahn im Jahr 1804 schrieb Admiral Fjodor Uschakow im Rückblick auf seinen langen Dienst in der russischen Marine: „Gott sei Dank ist in all den genannten Schlachten mit dem Feind und während die Flotte unter meinem Kommando auf See war, durch Gottes Willen kein einziges Schiff verloren gegangen und kein einziger Soldat vom Feind gefangen genommen worden.“ In der Tat war Uschakow aus allen kleinen und großen Seeschlachten, an denen er teilnahm, als Sieger hervorgegangen.



Russische Flotte im Bosporus. Mikhail Ivanov Mikhail Ivanov

Die vorherrschende Taktik in der Seekriegsführung des 18. Jahrhunderts war die Schlachtreihen-Taktik, bei der sich die Schiffe der gegnerischen Seiten in einer Reihe stundenlang gegenüberstanden. Die Schlachtreihen-Taktik machte es extrem schwierig, eine Überlegenheit an Kräften zu erreichen, um einen Angriff gegen einen Teil der gegnerischen Flotte zu starten, ohne die Formation zu durchbrechen. Uschakow war jedoch einer der wenigen Flottenkommandeure, die sich nicht scheuten, Risiken einzugehen und traditionelle Muster zu durchbrechen.

Uschakows Flaggschiff „St. Paul“. Public Domain Public Domain

Gleichzeitig befand sich Uschakows eigenes Flaggschiff entgegen den gängigen Konventionen selten in der Mitte der Schlachtformation, sondern war immer dort, wo der entscheidende Teil der Schlacht stattfand. Die Besatzungen der Schiffe unter seinem Kommando wussten die Charakterfestigkeit, den persönlichen Mut und den unnachgiebigen Willen ihres Kommandanten zu schätzen. „Uschakow erkannte immer, wie wichtig es ist, die Moral seiner Untergebenen hochzuhalten“, schrieb der sowjetische Vizeadmiral Juri Rall.

Schlacht von Fidonisi. Vladimir Kosov (CC BY-SA 4.0) Vladimir Kosov (CC BY-SA 4.0)

Der Höhepunkt von Uschakows Seekarriere war der Russisch-Türkische Krieg von 1787 bis 1791. Darüber hinaus erzielte er diese Siege trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit des Gegners oft dank des Überraschungsmoments, das die russischen Angriffe begleitete, wie zum Beispiel die Annäherung an die gegnerische Flotte, ohne die Marschformation in eine Kampfformation umzuwandeln, oder die Schaffung und den wirksamen Einsatz des so genannten „Kaiser-Flaggengeschwaders“, einer Schiffsreserve, die den Erfolg des Hauptangriffs sicherstellen sollte.

Schlacht von Kaliakra. Afanasy de Paldo. Afanasy de Paldo.

Der wichtigste Sieg, den Uschakow und die gesamte russische Flotte in diesem Krieg errangen, war der Sieg in der Schlacht von Kap Kaliakra am 11. August 1791. Die osmanisch-algerische Flotte lag im Schutz der Küstenbatterien vor Anker, als plötzlich ein russisches Geschwader auftauchte. Die Küstenbatterien mussten bald darauf das Feuer einstellen, da sie befürchteten, ihre eigenen Schiffe zu treffen. Die Niederlage bei Kaliakra zwang das Osmanische Reich, den Frieden mit Russland zu suchen.

Schlacht von Kaliakra. Vladimir Kosov (CC BY-SA 4.0) Vladimir Kosov (CC BY-SA 4.0)

So paradox es klingen mag, aber Uschakow, der so viel gegen die Türken gekämpft hatte, führte sie 1798 in die Schlacht. Während des Zweiten Koalitionskriegs traten Russland und das Osmanische Reich als Verbündete auf, und der Seekommandant führte ein gemeinsames Geschwader an, das im Mittelmeer operierte. Eine seiner Hauptaufgaben war es, die Franzosen von den Ionischen Inseln westlich von Griechenland zu vertreiben.

