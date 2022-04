Wie sahen sowjetische Auslandsreisen aus?

Für die meisten Sowjetbürger war der internationale Tourismus eine einmalige Erfahrung. Diejenigen, die das Glück hatten, eine Reise ins Ausland zu unternehmen, stürzten sich oft Hals über Kopf in Schwierigkeiten.

Die Vertrauenswürdigsten

Ausländischer Pass des sowjetischen Dichters Wladimir Majakowsky. W. Chomenko/Sputnik W. Chomenko/Sputnik

Internationalen Tourismus gab es in der UdSSR erstmals Anfang der 1930er Jahre, als die staatliche Organisation Sovtour gegründet wurde, die für die Entsendung sowjetischer Bürger ins Ausland zuständig war. Da sich das Land unter der Diktatur Josef Stalins jedoch immer weiter vom Rest der Welt isolierte, entwickelte sich Sovtour nicht besonders gut und beschränkte sich auf eine einzige Kreuzfahrt.

Das Chruschtschow-Tauwetter - die Lockerung der Repressionen und der Zensur in der Sowjetunion - hob die strengen Beschränkungen für den internationalen Tourismus für die sowjetische Bevölkerung auf. Ab Mitte der 1950er Jahre konnte theoretisch jeder Sowjetbürger eine Reise ins Ausland unternehmen. In der Praxis sah die Sache für den Normalbürger jedoch ganz anders aus.

Um eine Genehmigung für eine Auslandsreise zu erhalten, brauchte ein potenzieller Kandidat Arbeitszeugnisse, die seine tadellose Moral unterstrichen. Potenzielle Touristen mussten zumindest auf dem Papier als überzeugte Kommunisten und bescheidene, aber politisch aktive Personen erscheinen.

UdSSR. 1. Juli 1958. Ein Mitarbeiter von Aeroflot nimmt einen Anruf entgegen. TASS TASS

Die Empfehlungsschreiben wurden dann von verschiedenen bürokratischen Einrichtungen der Sowjetunion bewertet, bevor sie schließlich auf einem Tisch in der Lubjanka landeten, wo der Kandidat schließlich vom KGB zugelassen wurde. „Es gab ein spezielles System verschiedener Einweisungen, bei denen eine Person ein schriftliches Formular unterschreiben musste, in dem sie versprach, keine Informationen [über das Leben in der UdSSR] preiszugeben, und sich auch mit einem bestimmten Regelwerk vertraut machen musste. Darüber hinaus musste der potenzielle Tourist eine Art Prüfung ablegen. Wenn man beispielsweise nach Ostdeutschland reisen wollte, musste man den Namen des Vorsitzenden der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands nennen", so der Historiker Igor Orlow in einem Interview.

In der Praxis war das Verfahren für die Erteilung einer Auslandsreisegenehmigung so umfangreich und kompliziert, dass es Raum für willkürliche Entscheidungen und Korruption ließ. Diejenigen, die das Glück hatten, von den Behörden eine Genehmigung zu erhalten, mussten sich um die Geldfrage kümmern.

Kosten und Bargeld

1989. A. Babuschkin /TASS A. Babuschkin /TASS

Die Kosten für Reisen variierten zwar je nach Reiseziel, doch die meisten Reisen für Sowjetbürger begannen bei 150 Rubel, was etwa 50 bis 100 Rubel mehr war als ein durchschnittliches Monatsgehalt in der UdSSR in den 1960er Jahren.

Die Geopolitik spielte eine wichtige Rolle bei der Festlegung der häufigsten Reiseziele sowjetischer Touristen. Die überwiegende Mehrheit der Auslandsreisen von Sowjetbürgern ging in die Tschechoslowakei, nach Ostdeutschland und in die Sozialistische Republik Rumänien.

Die wachsende Beliebtheit Bulgariens als Urlaubsziel für die sowjetischen Touristen schlug sich schließlich in einer Redensart nieder: „Ein Mann ist kein Vogel, Bulgarien ist nicht im Ausland."

1. Juli 1958 Das Flugzeug kommt zur Landung an. TASS TASS

Die kubanische Revolution eröffnete den Sowjets ein noch exotischeres Reiseziel. Indien, ein blockfreier Staat, der während des Kalten Krieges seine Neutralität verkündete, aber dennoch gute Beziehungen zur Sowjetunion unterhielt, war ein weiteres Urlaubsziel für die Sowjets. In den 1960er Jahren wurden gelegentlich Reisen nach Finnland, Italien, Nordkorea, Japan, Algerien, Ägypten, Tunesien und sogar Mexiko organisiert.

