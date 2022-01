Nicht nur mit Putin treffen: Was Kanye West auf seiner Reise nach Russland wirklich tun sollte

Russia Beyond

Ja, wir wurden sowohl von Yes Management als auch vom Kreml darauf hingewiesen, dass die ganze Sache kaum mehr als ein Produkt der dunklen, verdrehten Fantasie von irgendjemandem war, aber wir glauben immer noch, dass es eine großartige Idee sein könnte... vor allem, wenn wir unsere eigene Vorstellungskraft einsetzen, wie die Reise ablaufen könnte!

Wir wissen, dass Ye es liebt, Grenzen auszutesten und das Leben auf der Überholspur zu leben – und wo könnte man das besser tun als in Russland? Lesen Sie weiter, um herauszufinden, was wir für die Rap-Ikone auf Lager gehabt hätten. Die Liste ist voll mit den russischsten Vergnügungen, die wir uns für Yes Besuch (der immer noch stattfinden könnte) ausgedacht haben.

1. Den Tag der Fallschirmjäger feiern

Russia Beyond (Photo: Prince Williams/WireImage/Getty Images; Sergey Kiselev/Moskva agency) Russia Beyond (Photo: Prince Williams/WireImage/Getty Images; Sergey Kiselev/Moskva agency)

Wenn er Russland Anfang August besuchen würde, könnte er garantiert die russische Wildnis in städtischer Umgebung erleben – auch bekannt als Tag der Luftlandetruppen oder Tag der Fallschirmjäger, der am 2. August gefeiert wird und könnte in einem der zahlreichen städtischen Brunnen baden (obwohl das eigentlich verboten ist!).

Übrigens: Wenn Sie glauben, die russischen Streitkräfte seien voreingenommen oder nationalistisch, sollten Sie wissen, dass es für Kanye kein Problem wäre, Fallschirmjäger zu werden, da viele dunkelhäutige Menschen in den russischen Streitkräften gedient haben und weiterhin dienen.

2. Ein Ausflug in die Tundra

Russia Beyond (Photo: Robert Kamau/GC Images/Getty Images; Anatoliy Strunin/ТАСС) Russia Beyond (Photo: Robert Kamau/GC Images/Getty Images; Anatoliy Strunin/ТАСС)

Bei der Präsentation seines Albums DONDA erschien Ye in seinem berühmten Puffer-Jacket (das er genauso liebt wie Pelzmäntel). Eine Reise nach Russland könnte also eine gute Gelegenheit sein, zu überprüfen, ob seine warme Kleidung für die russische Tundra geeignet ist, wenn er sich irgendwo auf der Jamal-Halbinsel als Hirte versucht.

3. Besuch einer russischen Banja

Russia Beyond (Photo: Kevork Djansezian/Getty Images; Andrey Nikerichev/Moskva agency) Russia Beyond (Photo: Kevork Djansezian/Getty Images; Andrey Nikerichev/Moskva agency)

Es gibt keinen besseren Test, ob man hohen Temperaturen standhalten kann, als ein Besuch der heißesten Sauna der Welt – der guten alten Banja. Apropos, Ye trinkt keinen Alkohol, und das ist auch gut so, denn diese Tradition liegt nicht mehr im Trend (Ärzte raten schon lange davon ab).

4. Tanzen... aber nicht in einer Kirche

Russia Beyond (Photo: M Becker/American Idol 2009/Getty Images for Fox; Vladimir Vyatkin/Sputnik) Russia Beyond (Photo: M Becker/American Idol 2009/Getty Images for Fox; Vladimir Vyatkin/Sputnik)

Leider würde der Sonntagsgottesdienst von Ye in Russland nicht funktionieren: Er würde wahrscheinlich in Handschellen abgeführt werden und das Ganze mit einem riesigen diplomatischen Skandal enden. Denn orthodoxe Christen sind nicht gerade Spaßvögel, wenn es um die ekstatische Hingabe gegenüber Christus geht: Tanzen ist völlig ausgeschlossen – erlaubt ist nur feierlicher Kirchengesang.

5. Begegnung mit Putin

Russia Beyond (Photo: Gotham/GC Images/Getty Images; Kremlin.ru) Russia Beyond (Photo: Gotham/GC Images/Getty Images; Kremlin.ru)

Wir alle wissen, dass es dem russischen Präsidenten nicht an unterhaltsamen Möglichkeiten mangelt, seine seltenen freien Tage zu verbringen. Und es besteht kaum ein Zweifel daran, dass Wladimir Putin und Ye ein verrücktes Wochenende verbringen würden, einschließlich eines Roadtrips quer durch Russland.

Dies ist nur eine kleine Liste von Dingen, die uns in den Sinn kommen, wenn Ye sich entscheiden würde, nach Russland zu reisen! Also, Kanye, wenn du das liest: Wir warten auf Dich mit offenen Armen!

