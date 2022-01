Russlandfeldzug 1812: Es war nicht der Winter, der Napoleon zum Verhängnis wurde

Die Niederlage Napoleons im Jahr 1812 war verheerend. In seinem Buch „Das politische und militärische Leben Napoleons“ schrieb Antoine-Henri Jomini, dass Napoleon bei der direkten Invasion Russlands mehr als 300.000 Soldaten einsetzte (während die Gesamtzahl der Soldaten der Grande Armée zu diesem Zeitpunkt bei mehr als 600.000 lag).

Während der Schlacht von Beresina (26. bis 29. November 1812) versuchten die letzten Reste der Großen Armee aus Russland zu fliehen, und es waren nur noch 20 bis 30.000 Mann übrig. Etwa 90 Prozent der Kämpfer Napoleons wurden während des Russlandfeldzugs getötet oder verwundet.

Napoleon auf den Borodino-Höhen. Gemälde von Wassili Wereschtschagin. Vasiliy Vereschagin / State historical museum / Public domain Vasiliy Vereschagin / State historical museum / Public domain

In den europäischen Zeitungen wurde diese Niederlage jedoch nicht in erster Linie auf die militärischen Fähigkeiten der Russen zurückgeführt, sondern auf die strenge Kälte, der die französische Armee ausgesetzt war.

Wie Napoleon „General Frost“ schuf

Die Zeitung „Le Monitor universel“ war Napoleons wichtigstes Propagandamittel. Während des Feldzugs von 1812 veröffentlichte „Le Monitor universel“ Bulletins, die die Franzosen über den Krieg informierten und oft von Bonaparte selbst verfasst wurden. Dem Kaiser war klar, dass auch die Soldaten seiner Armee die Bulletins lesen würden, und er hatte das Bedürfnis, sie während des Feldzugs zu ermutigen. Die Bulletins, so schreibt die russische Wissenschaftlerin Anastasia Nikiforowa, betonten die Leistungen von Napoleons Soldaten und verschwiegen die Siege der russischen Armee.

Die Bulletins informierten ihre Leser regelmäßig über das Wetter. Am 26. Oktober hieß es im 24. Bulletin: „Das Wetter ist sehr gut. Gestern ist der erste Schnee gefallen. In zwanzig Tagen müssen wir in unseren Winterquartieren sein“. Im letzten, dem 29. Bulletin, das die Niederlage der Großen Armee ankündigt, wird das Wetter jedoch als der schlimmste Alptraum des Feldzugs bezeichnet!

Eine Seite aus dem 29. Bulletin der Großen Armee. Public domain Public domain

„Am 14., 15. und 16. November zeigte das Thermometer sechzehn und achtzehn Grad unter Null an. Die Straßen waren mit Eis bedeckt; Kavallerie-, Artillerie- und Gepäckpferde starben jede Nacht, nicht zu Hunderten, sondern zu Tausenden, vor allem deutsche und französische. Unsere Kavallerie stand ohne Pferde, Artillerie und Gepäck, ohne Transportmittel da. Wir waren gezwungen, den größten Teil unserer Waffen, Munition und Lebensmittel aufzugeben und zu vernichten. Die Armee, die am 6. noch gut einsatzfähig war, sah am 14. völlig anders aus. Sie hatte ihre Kavallerie, Artillerie und Fahrzeuge fast vollständig verloren“, heißt es in dem Bulletin abschließend.

Es sah so aus, als ob nur der Frost und nicht die russische Armee die Franzosen ihrer Kavallerie und Artillerie beraubt und ihnen eine totale Niederlage zugefügt hatte! Hatten die französischen Soldaten noch nie Winter erlebt? Natürlich hatten sie das.

Im Jahr 1795 führte die französische Armee während eines strengen Winters Krieg gegen die Niederlande. Als die russische und die französische Armee in der Schlacht von Eylau (7./8. Februar 1807) aufeinander trafen, herrschten eisige Temperaturen, und dennoch manövrierten die Franzosen während eines Schneesturms auf den zugefrorenen Seen und Flüssen. Der Winter konnte also nicht neu für sie sein.

Die Schlacht von Eylau, 1807 von Jean-Antoine-Siméon Fort.

