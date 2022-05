Die südafrikanische Aktivistin, die dank sowjetischer Agenten ihrer Verhaftung entging

Sue Dobson wurde als junge Frau von Nelson Mandelas Afrikanischem Nationalem Kongress (ANC) rekrutiert, um das südafrikanische Apartheidregime auszuspionieren. Sie stieg schnell in den Rängen auf und knüpfte Kontakte zu den führenden Persönlichkeiten der weißen Minderheitsregierung. Sie ahnte nicht, dass ihre Tarnung bald auffliegen würde und sie all ihre in der UdSSR erworbenen Fähigkeiten einsetzen musste, um trotz aller Widrigkeiten am Leben und frei zu bleiben.

Postkarten aus Europa

Sue Dobsons unglaubliche Geschichte - die zu einem bald erscheinenden Buch und einem Film inspiriert hat - beginnt im Südafrika der frühen 1980er Jahre, einem Land, in dem die Minderheitenherrschaft das bestehende Apartheidregime rücksichtslos durchsetzte und diejenigen auslöschte, die es wagten, sich zu widersetzen.

Südafrikanische Polizei schlägt schwarze Frauen mit Knüppeln, nachdem sie aus Protest gegen die Apartheid eine Bierhalle gestürmt und in Brand gesetzt haben, Durban, Südafrika. Hulton Archive/Getty Images Hulton Archive/Getty Images

Die 20-jährige Sue Dobson, Spross einer privilegierten weißen südafrikanischen Familie und Absolventin einer rein weißen Schule, trat über ihre Schwägerin in die Reihen des ANC ein, einer sozialdemokratischen politischen Partei, die damals in Südafrika verboten war.

Sue Dobson Sue Dobson

Um ihr Land für mehrere Monate verlassen zu können, mussten Sue und ihr Mann sich ein solides Alibi zurechtlegen, um in ihrer Heimat nicht für Aufsehen zu sorgen.

„Wir hatten eine Legende, in der wir Familie und Freunden erzählten, dass wir als Rucksacktouristen durch Europa reisen und für etwa ein Jahr weg sein würden, um danach nach Südafrika zurückzukehren und uns niederzulassen. Wir sammelten so viele Postkarten von so vielen Reisezielen, wie wir konnten. Wir schrieben diese Postkarten und sie wurden von sowjetischen Beamten in verschiedenen westeuropäischen Ländern aufgegeben und nach Südafrika geschickt, so dass es so aussah, als hätten wir die Postkarten an Freunde und Verwandte aus diesen Ländern geschickt, während wir in Moskau unsere Ausbildung absolvierten", so Dobson.

Ein Apartheid-Hinweis an einem Strand in der Nähe von Kapstadt, der das Gebiet nur für Weiße kennzeichnet. Keystone/Getty Images Keystone/Getty Images

Nachdem die Vorbereitungsphase abgeschlossen war, konnten die junge Frau und ihr Mann loslegen.

Sicheres Haus in der Gorki-Straße

Im Herbst 1985 landete das Paar auf dem Flughafen Scheremetjewo in Moskau, der Hauptstadt der Sowjetunion, die sich damals als Verfechter der Rassengleichheit bezeichnete. Inmitten des Kalten Krieges bedeutete dies, dass die UdSSR den ANC unterstützen würde, nicht nur wegen des Kampfes der Partei für die Gleichberechtigung der Rassen in Südafrika, sondern auch, weil ein Beitrag zur Beendigung der antisowjetischen weißen Mehrheitsherrschaft im Lande Moskau möglicherweise in die Lage versetzen würde, einen wichtigen Stützpunkt des Kalten Krieges auf dem afrikanischen Kontinent zu errichten.

Doch für den 20-jährigen idealistischen Dobson, der von ganzem Herzen an die Sache des ANC glaubte, erschien die Sowjetunion wie das gelobte Land, in dem Rassengleichheit und soziale Gerechtigkeit herrschten.

„Uns wurde in der Schule beigebracht, dass die Sowjetunion etwas ganz anderes war, dass sie sehr schlecht war. Und ich war erstaunt, wie normal sie war und wie schön die Straßen waren. Es war die Zeit der Perestroika und Glasnost, und Gorbatschow war damals sehr beliebt. Es war sehr interessant, ganz normale Menschen auf den Straßen zu sehen, die für den Frieden demonstrierten, und das war etwas, das ich noch nie zuvor gesehen hatte. Damals bot sich mir ein Blick auf die Menschheit, wie ich ihn noch nie gesehen hatte", so Dobson.

Südafrikanische Randalierer in Soweto benutzen Autos als Straßensperren während der Unruhen, die auf Proteste gegen den Gebrauch von Afrikaans in Schulen zurückzuführen sind. Keystone/Getty Images Keystone/Getty Images

Unmittelbar nach ihrer Ankunft wurden Dobson und ihr Mann in einem sicheren Haus in der Gorki-Straße (heute Twerskaja-Straße) einquartiert, nur einen Steinwurf vom Kreml und dem Roten Platz entfernt. In den nächsten sieben Monaten sollte das Ehepaar eine umfassende militärische und nachrichtendienstliche Ausbildung durchlaufen, die von sowjetischen Ausbildern geleitet wurde und darauf abzielte, die Spionage- und Überlebensfähigkeiten der verdeckten ANC-Agenten innerhalb der südafrikanischen Regierung zu verbessern.

