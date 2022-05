Damals und heute: Wie Moskau aussah, als es noch ländlich war (FOTOS)

Moskau wurde nicht auf einen Schlag erbaut - die alte Stadt dehnt sich immer noch aus und gemeindet neue Dörfer und Städte ein. Insgesamt wurden über 220 ländliche Siedlungen zu Moskauer Bezirken, aber die genaue Zahl ist schwer zu schätzen.

Die aktive Entwicklung der Außenbezirke begann 1960, als es notwendig wurde, Wohnungs- (viele Menschen lebten in Gemeinschaftswohnungen) und Verkehrsprobleme (durch den Bau der Moskauer Ringstraße) zu lösen. Damals vergrößerte sich Moskau mit seinen sechs Millionen Einwohnern fast um das Doppelte, und die neuen Stadtteile füllten sich mit Plattenbauten, die bis vor kurzem das Erscheinungsbild jeder Wohngegend in Russland bestimmten. In den 1980er Jahren, als die Zahl der offiziellen Einwohner acht Millionen überstieg, ging Moskau über die Moskauer Ringstraße hinaus und übernahm weitere Bezirke wie zum Beispiel Butowo.

Und 2012 wuchs das zwölf Millionen Einwohner zählende Moskau noch einmal um fast das 2,5-fache, indem es mehrere Städte bis zur Grenze zur Region Kaluga eingemeindete und so zur größten Stadt Europas wurde. In den heutigen Wohngebieten gibt es viele Hochhäuser, Einkaufszentren, Parks und öffentliche Anlagen. Wir haben sieben Dörfer ausgewählt, um zu vergleichen, wie sie aussehen - damals und heute.

1. Konkowo

Links: Eine Kuh im Dorf Beljajewo-Bogorodskoje, 1968; Rechts: Ein 30 Meter langes Graffiti zur FIFA-Meisterschaft 2018 an der Profsojusnaja-Straße. Jury Artamonow / Sputnik; Anton Nowodereschin / TASS Jury Artamonow / Sputnik; Anton Nowodereschin / TASS

Zwischen 1960 und 1986 wurde aus mehreren benachbarten Dörfern der neue Stadtteil Konkowo im Südwesten Moskaus (wo sich die U-Bahn-Stationen Kaluschskaja, Beljaewo und Konkowo befinden) mit seiner Hauptverkehrsstraße, der Profsojusnaja-Straße. Dies ist eine sehr schöne Gegend, in der man keine Industriegebiete findet, sondern viele Parks, Hügel und alte Kirchen. Es ist ein Vergnügen, durch Konkowo zu spazieren! Auf alten Fotos kann man sehen, dass während des Baus der Plattenbauten noch Kühe um sie herum weideten.

2. Koschuchowo

Oben: Das Dorf Koschuchowo im Jahr 1951. Unten: Alexander-Newski-Kirche in Koschuchowo. Sputnik; Jewgeny Ismailow (CC BY-SA 3.0) Sputnik; Jewgeny Ismailow (CC BY-SA 3.0)

Dies ist eines der ältesten Dörfer Moskaus, das seit dem 15. Jahrhundert bekannt ist und seit 1923 zu Moskau gehört. Koschuchowo im Südosten der Stadt hatte schon zu Zarenzeiten einen eigenen Bahnhof, aber die Blockhäuser blieben bis in die 1970er Jahre erhalten, als das Gebiet schließlich von Betonbauten umgeben wurde.

3. Troparjowo

Oben: Holzhäuser im Dorf Troparewo, 1978. Unten: U-Bahn-Station Troparewo, 2019. I. Zotin / Sputnik; Nikolai Galkin / TASS I. Zotin / Sputnik; Nikolai Galkin / TASS

Der Stadtteil Troparjowo im Südwesten der Stadt wurde auf dem Gelände des Dorfes errichtet, das 1960 zu Moskau wurde. Der Name stammt von seinem ersten Herrscher, dem Bojaren (Adligen) Iwan Tropar (das Wort „Tropar" bezeichnet Kirchengesang), der hier 1393 begraben wurde. Während der Sowjetzeit gab es eine große Kolchose mit guter Verkehrsanbindung, eine Schule und ein Geschäft. Die letzten Holzhäuser wurden 1981 abgerissen. Im Jahr 2014 wurde eine U-Bahn-Station eröffnet.

4. Tschertanowo

Oben: Flugplatz von Tschertanowo, Mitte 1960. Unten: Ein Park in Tschertanowo, 2010. Moscow's 2nd aviation club's archive /pastvu.com; Valery Sharifulin / TASS Moscow's 2nd aviation club's archive /pastvu.com; Valery Sharifulin / TASS

Das ehemalige Dorf Tschertanowo im Süden Moskaus wurde 1960 Teil der Stadt. Neben einer Kolchose und anderen landwirtschaftlichen Flächen gab es in den 1940er bis 1960er Jahren einen Flugplatz, auf dem man Segelfliegen lernen konnte. Dann begann man, das Dorf mit Plattenbauten zu bebauen, und der nördliche Teil von Tschertanowo wurde sogar als Musterviertel konzipiert und galt als „sowjetisches Paradies", das den Gästen der Olympischen Spiele 1980 gezeigt werden konnte.

