Die Reise einer schwarzen Familie von den USA in die Sowjetunion und zurück (FOTOS)

Lloyd Patterson verließ die Vereinigten Staaten in den 1930er Jahren auf der Suche nach einem besseren Leben und landete in der UdSSR. Sechzig Jahre später machte sich sein Sohn aus dem gleichen Motiv auf den Weg und verließ Russland.

Ein schwarzer Mann verlässt die USA

Lloyd Patterson war der Enkel eines Sklaven. Er studierte Bühnenbild an einer Theaterhochschule für Schwarze in Virginia, die jedoch nach einem Studentenstreik und einem Skandal mit ihrem Lehrer, der Mitglied des Ku-Klux-Klan war, schließen musste.

Zufällig sah Lloyd eine Anzeige, in der es hieß, dass Sowjetrussland eine Gruppe junger Schwarzer für eine Filmproduktion benötigte. Auf der Suche nach einem besseren Leben reiste Lloyd 1932 mit mehreren anderen schwarzen Amerikanern in die Sowjetunion.

Patterson arbeitete am sowjetischen Film „Black and White“ mit, der den amerikanischen Rassismus anprangern sollte. Das Projekt wurde schließlich abgebrochen. Lloyd blieb jedoch in der Sowjetunion, lernte Russisch und heiratete eine sowjetische Modedesignerin namens Vera Aralowa.

Lloyd und Vera bekamen drei Kinder, und er arbeitete weiter als Bühnenbildner und Innenarchitekt. Schließlich wurde Lloyd Radiomoderator und damit einer der Pioniere des englischsprachigen sowjetischen Rundfunks.

Als der Zweite Weltkrieg begann, wurden Vera und die Kinder nach Sibirien evakuiert, während Lloyd in Moskau blieb. Bei einem Bombenangriff wurde er verletzt und anschließend zunächst in den Ural und dann in den Fernen Osten evakuiert. Im Jahr 1942, genau zehn Jahre nach seiner Übersiedlung in die UdSSR, starb er jedoch an den Folgen seiner Verletzungen.

James Patterson war einer der Söhne von Lloyd. Sein Name in Russland lautete traditionsgemäß James Lloydowitsch Patterson, was James - Sohn von Lloyd - Patterson bedeutet.

James, ein seltenes „Beispiel" für ein Kind eines russisch-afrikanisch-amerikanischen Paares, wurde 1933 geboren. Im Alter von drei Jahren spielte er die Hauptrolle in dem sowjetischen Film „Zirkus" (1936) und wurde so zum berühmtesten schwarzen Kinderdarsteller der russischen Geschichte.

Ein Standbild aus dem Film "Zirkus". Die Mosfilm Studios. 1936. Regie: Grigorij Alexandrow. Volkskünstlerin der UdSSR Ljubow Orlowa, Volkskünstler der RSFSR Sergej Stoljarow und James Peterson in den Hauptrollen. P. Minew / Sputnik P. Minew / Sputnik

Obwohl der Film in der UdSSR unglaublich populär wurde und James zu Ruhm verhalf, setzte er seine Schauspielkarriere nicht fort. Patterson Junior träumte von der Seefahrt, und so absolvierte er die renommierte Nachimow-Militärakademie. Er wurde U-Boot-Offizier und schrieb zum Zeitvertreib Gedichte.

Nach der Veröffentlichung seines ersten Gedichtbandes mit dem Titel „Russland.Afrika" im Jahr 1963 beschloss James, den Militärdienst aufzugeben und schrieb sich am Gorki-Literaturinstitut ein. So wurde er ein sowjetischer Dichter, Mitglied des sowjetischen Schriftstellerverbandes und schrieb regelmäßig für Literaturzeitschriften.

Jim Patterson (Mitte), der in dem Film "Zirkus" einen Negerjungen spielt, spricht mit Schülern der Schule 1 in Petropavlovsk-Kamchatsky. А. Wlassow / Sputnik А. Wlassow / Sputnik

Ein Buch, das die Geschichte der USA und der UdSSR miteinander verbindet

1964 beschloss James Patterson, mit „Chronicles of the Left Hand“ (zu Deutsch „Chroniken der linken Hand“) die Memoiren seiner Großmutter Margaret Glascoe zu veröffentlichen.

