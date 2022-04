Wie sowjetische Piloten den jugoslawischen Marschall Josip Broz Tito vor den Nazis retteten

Während des gesamten Zweiten Weltkriegs war der Balkan eine Quelle ständiger Probleme für das Dritte Reich. Nach dem Debakel, das die Wehrmacht im April 1941 in Jugoslawien erlebte, bildete sich in den Splittergruppen eine breite Opposition gegen den Nationalsozialismus, die einen erbitterten Kampf gegen die Invasoren begann.

Die stärkste dieser Kräfte war die so genannte Jugoslawische Nationale Befreiungsarmee, die der Kommunistischen Partei des Landes unterstellt war. Ursprünglich bestand sie aus kleinen Partisaneneinheiten, doch im Frühjahr 1944 umfasste sie bereits große Divisionen und Korps mit etwa 300.000 Mann.

Tito inspiziert die 1. proletarische Brigade, Bosanski-Petrovac, 7. November 1942. Gemeinfrei Gemeinfrei

Sie war ein Dorn im Auge der deutschen Führung, da sie auf dem Balkan über dreißig Divisionen der Wehrmacht und der SS zurückhielt, die an der Ostfront nützlich gewesen wären. Die Nazis versuchten wiederholt, die Partisanenarmee und ihren Befehlshaber, Marschall Josip Broz Tito persönlich, zu vernichten, doch ohne Erfolg.

Im Mai 1944 unternahmen sie einen weiteren Versuch und waren ihrem Ziel so nahe wie nie zuvor. In diesem Moment kam die Rote Armee dem Marschall zu Hilfe.

Der Schachzug des Ritters

Am 25. Mai um 5 Uhr morgens erschienen deutsche Bomber über der Stadt Drvar im Westen Bosnien und Herzegowinas, wo sich das Hauptquartier der Nationalen Befreiungsarmee befand. Nach einem massiven Luftangriff landeten vor der Stadt von Transportflugzeugen gelieferte Segelflugzeuge, aus denen sofort Soldaten des 500. SS-Fallschirmbataillons ausgeladen wurden.

Das 500. SS-Fallschirmjägerbataillon während des Angriffs auf die Stadt Drvar in Jugoslawien. Berliner Verlag/Archive/Getty Images Berliner Verlag/Archive/Getty Images

Für die als „Ritterschlag" bezeichnete Operation, deren Hauptziel die Gefangennahme oder Ausschaltung von Marschall Tito war, hatten die Deutschen über 17.000 Personen zusammengezogen. Neben Fallschirmjägern, motorisierten Schützenregimentern, Aufklärungs-, Panzer- und Pionierbataillonen waren auch ein Regiment der Spezialkräfte-Division "Brandenburg" und kroatische Einheiten in das Kampfgebiet verlegt worden.

Ihnen standen Einheiten des 1. und 6. proletarischen Korps der jugoslawischen Partisanen, des Marschallgardebataillons und Kadetten der Offiziersschule mit insgesamt 12.000 Mann gegenüber. Trotz ihres erbitterten Widerstands besetzte der Feind bald die Stadt.

Josip Broz Tito (erster von rechts) und seine Mitstreiter in Drwara, 14. Mai 1944. Gemeinfrei Gemeinfrei

„Die Deutschen suchten mich", erinnerte sich Tito. „Damals nähte mir ein Schneider in Drvar eine Marschalluniform. Die Fallschirmjäger bekamen nichts anderes als diese Uniform, zerrissen von Bombensplittern... Alle Einwohner von Drvar wussten, wo ich war. Jeder Fallschirmjäger hatte ein Foto von mir. Sie gingen auf den einen oder anderen Bürger zu, zeigten das Foto und fragten: ‚Tito, Tito, wo ist Tito?‘ Aber niemand sagte etwas zu ihnen. Nicht einmal die Kinder..."

Der Marschall selbst befand sich zu diesem Zeitpunkt mit seinem Stab und der sowjetischen Militärmission in seinem Haus unweit der Stadt. Als der Feind auch dieses Haus erreichte, zogen sie sich unter dem Schutz ihrer Truppen ins Dinarische Gebirge zurück.

