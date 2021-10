Warum demonstrierten im Jahr 1963 afrikanische Studenten auf dem Roten Platz?

Am 13. Dezember 1963 wurde in Chowrino, einem der nördlichen Bezirke Moskaus, eine Leiche auf einem Stück Ödland an einer Landstraße entdeckt. Das Opfer war ein schwarzer Mann. Die Polizei fand schnell heraus, dass es sich um Asare-Addo, einen 29-jährigen Medizinstudenten aus Ghana, handelte. Der Tote hatte eine kleine Wunde unter seinem Kinn. Um die Ermittler noch mehr zu verblüffen, wurde die Leiche an einem Ort entdeckt, der viel zu abgelegen war, als dass Asare-Addo sich zufällig dorthin begeben hätte, da er in einer ganz anderen Stadt wohnte. Die Nachricht verbreitete sich schnell in der Gemeinschaft der afrikanischen Studenten, die in der UdSSR studierten.

Da die Sowjetunion während des Kalten Krieges ein wichtiger Verbündeter der marxistischen antikolonialen Bewegungen auf dem afrikanischen Kontinent war, gewährte sie Jugendlichen aus einigen afrikanischen Ländern Stipendien für ein Studium in der UdSSR. Im Jahr 1960 gründete die sowjetische Regierung sogar eine neue Universität, die nach dem kongolesischen Unabhängigkeitsführer Patrice Lumumba benannt wurde, um Menschen aus sozialistischen Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika eine Ausbildung zu ermöglichen. Mit dem Zustrom schwarzer Studenten in die sowjetische Gesellschaft waren vereinzelte Rassenkonflikte vorprogrammiert, die jedoch noch nie zu einem Mord geführt hatten.

In der Russischen Universität der Völkerfreundschaft in Moskau (benannt nach Patrice Lumumba). Vladimir Minkevich/Sputnik Vladimir Minkevich/Sputnik

Einige Studenten verbreiteten eine Geschichte über die Hochzeit von Asare-Addo mit einem russischen Mädchen, die angeblich am Samstag - dem Tag, nachdem seine Leiche in Moskau entdeckt worden war - stattfinden sollte. Eine der Theorien, die die schwarzen Demonstranten aufstellten, lautete, dass ihr ghanaischer Kollege von den Verwandten des Mädchens getötet worden sei, um die von ihnen nicht gewollte Ehe zu verhindern. Eine andere Theorie besagt, dass Asare-Addo Opfer eines zufälligen rassistisch motivierten Angriffs wurde. Die empfundene Ungerechtigkeit gegenüber Schwarzafrikanern in der Sowjetunion löste Proteste aus, die sich letztlich auf dem Roten Platz entluden.

„Hört auf, Afrikaner zu töten!“

Kurz nachdem sich die Nachricht über den Fund der Leiche unter den afrikanischen Studenten in Moskau verbreitet hatte, gingen die ersten Demonstranten auf die Straße. Von der ghanaischen Botschaft in Moskau aus zog die Menge von etwa 500 Menschen zum Herzen der sowjetischen Hauptstadt, dem Roten Platz.

Die fast ausschließlich männlichen Demonstranten trugen Plakate mit einprägsamen, dramatischen Slogans wie „Stoppt das Töten von Afrikanern!“. Die sowjetische Polizei konnte nicht verhindern, dass der Demonstrationszug zum Roten Platz gelangte. Es kam zu keinen Verhaftungen, vielleicht aus politischen Erwägungen heraus. Am Roten Platz angekommen, versammelten sich die Demonstranten am Spasskije-Tor des Kremls, wo sie westlichen Nachrichtenkorrespondenten Interviews gaben.

In der Hoffnung, die aufgebrachte Menge zu zerstreuen und die Situation unter Kontrolle zu bringen, setzten die sowjetischen Behörden auf Verhandlungen. Der sowjetische Bildungsminister Wjatscheslaw Eliutin lud einige Vertreter der afrikanischen Studenten zu Gesprächen ein. Der Minister drückte ihnen sein Mitgefühl über den Tod von Asare-Addo aus und schlug eine Schweigeminute zu seinen Ehren vor, was die Demonstranten vorübergehend besänftigte.