5. Tscherkisowo

Oben: Alte Häuser in Tscherkisowo, 1964. Unten: Bolshaya Tscherkisowskaja Straße, 2009. Anatoly Garanin / Sputnik; Lodo27 (CC BY-SA 3.0) Anatoly Garanin / Sputnik; Lodo27 (CC BY-SA 3.0)

Das alte Dorf Tscherkisowo-Podmoskownje im Osten Moskaus wurde Anfang des 20. Jahrhunderts in die Stadt eingegliedert, glich aber bis in die 1970er Jahre mit seinen Holzhäusern und Gärten noch einem Dorf. Heute gehört Tscherkisowo zum Bezirk Preobraschenskoje, und der Name des Dorfes ist in den Namen mehrerer Straßen und U-Bahn-Stationen erhalten geblieben. Hier befindet sich auch die erhaltene Kirche des Propheten Elias aus dem Jahr 1690.

6. Tscherjomuschki

Oben: Das Dorf Tscherjomuschki, 1954. Unten: Ein neues Haus in Tscherjomuschki, das an der Stelle der alten Plattenhäuser gebaut wurde, 2020. Lew Borodulin / MAMM/ russiainphoto; Vladimir Novikov / Moskva Agency

In den Jahren 1956-1959 war das Dorf Tscherjomuschki im Südwesten Moskaus das Gebiet der ersten Wohnsiedlung, die aus Chruschtschowka-Wohnblöcken bestand. Es wurde 1958 ein Teil von Moskau. Das Versuchsgelände bestand aus 13 vierstöckigen und sieben achtstöckigen Gebäuden. Die Pilotwohnungen waren winzig, aber die Fassaden waren mit Ziegeln verziert, die Höfe hatten echte Brunnen und Pergolen für Pflanzen, und die Siedlung verfügte über eigene Geschäfte, Kantinen und sogar ein Kino.

Heute sind viele alte Chruschtschowkas in diesem Bezirk durch neue mehrstöckige Gebäude mit großen Wohnungen und moderner Infrastruktur ersetzt worden.

7. Kurjanowo

Links: Kurjanowo im Jahr 1967. Rechts: Bahnhof von Kurjanowo. Jury Artamonow/ Sputnik; mos.ru Jury Artamonow/ Sputnik; mos.ru

Wenn Sie sich fragen, wo in Moskau die Zeit stehen geblieben ist, dann im Dorf Kurjanowo (im Südosten), das seit 1960 zur Stadt gehört. Kurjanowo ist durch die Eisenbahnlinie von der Stadt getrennt und ein Besuch dort ist wie eine kleine Reise in die sowjetische Vergangenheit. In diesem Gebiet sind die meisten Wohnhäuser noch zweistöckig und haben viele Gärten in den Hinterhöfen. Und hier steht ein großes Lenin-Denkmal in der Mitte des Viertels. Die Einheimischen lieben ihr Viertel für seine Authentizität.

8. Wychino

Links: Ein Postbote spricht mit Einheimischen im Dorf Wychino, 1944. Rechts: Ein Teich im Bezirk Wychino-Schulebino. Nikolai Sitnikow / TASS; (CC BY 4.0) Nikolai Sitnikow / TASS; (CC BY 4.0)

1960 wurde das Dorf Wychino im Südosten Moskaus in die Stadt integriert. Die alte Siedlung wurde zusammen mit der Lenin-Kolchose abgerissen, und die Bewohner zogen aus ihren Blockhütten in moderne Plattenbauten um. Heute ist Wychino einer der größten Bezirke Moskaus, in dem mehr als 220.000 Menschen leben.

9. Kommunarka

Oben: Milchviehbetrieb der Kommunarka Sowchos, 1968. Unten: Neues Wohngebiet. pastvu.com; Vyacheslav Prokofyev / TASS pastvu.com; Vyacheslav Prokofyev / TASS

Einer der Hauptbezirke des sogenannten „Neuen Moskaus" ist seit 2012 das Dorf Kommunarka. Zu Sowjetzeiten gab es hier eine große Sowchose, die mit dem Zusammenbruch der UdSSR verfallen ist. Heute ist die Hauptstraße des Gebiets nach der letzten Leiterin der Sowchose, Alexandra Monachowa, benannt. Der Bezirk wird sehr aktiv bebaut - in wenigen Jahren sind hier etwa hundert neue Häuser entstanden. Im Jahr 2019 wurde eine U-Bahn-Station eröffnet.

10. Watutinki

Links: Ein Haus mit Ofenheizung in Watutinki, 1965. Rechts: Ein Sportpark und die neuen Häuser, 2020. pastvu.com; Kirill Zykov / Moskva Agency pastvu.com; Kirill Zykov / Moskva Agency

Watutinki ist eine weitere „Neu-Moskau"-Siedlung, die seit 2012 zu Moskau gehört. Die Entfernung zur MKAD (Moskauer Ringautobahn) beträgt ganze 17 Kilometer. Vor 2012 lebten in Watutinki etwa 10.000 Menschen, heute sind es rund 35.000 Einwohner. Die Bevölkerung wächst ständig und zieht in neue Häuser.