Eine schwierige Aufgabe

Die Deutschen gaben ihre Verfolgung nie auf und zogen den Ring um Tito und seine Anhänger enger. Der sowjetische General Nikolai Kornejew, der die Gruppe begleitete, riet dem Marschall dringend, sich auf den alliierten Luftwaffenstützpunkt in Bari in Süditalien zu begeben. Der Marschall weigerte sich lange Zeit und bestand darauf, auf jugoslawischem Gebiet zu bleiben. Er stimmte nur der Möglichkeit zu, sofort von Bari auf die Insel Vis im Adriatischen Meer vor der kroatischen Küste verlegt zu werden.

Neben der britischen und amerikanischen Luftwaffe waren auch Geschwader der Roten Armee in Bari stationiert: 12 C-47-Transporter und 12 Yak-9D-Langstrecken-Begleitjäger. Als die Situation mit Tito bekannt wurde, wies Stalin seine Piloten an, sich möglichst aktiv an der Rettung des Marschalls zu beteiligen.

Deutsche Truppen bei Drvar. Gemeinfrei Gemeinfrei

Trotz der instabilen Kommunikationsverbindungen konnte das Hauptquartier der jugoslawischen Armee melden, dass sie an einem Bergstützpunkt in der Nähe der Stadt Kupres auf die Evakuierung warteten. Die westlichen Alliierten verzögerten die Rettungsaktion wegen des schlechten Wetters, aber der sowjetische Major Alexander Schornikow war der Meinung, dass die kostbare Zeit knapp wurde und ein sofortiges Handeln erforderlich war.

In der Nacht des 4. Juni startete eine sowjetische C-47 und flog in Richtung Jugoslawien. Die Koordinaten wurden von Pawel Jakimow, dem Navigator von Schornikow, der sich zu diesem Zeitpunkt bei Marschall Tito befand, übermittelt.

Der Major war bereits ein erfahrener Pilot, der einige Zeit auf dem Balkan verbracht und die dortigen Flugrouten studiert hatte. Doch auch für ihn war die Aufgabe äußerst schwierig.

Held der Sowjetunion Alexander Schornikow. A.Less A.Less

„Bei Gewitter und Regen mussten wir die Adria in geringer Höhe überqueren, um erstens nicht von der vorgesehenen Route abzuweichen und zweitens nicht in die Gewitterwolken zu geraten", erinnerte sich Alexander Golowanow, Marschall der Luftfahrt. "Nachdem sie die Insel Korčula erreicht und Split umgangen hatten, wo sich ein deutscher Marinestützpunkt befand, der von einer großen Anzahl von Flugabwehrgeschützen bewacht wurde, begann die Besatzung, an Höhe zu gewinnen, und nahm Kurs auf Kupres, in dessen Nähe sich der höchste Berg befand, der als zuverlässiger Orientierungspunkt diente. Sobald sie den Berg erreicht und ihre Position bestimmt hatten, suchte die Besatzung nach Warnlichtern und Signalen. Die Wolkendecke verhinderte eine gute Sicht auf das Gebiet. Die Besatzung überflog das unbekannte Terrain mehr als eine halbe Stunde lang, bis sie die Codelichter fand.

Das winzige Gelände, das von den Partisanen in den Bergen vorbereitet worden war, war vollständig mit Felsen bedeckt und von Bächen zerschnitten. Es musste auf Anhieb und ohne jeden Spielraum für Fehler gelandet werden. Schornikow schaffte es: Er landete seine C-47 und brachte sie am letzten brennenden Feuer zum Stehen, hinter dem ein steiler Abhang begann.

Die Besatzung des sowjetischen Flugzeugs musste das schwierige Manöver ein weiteres Mal wiederholen. Nachdem der Marschall und die Stabsoffiziere nach Bari geflogen worden waren, kehrten die Piloten zurück, um den Rest zu holen. Die westlichen Alliierten, die von Schornikows Flug erfuhren, unternahmen ebenfalls mehrere Flüge in die Berge.

Der jugoslawische Staatschef Marschall Josip Broz Tito in seinem Büro, Belgrad, um 1946. Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Nach der Evakuierung der Führung machten sich die jugoslawischen Einheiten, die sie bewachten, daran, die Umzingelung zu durchbrechen (was ihnen auch gelang), und am Morgen erschienen deutsche Truppen auf dem Brückenkopf im Gebirge.

Alexander Schornikow, sein Kopilot Boris Kalinkin und der Navigator Pawel Jakimow wurden für diese Heldentat mit dem Titel „Helden der Sowjetunion" ausgezeichnet. Jugoslawien wiederum verlieh jedem von ihnen seine höchste militärische Auszeichnung - den Orden des Nationalhelden.

