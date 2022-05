Diese acht Amerikaner wurden mit dem sowjetischen Friedenspreis ausgezeichnet

Der Internationale Preis für die „Stärkung des Friedens unter den Völkern“ war eine der renommiertesten Auszeichnungen der Sowjetunion. Er wurde 1949 ins Leben gerufen und hieß bis 1955 Stalin-Friedenspreis. Nach der Entstalinisierung wurde er in Lenin-Friedenspreis umbenannt.

Der Preis wurde jährlich an fünf bis zehn Bürger eines beliebigen Landes der Welt verliehen, „ungeachtet ihrer politischen, religiösen und rassischen Unterschiede, für herausragende Verdienste im Kampf gegen Kriegstreiber und für die Stärkung des Friedens“.

Der Preisträger erhielt eine Medaille, eine Urkunde und einen Preisgeld (nach dem damaligen Wechselkurs etwa 25.000 Dollar). Die Auswahl der Preisträger oblag einem besonderen Ausschuss.

1. Arthur Moulton, im Jahr 1950

Der amerikanische Schriftsteller John Howard Lawson, der sowjetische Schriftsteller Alexander Fadeew, der Soziologe William Dubois, der Komponist Dmitri Schostakowitsch, Bischof Arthur Moulton, William O. Stapledon und Kiri Hrovek auf der Konferenz zum Weltfrieden in New York. Bettmann / Getty Images Bettmann / Getty Images

Arthur Moulton (1873-1962) war ein protestantischer Bischof und sozialer Aktivist. Er nahm am Ersten Weltkrieg teil und diente als Kaplan bei der Feldartillerie und in einem Militärhospital in Frankreich. Nach dem Krieg übernahm er das Amt eines Bischofs im US-Bundesstaat Utah, zog sich aber 1946 zurück, um sich für den Weltfrieden einzusetzen. Er lehnte die Verleihung des Friedenspreises mit den Worten ab: „Die einzige Belohnung, die ich für meinen Einsatz für den Frieden will, ist der Frieden.“

Übrigens ehrte die UdSSR in den 1950er Jahren auch einen anderen bedeutenden Priester mit diesem Preis - den Abt der Kathedrale von Canterbury in England, Johnson Hewlett, der als großer Freund des sowjetischen Staates und Anhänger der Ideen des Kommunismus galt.

2. Paul Robeson, im Jahr 1952

Der amerikanische Sänger Paul Robeson reist 1958 durch die UdSSR. Das Bild zeigt ihn mit Kindern im Pionierlager Artek auf der Krim. Walentin Mastyukow/TASS Walentin Mastyukow/TASS

Der afroamerikanische Sänger und Schauspieler Paul Robeson (1898-1976) war ein leidenschaftlicher Kämpfer gegen die Rassentrennung in den USA. Auch der Sowjetunion stand er sehr wohlwollend gegenüber, da er der Meinung war, dass es in der UdSSR keine Rassenvorurteile gebe, da sie ein multiethnisches Land sei. Aufgrund dieser Haltung zog Robeson die Aufmerksamkeit des FBI auf sich, und später wurden seine Konzerte in den USA verboten.

1934 kam Paul auf Einladung des sowjetischen Regisseurs Sergei Eisenstein nach Moskau, um in dessen Projekt über den Rassismus in den USA mitzuwirken, das jedoch scheiterte. „Hier kann ich mich zum ersten Mal in meinem Leben in voller Menschenwürde bewegen. Sie können sich nicht vorstellen, was das für mich bedeutet“, zitierte ihn Robesons Biograf Scott Nollen. Im Jahr 1949 tourte er erneut durch die UdSSR und sang sogar Lieder auf Russisch.

Anfang der 1950er Jahre wurde Robeson wegen seiner „antiamerikanischen Ansichten“ in der Heimat auf die „schwarze Liste“ Hollywoods gesetzt und erhielt ein Auslandsreiseverbot. 1952 wurde er mit dem Stalin-Friedenspreis ausgezeichnet.

