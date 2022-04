Wie sich Franzosen und Russen kennenlernten

Bevor Russland zu Beginn des 18. Jahrhunderts in den Kreis der europäischen Großmächte aufgenommen wurde, hatte es wenig Interesse an Frankreich. Umgekehrt verhielt es sich genauso.

Eine russische Prinzessin auf dem Thron von Frankreich

Über die ersten Kontakte zwischen Russen und Franzosen ist fast nichts bekannt - die historischen Quellen schweigen sich darüber aus. Im 11. Jahrhundert gab es jedoch ein Ereignis, das weder in den russischen noch in den westeuropäischen Chroniken unerwähnt bleiben konnte.

Um das Jahr 1050 traf eine Gesandtschaft des französischen Königs Heinrich I. in der Kiewer Rus' ein. Der Monarch hielt um die Hand von Anna, der jüngeren Tochter des Großfürsten von Kiew, Jaroslaw dem Weisen, an.

Heinrich erfuhr von den Reizen der Prinzessin ... und war verzaubert von der Erzählung über ihre Vollkommenheit", so der französische Historiker Francois de Maiziere im 17. Jahrhundert. Der Hauptgrund für die Heiratsvermittlung war jedoch nach wie vor politischer Natur: Frankreich wollte ein Bündnis mit der mächtigen Kiewer Rus' eingehen, um sich gemeinsam dem Heiligen Römischen Reich entgegenzustellen.

Heinrich I. von Frankreich // Anna von Frankreich - Königin von Frankreich. Merry-Joseph Blondel; Ilya Tomilow (CC BY-SA 4.0) Merry-Joseph Blondel; Ilya Tomilow (CC BY-SA 4.0)

Anna gebar Heinrich vier Kinder, darunter den späteren König Philipp I. Für ihre aktive Unterstützung der Kirche, ihre Beteiligung an der Gründung von Klöstern und die Gewährung von Klosterprivilegien wurde sie sogar von Papst Nikolaus II. gelobt: „Gerüchte über deine Tugenden, schöne Jungfrau, sind zu unseren Ohren gedrungen, und mit großer Freude hören wir, dass du deine königlichen Pflichten in diesem sehr christlichen Staat mit lobenswertem Eifer und bemerkenswerter Intelligenz erfüllst."

Die dynastische Heirat zwischen dem französischen König und der russischen Prinzessin war zwar ein glanzvolles Ereignis, trug aber nicht zur Annäherung der beiden Staaten bei, und die Hoffnung Heinrichs auf ein politisch-militärisches Bündnis zwischen Frankreich und der Kiewer Rus' erfüllte sich nicht.

Anna verlor schnell jeden Kontakt zu ihrer Heimat, und nur ihre Gewohnheit, einige Dokumente in kyrillischer Schrift zu unterzeichnen, zeugte von ihrer Herkunft. Nach ihrer Heirat verloren auch die russischen Chronisten jegliches Interesse am Schicksal der Fürstentochter von Kiew.

Nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 1060 war Anna Jaroslawna zusammen mit dem Grafen Baudouin von Flandern Regentin des jungen Philipp, zog sich aber bald darauf aus der Regentschaft zurück und heiratete einen der einflussreichsten Feudalherren Nordfrankreichs - Graf Ralph IV. von Valois.

Fragmentarische Informationen

In den folgenden Jahrhunderten hatten die Russen und die Franzosen wenig oder gar kein Interesse aneinander. Die erste ausführliche Beschreibung von „Großrussland" in französischer Sprache erschien erst im frühen 15. Jahrhundert und wurde von Guillebert de Lannoy, einem flämischen Ritter, verfasst.

Gillebert von Lannoy. Gemeinfrei Gemeinfrei

Er war ein Krieger, Diplomat und Reisender, der fast ganz Europa sowie Ägypten und Syrien bereiste. Im Winter 1413 kam der Ritter in Nowgorod an, wo er zum ersten Mal in seinem Leben echte Kälte erlebte: „Als wir durch die Wälder gingen, hörten wir die Bäume von oben bis unten vom Frost knacken und splittern." Er lernte auch den Geschmack der lokalen Küche kennen: „Sie gaben mir das seltsamste und überraschendste Mittagessen, das ich je gesehen habe." Auf dem Rückweg nach Livland machte Gilbert in Pskow Halt.

Russland taucht regelmäßig in den Schriften französischer Schriftsteller und Philosophen des 16. Jahrhunderts auf. François Rabelais, Michel Montaigne und Jean Bodin beschreiben das ferne, mythische Moskowien als ein halbwildes Land, in dem der Zar absolute Macht hatte und seine mächtige Armee auf sein „kurzes, aber gewaltiges Kommando" hin in die Schlacht stürmte.

Aufbau von Bindungen

Ende des 16. Jahrhunderts erwogen die Franzosen die Aufnahme von Handelsbeziehungen mit dem russischen Staat. Zu ihrem Missfallen erfuhren sie, dass die Engländer schon seit Jahrzehnten aktiv Handel mit den Russen betrieben.

Im Jahr 1586 erreichten die französischen Kaufleute Jean Sauvage, Colas und du Nenel mit einem freundlichen Brief von König Heinrich III. den einzigen großen russischen Hafen Archangelsk. Der örtliche Gouverneur bereitete ihnen einen gastfreundlichen Empfang und spendierte ihnen starken Wodka, der ihnen, wie sie sagten, die Eingeweide verbrannte. Nach drei Gläsern mussten sie auch auf die Gesundheit von Zar Fjodor Iwanowitsch anstoßen. Schließlich erhielten die Franzosen trotz der Proteste der Engländer einen Platz am Kai, um Handel zu treiben.

1615 traf die erste russische Gesandtschaft unter der Leitung von Iwan Kondyrew in Frankreich ein und wurde in Bordeaux von Ludwig XIII. in Begleitung seiner Mutter Maria de Medici und seiner Frau Anna von Österreich feierlich empfangen.

Ludwig XIII. Gemeinfrei Gemeinfrei

Der König nahm das Angebot des russischen Zaren Michail Fjodorowitsch zur Aufnahme diplomatischer und kommerzieller Beziehungen wohlwollend auf und versprach, unverzüglich einen Botschafter nach Moskau zu entsenden. Doch er hatte es nicht eilig: Erst 14 Jahre später statteten französische Diplomaten dem russischen Staat einen Gegenbesuch ab.

Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern entwickelten sich zu Beginn des 18. Jahrhunderts unter Peter I. wesentlich aktiver. Nachdem er das mächtige Schweden im Großen Nordischen Krieg besiegt hatte, wurde Russland in den Kreis der europäischen Großmächte aufgenommen. Und Paris konnte das neue Reich einfach nicht mehr ignorieren.

