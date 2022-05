Welche Auszeichnungen verlieh die UdSSR an ihre westlichen Verbündeten?

Marschall der Sowjetunion Georgi Schukow überreicht Armeegeneral Dwight David Eisenhower im Obersten Hauptquartier der Alliierten Expeditionsstreitkräfte in Frankfurt am Main den Siegesorden, Juni 1945.

Suworow-Orden

General Dwight Eisenhower. Keystone-France/Gamma-Rapho/Getty Images; Mikhail Kuleshov/Sputnik Keystone-France/Gamma-Rapho/Getty Images; Mikhail Kuleshov/Sputnik

Der Suworow-Orden war für sowjetische Militärkommandeure bestimmt, die durch ihre Entschlossenheit und ihren Einfallsreichtum bei der Organisation und Durchführung von Operationen einen sicheren Sieg über den Feind errungen hatten. Er war eine der ehrenvollsten Auszeichnungen für die ranghöchsten und besten Befehlshaber der Roten Armee.

Der Orden wurde zu Ehren des vielleicht besten Befehlshabers der russischen Geschichte - Alexander Wassiljewitsch Suworow - gestiftet. Er errang etwa sechs Dutzend bedeutende Siege über die türkischen, französischen und polnischen Armeen und erlitt dabei keine einzige Niederlage!

Zu den Ausländern, denen der sowjetische Orden verliehen wurde, gehörten General Dwight Eisenhower, der Oberste Alliierte Befehlshaber der Truppen in Europa, General George Marshall, Stabschef der US-Armee, die amerikanischen Generäle Omar Bradley und Courtney Hodges sowie die britischen Feldmarschälle Alan Brook, Harold Alexander und Bernard Montgomery.

Uschakow-Orden

Admiral Sir Bertram Ramsay. Gemeinfrei; Sputnik Gemeinfrei; Sputnik

Der Orden zu Ehren des herausragenden russischen Marinebefehlshabers Fjodor Uschakow war das „maritime“ Gegenstück zum Suworow-Orden, so wie Uschakow selbst im Wesentlichen die "maritime" Version des Befehlshabers war. Auch er besiegte erfolgreich die Türken und die Franzosen, ohne eine einzige Schlacht zu verlieren. Vor allem dank seiner Bemühungen konnte das Russische Reich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts seine Positionen am Schwarzen Meer und am Mittelmeer erheblich stärken.

Der Uschakow-Orden wurde an Marineoffiziere verliehen, die sich bei der Vorbereitung und Durchführung militärischer Operationen zur See hervorgetan und den ihnen zugewiesenen Kampfauftrag erfolgreich erfüllt haben, was die Vernichtung bedeutender feindlicher Kräfte zur Folge hatte.

Kommandeur des Uschakow-Ordens 1. Grades wurde der britische Admiral Bertram Ramsay, der 1940 die Operation zur Evakuierung der britischen Expeditionsstreitkräfte aus Dünkirchen plante und leitete und 1944 die alliierten Seestreitkräfte bei der Landung in der Normandie effektiv führte.

Alexander-Newski-Orden

William Lawrence Leverette. Archive photo; Alexander Krasavin/Sputnik Archive photo; Alexander Krasavin/Sputnik

Dieser Orden wurde zu Ehren des Fürsten gestiftet, der für die Verteidigung der russischen Gebiete gegen die deutschen Kreuzfahrer im 13. Jahrhundert berühmt wurde, und war eine der „kämpferischsten“ sowjetischen Auszeichnungen. Er wurde größtenteils nicht an die höheren Generäle, sondern an die Offiziere an der Front für ihren Mut und ihr Heldentum auf dem Schlachtfeld verliehen.

Der erste Amerikaner, dem der Alexander-Newski-Orden verliehen wurde, war Major William Leverett, der sieben deutsche Bomber über dem Mittelmeer abgeschossen hatte. Später folgten ihm Dutzende amerikanischer und britischer Leutnants, Kapitäne und Majore, die sich bei der Befreiung Italiens und Frankreichs ausgezeichnet haben. Zu den Empfängern des Ordens gehörten auch Angehörige der höheren Kommandoränge wie der Vize-Marschall der Royal Air Force Donald Clifford Tyndall Bennett und der General der US-Armee Horace McBride.

Mit dieser Ehrenauszeichnung würdigte die sowjetische Führung auch den Beitrag der französischen Piloten des Fliegerregiments Normandie-Niemen, die als Teil der Luftwaffe der Roten Armee an der Ostfront kämpften, zum Gesamtsieg. Einige von ihnen wurden bereits im Mai 1945 mit dem Orden ausgezeichnet, andere erst am 20. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs.

Der Orden des Sieges

Feldmarschall Bernard Montgomery. Sergei Kuzmitschew; D.German/Sputnik Sergei Kuzmitschew; D.German/Sputnik

Nach dem Sieg der Roten Armee bei Kursk im Sommer 1943, der eine radikale Wende im Zweiten Weltkrieg bedeutete, dachte die sowjetische Führung darüber nach, eine besondere Auszeichnung für die bedeutendsten Generäle zu schaffen. So entstand die höchste militärische Auszeichnung der UdSSR, die treffend als "Siegesorden" bezeichnet wurde.

Der mit Gold, Silber und 174 kleinen Diamanten geschmückte Orden wurde zu einer echten Elite-Auszeichnung. Während seines Bestehens wurde er nur an siebzehn Personen verliehen, darunter mehrere sowjetische Marschälle, Generalissimus Joseph Stalin, der jugoslawische Marschall Josip Broz Tito und König Michael I. von Rumänien.

Eine solche Ehrenauszeichnung konnte auch den höchsten militärischen Befehlshabern der verbündeten westlichen Armeen nicht entgehen. Der Siegesorden wurde an General Dwight Eisenhower und Feldmarschall Bernard Montgomery verliehen.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.