Nach Stalins Tod schrieb er einen bewegenden Artikel, in dem er dessen Politik der „Völkerfreundschaft“ lobte. 1958 reiste der amerikanische Sänger in die UdSSR, wo er Konzerte gab, im Fernsehen auftrat und mit dem sowjetischen Publikum zusammentraf.

3. Howard Fast, im Jahr 1953

Howard Fast in 1962. Legion Media Legion Media

Der Vater des amerikanischen Schriftstellers Howard Fast (1914-2003), stammte aus dem Russischen Reich. Als Kritiker des Rassenhasses und Mitglied der Kommunistischen Partei der USA verbrachte Fast wegen seiner „antiamerikanischen Aktivitäten“ einige Zeit im Gefängnis. Dort begann er, seinen berühmten Roman „Spartacus“ über den antiken Sklavenaufstand im alten Rom zu schreiben. Dieser wurde später von Regisseur Stanley Kubrick verfilmt und in der UdSSR zu einem der beliebtesten ausländischen Filme aller Zeiten.

1953 wurde Fast mit dem sowjetischen Friedenspreis ausgezeichnet, und seine Romane wurden in zahlreichen sowjetischen Zeitungen veröffentlicht und in viele Sprachen der UdSSR übersetzt. Später änderte er jedoch seine Haltung gegenüber der sowjetischen Ideologie und geriet in der UdSSR in Vergessenheit.

4. W.E.B. Du Bois, im Jahr 1959

William Du Bois und die amerikanische Schriftstellerin Shirley Graham (links) bei einem Besuch in Leningrad im Jahr 1959. Nikolai Naumenkow/TASS Nikolai Naumenkow/TASS

Der Sozialaktivist und Schriftsteller William Du Bois (1868-1963) erhielt 1895 als erster Afroamerikaner einen Doktortitel der Harvard-Universität. Anfang des 20. Jahrhunderts gründete er die National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) und unterstützte den von Paul Robeson ins Leben gerufenen American Crusade Against Lynching.

Wegen mehrerer Besuche in der UdSSR und seiner linksgerichteten Ansichten wurde Du Bois sogar verdächtigt, für den sowjetischen Geheimdienst zu arbeiten. Das Verfahren wurde jedoch eingestellt.- Du Bois wurde von einflussreichen Persönlichkeiten verteidigt, darunter Albert Einstein, der die NAACP unterstützte. 1959 verlieh die UdSSR den Friedenspreis an Du Bois, und 1961 trat der Schriftsteller der Kommunistischen Partei der Vereinigten Staaten bei. Später emigrierte er nach Ghana und gab seine amerikanische Staatsbürgerschaft auf, da er von diesem Land völlig desillusioniert war.

5. Cyrus Eaton, im Jahr 1960

Nikita Chruschtschow (rechts) schüttelt Cyrus Eaton während seines Besuchs in der UdSSR im Jahr 1964 die Hand. TASS TASS

Der in Kanada geborene amerikanische Unternehmer Cyrus Eaton (1883-1979) machte sein Vermögen in der Gas- und Stahlindustrie. In den 1950er Jahren war er auf der Suche nach Geschäftsmöglichkeiten in der UdSSR. Er besuchte das Land mehrere Male und traf sich mit Nikita Chruschtschow. Um Chromerz aus der Kasachischen SSR zu kaufen, musste Eaton ein Unternehmen in Kanada registrieren lassen, denn auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges war es einem amerikanischen Unternehmen nicht gestattet, mit der UdSSR Handel zu treiben.

Eaton bemühte sich um den Aufbau von Beziehungen zwischen den USA und der UdSSR und befürwortete die gegenseitige Abrüstung. Er sponserte auch die Pugwash-Konferenzen über Wissenschaft und Weltgeschehen, zu denen auch drei sowjetische Wissenschaftler eingeladen waren. Infolgedessen wurde Cyrus 1960 mit dem Friedenspreis ausgezeichnet. Danach versuchte er, in sowjetische Projekte zu investieren, z. B. in den Bau einer Gaspipeline durch Sibirien und mehrerer Hochhäuser in Moskau. Seine ehrgeizigen Pläne wurden jedoch nie umgesetzt.

