Wie die ersten Japaner nach Russland kamen

Vor dem 17. Jahrhundert wussten die Russen so gut wie nichts über Japan. Mitte des 17. Jahrhunderts hatten die vom Zaren zur Erkundung Sibiriens entsandten Kosaken die Halbinsel Kamtschatka erreicht und waren an die Pazifikküste gelangt. Dort trafen die beiden Zivilisationen aufeinander.

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Japan unter den Tokugawa-Shogune bereits vom Rest der Welt abgeschottet und gewährte nur chinesischen und holländischen Händlern begrenzten Zugang.

Mehr als einmal wurden japanische Schiffe jedoch von einem Sturm oder Orkan in Richtung Kamtschatka getrieben, und die japanischen Seeleute, die einen Untergang ihres Schiffes überlebten, schafften es an Land, das die russischen Monarchen inzwischen als ihr Eigentum betrachteten.

Die Japaner von Peter dem Großen

Einer dieser Überlebenden war der Kaufmann Dembei Tatekawa aus Osaka. Im Jahr 1697 wurde er von den Kosaken der Pionierabteilung von Wlodimir Otlasow entdeckt und vor den Stämmen der Kamchadal (Itelmen) geschützt.

„Und als Wolodimer Otlasow mit Kosaken in das Land der Kamtschadalen kam und er, Dembei, sah, dass ihre Natur rein war, ging er zu ihnen. Und Wolodimir und seine Gefährten nahmen ihn, Dembei, auf und übergaben ihn nicht den Eingeborenen von Kamchadal, sondern brachten ihn in das sibirische Land“, beschrieb der Japaner später seine Erfahrungen.

Tatekawa, der bald darauf nach Moskau geschickt wurde, war in der Tat der erste Japaner, der Russland besuchte. Nachdem er Russisch gelernt hatte, traf Dembei 1702 den Zaren Peter I., dem er ausführlich über das Leben und die Sitten seines Landes berichtete. Er wäre gerne zu seiner Frau und seinen beiden Kindern zurückgekehrt. Aber die rigide Politik der Selbstisolierung des Shogunats machte dies unmöglich. Der japanische Kaufmann, dessen Name zu Gawriil Bogdanow russifiziert worden war, blieb im russischen Staat, wo er auf Geheiß des Herrschers begann, seine Sprache zu unterrichten.

Im Jahr 1706 wurde in St. Petersburg eine japanische Sprachschule gegründet, die später nach Irkutsk verlegt wurde. Sie wurde dort gegründet, weil dort ebenfalls viele Japaner Schiffbruch erlitten.

So wurde ein gewisser Sanimu zum Assistenten und Nachfolger des ersten japanischen Kaufmanns, der zum Gelehrten in Russland wurde. Im Jahr 1736 kamen die geretteten japanischen Seeleute Soza und Gonza in St. Petersburg an und wurden zu Kusma Schultz und Damian Pomortsew, nachdem sie zum orthodoxen Glauben übergetreten waren. Der Senat ordnete an, „sofort das japanische Schiff zu finden, auf dem sie sich befunden hatten, einschließlich der Bücher in dieser Sprache, die die Russen mitgenommen hatten, und wer diese Bücher besitzt, und wenn irgendwelche Bücher oder Briefe in japanischer Sprache gefunden werden, sollen sie sofort an den Senat geschickt werden".

Gonza erstellte eine lose Version des ersten russisch-japanischen Wörterbuchs. Ein russisch-japanisches „Lexikon" mit über tausend Wörtern und Wendungen in russischer Sprache und Hiragana-Alphabet, zusammengestellt von Andrej Tatarinow, einem Absolventen der Schule, wurde 1782 veröffentlicht.

Ein Fenster nach Japan

Peter I. war an den Informationen, die er von Dembei erhielt, sehr interessiert. Obwohl er zu dieser Zeit ganz mit dem Krieg im Norden gegen die Schweden und der Eroberung des Baltikums beschäftigt war, erschien ihm die asiatische Richtung ebenso wichtig.

Der Zar war sich darüber im Klaren, dass die Aufnahme politischer und wirtschaftlicher Kontakte mit Japan wesentlich zur Entwicklung des Fernen Ostens beitragen würde. Es wäre für die russischen Siedlungen dort einfacher, alles, was sie brauchten, aus dem benachbarten „Land der aufgehenden Sonne" zu beziehen als aus dem fernen Zentrum.

Noch zu Lebzeiten Peters des Großen ließen sich Russen auf den Kurilen nieder, die quasi als Sprungbrett nach Japan dienten. Direkte Kontakte begannen jedoch erst später, während der Herrschaft von Kaiserin Anna Iwanowna.

Im Jahr 1739 erreichten die Schiffe des Dänen Martin Spanberg und des Engländers William Walton, die beide in russischen Diensten standen, die japanischen Küste. Spanberg segelte in den Hafen der Insel Kyushu und empfing eine japanische Delegation an Bord mit Geschenken.

Walton seinerseits machte sich auf den Weg zur Insel Honshu und ging dort an Land, wo er einige Zeit mit den Einheimischen verbrachte.

Die Seeleute hatten großes Glück, denn die Japaner waren nicht gerade begeistert von ungebetenen Gästen, und ein solcher Besuch hätte fatale Folgen haben können. Später wurden die russischen Schiffe vor der Küste des „Landes der aufgehenden Sonne" von bewaffneten Soldaten und einer Reihe von Patrouillenbooten empfangen, die sie am Ausschiffen hinderten und sie zwangen, auf das offene Meer zurückzukehren.

Ein weiterer Versuch, Beziehungen zu Japan aufzubauen, wurde 1792 von Kaiserin Katharina II. unternommen. Es kam sogar zu Gesprächen auf der Insel Hokkaido, die jedoch zu keinem ernsthaften Ergebnis führten.

1811 beschlagnahmten die Japaner die russische Schaluppe „Diana", die eine hydrographische Vermessung der Kurilen durchführte. Die beiden Mächte, die nicht einmal diplomatische Beziehungen unterhielten, standen am Rande eines Krieges. Der Konflikt wurde jedoch beigelegt und die russischen Seeleute kehrten nach zwei Jahren Gefangenschaft nach Hause zurück.

In den 1850er Jahren holten die USA Japan fast gewaltsam aus seiner Isolation heraus. Das Land, das sich der Welt öffnete, schlug einen Weg der beschleunigten Modernisierung und der umfassenden Aufrüstung ein. Russland gewann nicht nur einen wichtigen Wirtschaftspartner, sondern auch einen ernsthaften geopolitischen Rivalen im Fernen Osten.

