Wie der erste Oscar für die UdSSR den Ausgang des Zweiten Weltkriegs beeinflusste

1943 wurde der Oscar für den besten Dokumentarfilm an „Moskau schlägt zurück“ verliehen, der den Sieg über die deutsche Wehrmacht in den Außenbezirken Moskaus zeigt. Historiker sehen darin einen politischen Schachzug, der den Verlauf des Krieges beeinflusste.

Diese Oscar-Verleihung war die erste, die inmitten eines Weltkriegs stattfand, an dem die USA bereits aktiv beteiligt waren. Schauplatz war 1943 der Nachtclub „Coconut Grove" im Ambassador Hotel in Los Angeles. Fast alle nominierten Filme hatten mit dem Krieg zu tun, und in der Kategorie „Bester Dokumentarfilm“ wetteiferten rekordverdächtige 25 Filme um den Sieg. Vier von ihnen teilten sich den Preis. Darunter war auch „Moskau schlägt zurück“.

Historikern zufolge hatte der Film in Wirklichkeit nichts mit der Verteidigung Moskaus zu tun und hatte keinerlei Chancen, einen Oscar zu gewinnen. Der Grund dafür, dass der Film überhaupt ausgezeichnet wurde, lag ausschließlich in der Politik.

Was in Moskau geschah

Nachdem Deutschland seine ersten Luftangriffe auf die Sowjetunion geflogen hatte, hofften die Wehrmachtstruppen, den europäischen Teil des Landes schnell einnehmen zu können. Und obwohl ein schneller und entscheidender Sieg nicht in Frage kam, rückten sie schnell auf die sowjetische Hauptstadt vor.

Moskau stand unter Beschuss. Die Deutschen waren sich des Falls Moskaus so sicher, dass sie sich der Hauptstadt in Galauniform näherten und nur 100 Kilometer vor ihr anhielten. Die sowjetische Nation wurde von Panik ergriffen.

Mit Josef Stalins Entscheidung, in Moskau zu bleiben und die Verteidigung vorzubereiten, beruhigte sich die Situation. Und um dies der Welt zu verkünden, beschlossen die Sowjets, trotz des Ausnahmezustandes ihre jährliche Jubiläumsparade zum Gedenken an den Sieg der Oktoberrevolution abzuhalten. Diese riskante Entscheidung wurde als notwendig erachtet, um die Stimmung in der Nation zu heben. Filmaufnahmen von der Parade am 7. November - von der aus die marschierenden Soldaten direkt in den Krieg zogen - wurden in den Film aufgenommen.

Einige Tage nach der Parade hielt Stalin eine Krisensitzung mit dem Leiter der Filmabteilung, Iwan Bolschakow, ab: „Unsere Armee ist dabei, zu einer Offensive außerhalb von Moskau überzugehen. Wir planen, den Deutschen einen Schlag von unglaublicher Stärke zu versetzen. Ich denke, sie werden dem nicht standhalten und zurückrollen... Wir müssen das alles filmen und einen guten Film machen", zitierte Bolschakow später Stalin.

Dreharbeiten unter Beschuss

Die Dreharbeiten begannen sofort nach einem sehr groben Plan, aber mit einem strikten Ziel - die Macht der Sowjetarmee zu zeigen und den Mythos der bisher unbesiegbaren deutschen Soldaten zu zerstören.

Die Arbeiten fanden unter schwierigen Bedingungen statt. Es herrschte eisiges Wetter. Kameramann Teodor Bunimowitsch berichtete: „Vor jeder Aufnahme musste ich mich in den Schnee legen und die Kamera unter einem Schafspelzmantel wärmen. Das Nachladen war eine große Aufgabe. Meine erfrorenen Hände ließen sich nicht mehr richtig bewegen.“

Die Kämpfe, die sich über ein Gebiet von mehr als 1.000 Kilometern erstreckten, wurden von einer 30-köpfigen Crew gedreht, die sich so verteilen musste, dass kein wertvolles Filmmaterial verloren ging.

Es wurde Tag und Nacht nach einem engen Zeitplan gearbeitet, wobei die Kameraleute in kalten Räumen eingesperrt waren und den Film schnitten. Sie sahen nie einen Luftschutzbunker von innen, auch nicht bei Fliegeralarm. Ende Dezember 1941, anderthalb Monate später, waren die Arbeiten abgeschlossen, und es war an der Zeit, den Ton festzulegen.