6. Rockwell Kent, im Jahr 1967

Rockwell Kent präsentiert sein Gemälde als Geschenk an den Verband der sowjetischen Schriftsteller, 1967. Ewgeny Kassin, Wladimir Sawostyanow/TASS Ewgeny Kassin, Wladimir Sawostyanow/TASS

Der Künstler Rockwell Kent (1882-1971) war ein Anhänger der sozialistischen Ideologie, für die er in den USA verachtet und verfolgt wurde. Gleichzeitig wurde er in der UdSSR aus eben diesem Grund sehr populär und mit der ehrenvollen Aufgabe betraut, den Nationalen Rat für amerikanisch-sowjetische Freundschaft zu leiten (er hatte dieses Amt von 1957 bis 1971 inne).

Außerdem war der Realismus in der Malerei, den Kent vertrat, für die Amerikaner nicht mehr in Mode, sondern entsprach ganz der offiziellen sowjetischen Kunstästhetik. In den 1960er Jahren schenkte Kent der UdSSR viele seiner Gemälde und wurde zum Ehrenmitglied der sowjetischen Akademie der Künste ernannt. 1967 erhielt Kent den Friedenspreis. Das Preisgeld spendete er zum Teil für wohltätige Zwecke.

7. Linus Pauling, 1970

Linus Pauling spricht auf dem internationalen Symposium "Perspektiven der bioorganischen Chemie und Molekularbiologie" an der Staatlichen Universität Moskau, 1978. Wladimir Akimow/Sputnik Wladimir Akimow/Sputnik

Vor der Verleihung des sowjetischen Friedenspreises wurde der amerikanische Chemiker Linus Pauling (1901-1994) mit zwei Nobelpreisen ausgezeichnet - 1954 für Chemie und 1962 für den Friedenspreis. Pauling ist weltweit als Wissenschaftler bekannt, dessen Interessen in einem weiten Feld liegen, von der Quantenmechanik bis zur Molekularbiologie (er gilt als einer der Begründer dieser Disziplin). Er war auch ein aktiver Förderer der Wissenschaft sowie des internationalen Austauschs in der Wissenschaft.

Darüber hinaus war Pauling ein Friedensaktivist. Er wandte sich gegen die Verbreitung von Atomwaffen und wies auf deren negative Auswirkungen auf die Atmosphäre und deren Gefahr für künftige Generationen hin. Es war dieser Kampf für den Frieden, der 1970 unter Breschnew gelobt und gefeiert wurde, obwohl die UdSSR noch in den 1950er Jahren seine „bürgerlichen“ und „pseudowissenschaftlichen“ Ideen über Chemie kritisiert hatte.

8. Angela Davis, im Jahr 1979

Angela Davis während der Verleihung des Internationalen Leninpreises im Moskauer Kreml, 1979. Wiktor Welikschanin, Boris Kavashkin/TASS Wiktor Welikschanin, Boris Kavashkin/TASS

Angela Davis (geb. 1944) war in der Sowjetunion außerordentlich populär. Als afroamerikanische, linksgerichtete Menschenrechtsaktivistin und Kommunistin wurde sie für viele Sowjetbürger zum Idol. Als sie 1970 verhaftet und inhaftiert wurde, verbreitete sich der Slogan „Freiheit für Angela Davis“ in der gesamten Sowjetunion, und sowjetische Kinder schrieben ihr ins Gefängnis Briefe.

Davis auf dem Roten Platz, 1972. Tschernow/Sputnik Tschernow/Sputnik

Nach ihrer Freilassung reiste Davis mehrmals in die UdSSR, traf sich mit Fans, nahm an Treffen der sowjetischen Frauenbewegung teil und trat bei den Jugendfestspielen auf. Bevor sie 1979 mit dem Friedenspreis ausgezeichnet wurde, erhielt sie 1972 die Wladimir-Lenin-Geburtstagsmedaille und den Titel eines Ehrendoktors der Moskauer Universität.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.