Margaret Glascoe war die Tochter eines schwarzen Mannes namens Patrick Hager. Er war der uneheliche Sohn eines Plantagenbesitzers und ebenfalls ein Opfer der Sklaverei. Als Baby überlebte er auf wundersame Weise, nachdem die Frau des Großgrundbesitzers ihn ins Feuer geworfen hatte (dabei wurde seine rechte Hand schwer verletzt). Angesichts der Ungerechtigkeit seiner rechtlosen Stellung und der wirtschaftlichen Unterdrückung kämpfte er für seine Rechte. Schließlich gelang es ihm, sein eigenes Land zu kaufen.

Auch Margaret war mit der Rassentrennung konfrontiert, und sie arbeitete hart, um ihrem Sohn eine Ausbildung zu ermöglichen. Bald darauf siedelte ihr Sohn Lloyd in die UdSSR über, Margaret schloss sich ihm an - und arbeitete mehrere Jahre lang in einer Autoteilefabrik in Russland.

Indem er die Memoiren seiner Großmutter mit seinen eigenen Kommentaren versah, veröffentlichte James Patterson anschließend ein Buch auf Russisch.

Die alte Geschichte lebt für das englische Publikum wieder auf

Der Dichter Jim Patterson spricht mit seiner Mutter, der Künstlerin Wera Aralowa. Dmitri Debabow / Sputnik Dmitri Debabow / Sputnik

Während der Covid-19-Pandemie fand Amy Ballard, eine Rentnerin der Smithsonian Institution in Washington D.C., einen Artikel in der Los Angeles Review of Books mit dem Titel: „The Only One Left: A Conversation with James Lloydovich Patterson about Grigori Aleksandrov's ‚Circus‘“ (zu Deutsch Der Einzige, der übrig ist: Ein Gespräch mit James Lloydowitsch Patterson über Grigori Alexandrows „Zirkus‘“). Sie erinnerte sich daran, dass sie vor Jahren einen Vortrag über schwarze Amerikaner, die in die Sowjetunion ausgewandert waren, besucht hatte, in dem auch sein Name erwähnt wurde.

Sie fand heraus, dass Mr. Patterson in den 1990er Jahren mit seiner Mutter in die USA gezogen war. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR waren sie auf der Suche nach finanzieller Stabilität. Sie erfuhr auch, dass Vera Aralowa 2001 bereits auf amerikanischem Boden verstorben war.

Amy Ballard gelang es, Patterson zu interviewen, der jetzt in Washington D.C. lebt. „Er sprach über seine Mutter und seinen Vater, die er beide auch Jahre nach ihrem Tod noch sehr vermisst. Er sagte uns auch, dass er das russische Essen und die gute Schokolade vermisst, die er als kleiner Junge verschlungen hatte“, so Amy Ballard.

„Ich dachte darüber nach, dass Mr. Patterson zwar das Privileg genossen hatte, ein Filmstar zu sein, dass diese Erfahrung aber aus den Kämpfen der Generationen resultierte, die sich in den USA ereigneten“, sagt Ballard.

Schließlich wurde Amy Ballard zur Koordinatorin und Vordenkerin der allerersten englischen Übersetzung von Pattersons Buch über seine Großmutter. Gemeinsam mit einer Gruppe Enthusiasten sorgte sie für die Übersetzung der ursprünglichen Memoiren sowie der handschriftlichen Briefe von Lloyd Patterson an seine Familie. Und sie haben eine Lebensgeschichte von James Patterson als Bildband hinzugefügt.

„Chronicle of the Left Hand" mit dem Untertitel „An American Black Family's Story From Slavery to Russia's Hollywood“ (zu Deutsch „Die Geschichte einer schwarzen Familie von der Sklaverei bis zum russischen Hollywood“) wurde 2022 in den USA veröffentlicht. Das Buch beleuchtet nicht nur diese bislang unerzählte Episode der schwarzen amerikanischen Geschichte, sondern auch eine wenig bekannte Episode der Geschichte der Schwarzen in der Sowjetunion.

