Überrascht von Russland: Wie Tom Hardy Sibirien eroberte

Wie die Hollywood-Berühmtheit kürzlich gestanden hat, ist sie tatsächlich ein Viertelsibirier. Kein Wunder also, dass der britische Schauspieler eine echte Verbundenheit mit Russland verspürt, wo er Temperaturen von bis zu minus 37 Grad Celsius ausgesetzt war.

Während seines sibirischen Abenteuers trat Hardy gegen den lokalen Mongolischen Ringermeister an, hatte ein unvergessliches Erlebnis beim Melken einer Kuh in der eisigen Kälte, schwamm bei Minusgraden und nahm an den sibirischen heidnischen Zeremonien teil.

Im kalten Sibirien

Im Jahr 2012 wurde Hardy eingeladen, an einer Dokumentation des Discovery Channel mit dem Titel „Driven to Extreme“ teilzunehmen, die der kältesten Strecke der Welt gewidmet ist, der sibirischen Straße Jakutsk-Oimjakon. Zusammen mit dem ehemaligen Formel-1-Rennfahrer Mika Salo und mehreren Teamkollegen fuhr Hardy über 1 000 Kilometer der eisigen Strecke durch unglaublich abgelegene Gebiete, in denen das Quecksilber bis auf minus 50 Grad Celsius absank.

Obwohl er von der Schönheit der sibirischen Natur überrascht war, fürchtete Hardy um seine Gesundheit bei Temperaturen unter null. „Die Finger werden anfrieren und abfallen, das ist kein Witz“, sagte (eng) er.

Dennoch drang der britische Schauspieler tief vor und schaffte es, das Wetter zu überwinden. Er schwamm sogar nachts in eiskaltem Wasser, während die Temperatur minus 37 Grad Celsius betrug. Auch Salo sprang hinein, rannte jedoch kurze Zeit später wieder heraus und schrie: „Das reicht für mich!“

Der letzte Halt der Reise war Oimjakon, der kälteste bewohnte Ort der Erde, wo die Temperaturen bis auf minus 71 Grad Celsius sinken können. „Ich bin sehr dankbar für die Gelegenheit, heute hier stehen zu können“, sagte Hardy.

„Für mich war es sicherlich das Erstaunlichste, was ich je getan habe. Das ist eine demütigende Erfahrung. Für mich ist es Lebens verändernd“, fügte er am Ende seiner Reise hinzu.

Im warmen Moskau

Letzten Monat, im September, besuchte Hardy wieder einmal Russland. Diese Reise war viel angenehmer und entspannter als seine sibirische Exkursion. Der Schauspieler kam nach Moskau, um seinen neuen Film Venom zu bewerben.

Diesmal gab es keine Extreme. Hardy spazierte gelassen (rus) im Sarjadje Park im Herzen der Hauptstadt herum und fuhr mit der Moskauer U-Bahn, wo er an der Station des Revolutionsplatzes die Nase der Hundeskulptur rieb, es wird angenommen, dass dies Glück bringt.

Interessanterweise kam Hardy mit einem Amulett nach Moskau, das ihm von einer Schamanin während seines sibirischen Abenteuers geschenkt wurde. Der Schauspieler gestand, dass er es seit sechs Jahren trägt.

„Ich weiß nicht, was mich hierher zieht... Aber weißt du was? Ich habe kürzlich einen DNA-Test gemacht und herausgefunden, dass ich 22 Prozent sibirisch bin!“

Hier können Sie Hardys sibirisches Abenteuer verfolgen!