Trauernde schwenken nachgebaute Holzgewehre und singen zur Unterstützung des verbotenen Afrikanischen Nationalkongresses bei der Beerdigung von ANC-Kämpfern, die in Queenstown, Südafrika, getötet wurden. Gideon Mendel/Corbis/Getty Images Gideon Mendel/Corbis/Getty Images

Gefangen in Gaborone

Nach ihrer Rückkehr nach Südafrika im Jahr 1986 arbeitete Dobson für eine Zeitung in Pretoria, bevor sie im Informationsbüro der Regierung angestellt wurde, wo sie unschätzbare Einblicke in die Pläne der südafrikanischen Regierung erhielt. So wollte sie beispielsweise die SWAPO-Partei in Namibia diskreditieren.

Sue Dobson Sue Dobson

Trotz ihrer zunehmenden Bedeutung als ANC-Geheimdienstmitarbeiterin wurde Dobson nie ein Fluchtweg angeboten, falls ihre Tarnung aufflog.

Als ANC-Undercover-Agentin in den Reihen des Informationsbüros verschaffte sich Dobson Zugang zu Parlamentariern und Ministern. Schließlich wurde die junge Fachkraft, die keinen Verdacht erregte, für einen Posten im Büro von Präsident FW de Klerk in Betracht gezogen, ein Traumjob für jeden ANC-Geheimdienstagenten. Das hohe Amt erforderte jedoch eine weitere Sicherheitsfreigabe und eine gründlichere Überprüfung des Hintergrunds, bei der die Verbindung der Frau zum ANC aufgedeckt wurde. Sue Dobson war „verbrannt", was bedeutete, dass sie als Spionin enttarnt worden war.

In die Enge getrieben und gegen die gesamte Macht der Regierung auf sich allein gestellt, hatte die Frau keine andere Wahl, als alles auf eine Karte zu setzen. Sie musste aus Südafrika fliehen und die sowjetische Botschaft im benachbarten Botswana erreichen, da sie der Meinung war, dass dies der einzige Ort war, an dem sie Hilfe bekommen konnte.

Jugendliche aus Soweto knien vor der Polizei und halten ihre Hände in die Luft, um das Friedenszeichen zu zeigen, am 16. Juni 1976 in Soweto, Südafrika. Jan Hamman/Foto24/Gallo Images/Getty Images Jan Hamman/Foto24/Gallo Images/Getty Images

Als die Flüchtige in Botswana ankam, bemerkte sie plötzlich, dass sie verfolgt wurde, und ihr wurde klar, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis die Agenten der südafrikanischen Regierung versuchen würden, sie festzunehmen.

„Ich wusste, dass ich überwacht wurde. Ich kam gerade in Gaborone an, als sie die Verfolgung aufnahmen. Ein südafrikanisches Auto war mir auf den Fersen. Mir wurde klar, dass der Zeitpunkt der Verhaftung wahrscheinlich näher rückte... Ich hatte keine Anweisungen, was ich tun sollte, wenn die Dinge schief gingen. Es war schon spät am Abend. Ich ging das Risiko ein und hoffte einfach, dass sich jemand melden würde. Und das taten sie."

„Ich begrüßte sie auf Russisch. Ich erklärte, wer ich bin, erklärte die Gefahr und sagte dann: ‚Bitte, könnten Sie mir helfen, denn niemand sonst kann mir helfen!' Der Mann am Telefon sagte: ‚Treffen Sie mich in 20 Minuten unten.' Das habe ich dann auch getan. Ich ging durch den Hintereingang des Hotels und wartete. Ein Auto kam auf mich zu und jemand sagte mir, ich solle einsteigen. Ich hatte keine Ahnung, ob er es war, ich ging das absolute Risiko ein. Er gab sich zu erkennen und ich hörte seinen Akzent. Er war Russe. Dann fuhr er mich zu einem sowjetischen Stützpunkt in Gaborone", so Dobson.

Sue Dobson Sue Dobson

Dobson blieb einige Tage dort, bevor die Russen sie in ein Flugzeug nach London setzten. Sie sagte, sie habe London als Zielort gewählt, weil sie diesen Ort zuvor mit ihrem Betreuer besprochen hatte. Hätte man ihr in der Sowjetunion Asyl angeboten, hätte sie es sich vielleicht noch einmal überlegt.

Bald jedoch wird Sue Dobsons Geschichte endlich erzählt werden, sowohl als Buch und als Film. Die Frau glaubt, dass dies ein wichtiger Beitrag zur Geschichte Südafrikas sein wird. Was ihre Gefühle für Russland betrifft, so liebt Sue Dobson noch immer das Land, das in ihrem Leben eine entscheidende Rolle spielte, auch wenn ihr Aufenthalt in Moskau nur kurz war.

„Ich wäre gerne zurückgegangen. Ich würde immer noch gerne zurückkehren."

Sue Dobson Sue Dobson

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.