„Die aufregendste und verantwortungsvollste Phase der Aufnahme hatte begonnen: Tschaikowskys Fünfte Symphonie. Eine fröhliche russische Melodie, ein wütender Protest, mit seinen weinenden Akkorden. Das Bild zeigte derweil eine brennende Stadt, Galgen, Leichen und Aufnahmen von Gewalt und Barbarei inmitten des faschistischen Rückzugs. Wir hörten die Musik, sahen auf die Leinwand und weinten. Auch die Musiker weinten, während sie mit erstarrten Händen weiterspielten", hieß es in einer Beschreibung der Dreharbeiten.

Politisches Kalkül

„Moskau schlägt zurück" wurde am 18. Februar 1942 in die sowjetischen Kinos gebracht. Es wurden achthundert Kopien hergestellt und noch am selben Tag im ganzen Land verteilt, um sie in verschiedenen anderen Kinosälen, darunter auch in Armeeregimentern, zu zeigen; ein Teil davon wurde in die Vereinigten Staaten, nach Großbritannien, in den Iran und in die Türkei geschickt. Noch im selben Jahr wurde der Film von der amerikanischen National Society of Film Critics mit einem Preis ausgezeichnet, 1943 folgte ein Oscar mit der Begründung: „Für die anschauliche Darstellung des Heldentums der russischen Armee und des russischen Volkes bei der Verteidigung Moskaus und für die Leistung, die sie dabei unter extrem schwierigen und gefährlichen Bedingungen vollbracht haben."

Der Academy Award war jedoch nicht nur eine Anerkennung für die Brillanz der sowjetischen Kameraleute, sondern auch politisch motiviert, so der Filmhistoriker Sergej Kapterew. „Sowohl Großbritannien als auch die USA mussten ihre Steuerzahler von der Notwendigkeit überzeugen, die Sowjetunion angesichts des Leih- und Pachtgesetzes („Lend-Lease“) vom März 1941 zu unterstützen, und ihnen zu zeigen, dass die UdSSR nun ein Opfer von Hitlers Aggression und ein wichtiger Verbündeter war", so Kapterew.

Dass die UdSSR zu dieser Zeit als „kommunistische Bedrohung“ dargestellt wurde, war nicht hilfreich. Jeder erinnerte sich daran, dass die Sowjets zu Beginn des Krieges Verbündete von Hitlerdeutschland gewesen waren und sogar einen Nichtangriffspakt mit ihm geschlossen hatten (den Molotow-Ribbentrop-Pakt). Nachdem Hitler Polen angriff, kam es zur Unterzeichnung eines weiteren Vertrags, der die Aufteilung Polens zwischen Deutschland und der UdSSR vorsah. Mit einem Wort: Der Film sollte das Gesicht der UdSSR in den Augen des Westens während der Bildung der Anti-Hitler-Koalition wiederherstellen. Um seinen Erfolg in den USA zu sichern, musste er an den amerikanischen Zuschauer angepasst werden.

Amerikanische Version

Die amerikanische Fassung war dynamischer und 14 Minuten kürzer als das Original, wobei einige der ideologischen Teile, die für den sowjetischen Zuschauer bestimmt waren, herausgeschnitten wurden. Der Dokumentarfilm wurde neu geschnitten und die Erzählung komplett geändert. So wurde die amerikanische Fassung von „Moskau schlägt zurück“ salonfähig gemacht und für einen Oscar nominiert.

Der Film war ein kolossaler Erfolg und wurde von rund 16 Millionen Amerikanern und Briten gesehen. Für viele waren dies die schockierendsten Bilder: Nie zuvor hatte ein Dokumentarfilm Szenen von Folter und Tod gezeigt.

Nur wenige Tage nach der US-Premiere im August 1942 wurde ein zweites Lend-Lease-Protokoll unterzeichnet. Und obwohl der Film 1943 mit dem Oscar ausgezeichnet wurde, spielte die Statue eine wichtige Rolle dabei, die Alliierten von der Notwendigkeit eines Zusammenschlusses mit den Sowjets gegen Deutschland zu überzeugen.