Die Legende von der tödlichen Kälte, die Napoleon geschaffen hatte, wurde jedoch nicht nur von der französischen Öffentlichkeit, sondern auch von der britischen Presse und Öffentlichkeit bereitwillig akzeptiert. Großbritannien war immer noch einer der wichtigsten internationalen Rivalen Russlands, und es war für sie nicht profitabel, die militärischen und strategischen Fähigkeiten der russischen Generäle und Offiziere zu loben. Es war viel bequemer zu sagen, dass die französische Armee wegen der Kälte besiegt worden war - auf diese Weise würden die Russen nicht so mächtig und bedrohlich erscheinen. Wie schätzten die Russen selbst die Lage ein?

War es wirklich so kalt?

Denis Dawydow, General und führender Partisanenkommandeur im Jahr 1812, wandte sich vehement gegen die Vorstellung, dass Napoleons Armee allein durch die Kälte in die Knie gezwungen worden sei. In seinem Artikel, der speziell diesem Thema gewidmet ist, zitiert Dawydow Georges de Chambray, einen französischen Artilleriegeneral, der an dem Feldzug teilnahm und von den Russen bei Beresina gefangen genommen wurde:

„Die trockene und gemäßigte Kälte, die die Truppen von Moskau bis zum ersten Schnee begleitete, war [für die Armee] eher nützlich als tödlich. Am 27. Oktober war es 5 Grad unter Null. Am 9. November 15 Grad unter Null und am 12. und 13. November 21 Grad unter Null“, schrieb de Chambray. Diese letzten beiden Tage waren tatsächlich die kältesten, und dann kam der Tauwettereinbruch, der einen Teil der französischen Truppen am Vormarsch auf die Beresina hinderte - der Fluss war nicht zugefroren und Tausende kamen im Wasser um.

„General Frost rasiert den kleinen Boney“ von William Elmes, 1812. University of Washington / Public Domain University of Washington / Public Domain

General Jomini widerspricht ebenfalls der Vorstellung, dass der Winter der Hauptgrund für die Niederlage Napoleons war. „Die Hauptgründe für den erfolglosen Vorstoß nach Russland wurden der frühen und übermäßigen Kälte zugeschrieben; alle wiederholten dies, bis sie es glaubten. Doch das ist völlig falsch. Wie konnten sie nur denken, ich wüsste nicht um den Zeitpunkt dieses jährlichen Phänomens in Russland...! Der Winter kam nicht nur nicht früher als sonst, sondern am 7. November auch später als jedes Jahr“, schrieb Jomini.

Was war wirklich die Ursache der Niederlage?

Wir wissen bereits, dass Michail Kutusow Napoleon nach Moskau und dort in eine Falle gelockt hat, und dass die Strategie, Napoleons Armee durch Erschöpfung zu vernichten, in Wirklichkeit von Barclay de Tolly entwickelt wurde. Die Hauptgründe für die Niederlage Napoleons waren also rein militärischer Natur und hatten nichts mit dem Wetter oder niedrigen Temperaturen zu tun.

Rückzug Napoleons aus Russland. Gemälde von Wassilij Wereschtschagin. Vasiliy Vereschagin / Museum of the 1812 Patriotic War / Public domain Vasiliy Vereschagin / Museum of the 1812 Patriotic War / Public domain

In der Tat war die große Armee verstreut und unorganisiert und wurde nicht richtig versorgt. Auch die Partisanenbewegung spielte eine bedeutende Rolle bei der Niederlage - überall dort, wo russische Bauern auf französische Soldaten trafen, töteten sie diese höchstwahrscheinlich.

Sir Walter Scott fragt sich in seinem Buch „Das Leben des Kaisers der Franzosen Napoleon Bonaparte“: „Wenn Frost und Schnee in Russland so unüberwindbare Katastrophen sind, die ganze Armeen vernichten können, wie konnten diese Umstände dann nicht in die Berechnungen eines so berühmten Generals [wie Napoleon] einfließen, der ein so großes Unternehmen plante? Schneit es in Russland nie? Ist Frost im November dort eine seltene Erscheinung?“

„Napoleon hat vorausgesehen“, schließt Scott, „dass im Oktober eine Kälte kommen würde. Im Juli sah er die Notwendigkeit voraus, ausreichende Lebensmittelvorräte für die Verpflegung seiner Armee zu sammeln. Aber, von Ungeduld getrieben, hat er in keinem der beiden Fälle Maßnahmen ergriffen, um den Hunger oder die Kälte tatsächlich zu überwinden.“