Doch je exotischer das Reiseziel, desto teurer war die Reise. Eine Reise nach Bulgarien konnte etwa 150 Rubel kosten, eine Kreuzfahrt mit Zwischenstopps in mehreren Ländern Europas oder Afrikas dagegen satte 900 Rubel - das entsprach einem Fünfmonatsgehalt eines sowjetischen Arbeiters der Mittelschicht.

Obwohl ein Arbeitsplatz oder eine Fabrik möglicherweise einen Teil der Kosten übernehmen konnte, war dieses Privileg oft gut vernetzten Personen vorbehalten. Der einfache Sowjetbürger musste viel sparen, um sich solche Reisen leisten zu können.

Juni 1977. Goldstrand, Volksrepublik Bulgarien. Touristen aus Leningrad und Tscheljabinsk ruhen sich am Strand des International Hotels aus. Das genaue Datum des Fotos ist unbekannt. Walentin Mastyukow/TASS Walentin Mastyukow/TASS

Es gab auch eine Grenze dafür, wie viel Landeswährung ein sowjetischer Tourist kaufen konnte. Die wenigen Sowjetbürger, die 1961 in die USA reisten, durften zum Beispiel nur insgesamt 31,90 US-Dollar kaufen (oder 2,30 Dollar für jeden Tag ihres Aufenthalts im Land).

Da dies nicht ausreichte, um Dinge zu kaufen, die in der UdSSR Mangelware waren, brachten einige sowjetische Touristen absichtlich zusätzliche Wertgegenstände wie Fotokameras oder Wodkaflaschen ins Ausland, um sie zu verkaufen und etwas zusätzliches Geld zu bekommen.

Striptease und flüchtige Begegnungen

Mitglieder der Tanzgruppe der sowjetischen Armee, die hier beim Fotografieren im Park von Versailles, etwas außerhalb von Paris, zu sehen sind. Hulton Archive/Getty Images Hulton Archive/Getty Images

Sowjetbürger reisten stets in organisierten Gruppen ins Ausland. Vor der Abreise wurden die Leiter der Gruppen aufgrund ihres Rufs und ihrer Parteizugehörigkeit ausgewählt. Die Leiter waren dafür verantwortlich, das Verhalten der Gruppenmitglieder zu überwachen, Zwischenfälle zu melden und nach der Rückkehr der Touristen in die Sowjetunion Abschlussberichte zu verfassen.

Darüber hinaus wurden sowjetische Touristengruppen oft von einem oder zwei KGB-Agenten begleitet, deren Aufgabe es war, dafür zu sorgen, dass die Reise reibungslos verlief und keinen Schatten auf den Ruf und die Interessen der UdSSR warf.

Manchmal waren die sowjetischen Touristen im Ausland mit so vielen neuen Versuchungen konfrontiert, dass es trotz aller Vorbereitung kaum möglich war, sie zurückzuhalten.

„...ohne meine Erlaubnis als Gruppenleiter, wenn auch in ihrer Freizeit, gingen P. und H. gemeinsam in einen Stripclub, obwohl die Eintrittskarten für Striptease mit 35 bis 50 Dinar recht teuer sind", heißt es in einem der Berichte.

Stripclubs, illegaler Geldumtausch und -handel, Bars, alkoholgeschwängerte Schlägereien und anderes schelmisches Verhalten waren ein fester Bestandteil der sowjetischen Auslandsreisen. Eine der am meisten geschmähten Verhaltensweisen war jedoch eine flüchtige Begegnung mit einem Ausländer. Solche Vorfälle sorgten oft für Skandale und landeten in den Abschlussberichten.

1. Dezember 1983. Republik Kuba. Santiago de Kuba. 1. Dezember 1983. Die alte Festung von El Morro. Semyon Maisterman/TASS Semyon Maisterman/TASS

„Frauen machten 80 Prozent aller sowjetischen Reisegruppen aus, die nach Bulgarien fuhren. Sie kamen an, lernten die einheimischen Männer kennen und verschwanden für die Nacht. Es war ein Schock für die Delegationsleiter, als die Mädchen tagelang nicht in ihre Hotels zurückkehrten. Wie die Abgängigen später erklärten, verbrachten sie die ganze Nacht damit, ‚am Strand Muscheln zu sammeln‘. Das ging so weit, dass die Leiter der Reisegruppen die Mädchen einsperrten und eine ‚Wache‘ vor die Tür stellten, um sicherzustellen, dass sie nachts nirgendwo hingingen", sagt der Historiker Igor Orlow.

Auslandsreisen waren für die Sowjetbürger während des größten Teils der Existenz der Sowjetunion ein hart erarbeitetes Privileg. Erst 1991, nach dem Zusammenbruch der UdSSR, durften die Russen ins Ausland reisen, wann und wohin sie wollten.