Schlacht von Tendra. Alexander Blinkov Alexander Blinkov

Die größte und wichtigste Insel des Archipels war Korfu (heute Kerkyra) mit der gleichnamigen, gut befestigten Stadt und einer 3.000 Mann starken Garnison. Weitere 500 französische Soldaten waren auf den Bastionen der kleinen Insel Vido stationiert, die den Zugang zu Korfu sicherte und die der russische Marinekommandeur treffend als Schlüssel zur Stadt bezeichnete. Uschakow verfügte über knapp 8.000 Mann, zumeist Türken und griechische Milizionäre.

Eine sowjetische Briefmarke „Admiral Uschakow“ aus dem Jahr 1987. Public Domain Public Domain

Nach einer mehrmonatigen Belagerung beschloss der russische Befehlshaber am 1. März 1799, die Insel zu stürmen. Vier Stunden lang beschoss das alliierte Geschwader die französischen Befestigungen auf Vido. Die Kanonade war noch nicht zu Ende, als Uschakow den Befehl zur Landung einer 2.000 Mann starken Truppe gab. Zur gleichen Zeit griff das Flaggschiff des Kommandanten die gegnerischen Küstenbatterien an. „Kontinuierliche, schreckliche Schüsse und der Donner großer Geschütze erschütterten die ganze Umgebung... Vido, so könnte man sagen, wurde von Schrotkugeln völlig in die Luft gesprengt, und nicht nur die Schützengräben... es gab keinen einzigen Baum mehr, der nicht von diesem schrecklichen Eisenhagel beschädigt worden wäre“, erinnert sich ein Augenzeuge.

Ein russisches Geschütz aus der russisch-osmanischen Besetzung Korfus. Edal Anton Lefterov (CC BY-SA 3.0) Edal Anton Lefterov (CC BY-SA 3.0)

Vido wurde eingenommen, was es der russischen Artillerie ermöglichte, Korfu von dieser hohen Position aus sicher und effektiv zu beschießen. Am Ende kapitulierte die feindliche Garnison. Dank des Eingreifens des Admirals wurden die gefangenen französischen Soldaten verschont, obwohl die türkischen Truppen sie töten wollten. „Hurra! Auf die russische Flotte!... Jetzt sage ich mir: Warum war ich nicht auf Korfu, wenigstens als Fähnrich!“, schrieb Alexander Suworow, ein weiterer großer russischer Militärführer, voller Bewunderung.

Sanaksar-Kloster. Ekaterina Dymova (CC BY-SA 4.0) Ekaterina Dymova (CC BY-SA 4.0)

Die Mittelmeeroperation wurde Fjodor Uschakows letzter großer Feldzug. Im Jahr 1807 setzte er sich zur Ruhe und zog in sein Dorf Alexejewa in der Provinz Tambow. Die letzten zehn Jahre seines Lebens widmete er der Kirche, dem Gebet und der Wohltätigkeit. Uschakow besuchte oft das benachbarte Sanaksar-Kloster und hielt trotz seines fortgeschrittenen Alters (er war bereits über 60) alle Gottesdienste zusammen mit den Mönchen zu Fuß ab. Während der Fastenzeit lebte der Marinekommandant im Kloster in einer eigens für ihn eingerichteten Zelle.

Heiliger Krieger Fjodor Uschakow. CatFish2013 (CC BY-SA 3.0) CatFish2013 (CC BY-SA 3.0)

In Anerkennung seines frommen Lebens nahm die Russische Orthodoxe Kirche Fjodor Uschakow im Jahr 2000 in die Liste der lokal verehrten Heiligen der Diözese Saransk und 2004 in die Liste der gesamtrussischen Heiligen als gerechter Krieger auf. In der Urkunde zu seiner Heiligsprechung heißt es: „Die Stärke seines christlichen Geistes manifestierte sich nicht nur in glorreichen Siegen in den Schlachten für das Vaterland, sondern auch in großer Barmherzigkeit, die selbst den besiegten Feind in Erstaunen versetzte... Die Barmherzigkeit des Admirals Fjodor Uschakow hat sich auf alle übertragen.“