Die sowjetischen Behörden beschwichtigten und versprachen eine gründliche Untersuchung des Todes des Medizinstudenten. Sie prangerten die Proteste - die ihrer Meinung nach den Imperialisten in die Hände spielten und die Sowjetunion in ein schlechtes Licht rückten - über die Zeitungen der Universitäten und einer breiteren akademischen Gemeinschaft an. Zugleich gingen sie rücksichtslos gegen die aktivsten Aufwiegler vor.

Hintergedanken

Die Autopsie, die von einem sowjetischen Arzt unter der Aufsicht von zwei fortgeschrittenen Medizinstudenten aus Ghana durchgeführt wurde, die aus Gründen der Transparenz zu dem Verfahren eingeladen waren, ergab keine Anzeichen eines gewaltsamen Todes. Stattdessen wurde festgestellt, dass der Tod „eine Folge von Erfrierung in einem Zustand alkoholbedingter Benommenheit" war. Asare-Addo war nicht Opfer eines Hassverbrechens geworden, sondern durch einen unglücklichen Unfall ums Leben gekommen.

In der Russischen Universität der Völkerfreundschaft in Moskau (benannt nach Patrice Lumumba). Vladimir Minkevich/Sputnik Vladimir Minkevich/Sputnik

Obwohl nicht jeder mit dem offiziellen Bericht des Gerichtsmediziners zufrieden war, schlossen die sowjetischen Behörden den Fall schnell ab und gingen einer anderen beunruhigenderen Frage nach: Wie konnten sich die afrikanischen Studenten so schnell für den Protest mobilisieren?

Die sowjetischen Behörden waren durch einige Details im Zusammenhang mit den Protesten verblüfft. Die Leiche wurde am 13. Dezember entdeckt und der Protest fand am 18. Dezember statt. Das Bildungsministerium war jedoch Berichten zufolge von Universitäten aus Leningrad und Kalinin darüber informiert worden, dass ghanaische Studenten aus diesen Städten bereits am 9. Dezember zu einer Veranstaltung in der ghanaischen Botschaft nach Moskau gerufen worden waren. Auf Nachfrage teilte die ghanaische Botschaft mit, dass sie die Studenten nicht vorgeladen habe und dass für diesen Termin keine Veranstaltung geplant sei.

Merkwürdigerweise kamen die Behörden zu dem Schluss, dass Asare-Addo - der in Kalinin studiert hatte - höchstwahrscheinlich auf dem Weg zu dieser mutmaßlichen Veranstaltung in der ghanaischen Botschaft war, als er starb. Am selben Tag zeigten sich einige hundert Studenten aus Ghana und anderen afrikanischen Ländern angeblich widerspenstig und trieben den ghanaischen Botschafter und seine Frau dazu, sich im obersten Stockwerk des Gebäudes zu verbarrikadieren.

In der Russischen Universität der Völkerfreundschaft in Moskau (benannt nach Patrice Lumumba). Eugene Tikhanov/Sputnik Eugene Tikhanov/Sputnik

Es gab verschiedene Theorien über den wahren Grund der Demonstration. Inoffiziell wurden einige mögliche Drahtzieher genannt, darunter einige westliche Botschaften und sogar der unberechenbare ghanaische Präsident Kwame Nkrumah, der seine Motive gehabt haben könnte. Die sowjetischen Behörden verzichteten jedoch darauf, Schuldzuweisungen vorzunehmen.

Stattdessen schlossen sie den Fall Asare-Addo ab, wiesen die streitlustigsten afrikanischen Studenten aus, diskreditierten den Protest in den Augen der akademischen Gemeinschaft und stärkten schließlich die ideologische Ausbildung ausländischer Studenten. So endete der große Protest der afrikanischen Studenten in der UdSSR.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.