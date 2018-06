Überrascht von Russland: Was sah Johnny Depp in den Augen slawischer Frauen?

Der letzte Besuch des Hollywoodstars in der russischen Hauptstadt war ereignisreich. Der Schauspieler besuchte „revolutionäre“ Orte und machte lebhafte Kommentare über russische Frauen, für die er sogar „belohnt“ wurde.

Im Gegensatz zu früheren Besuchen in Russland kam Johnny Depp im Mai nicht, um für einen neuen Film zu werben. Stattdessen trat er mit seiner Band „Hollywood Vampires“, inklusive Alice Cooper und Joe Perry, auf.

Dies ist kaum verwunderlich, da die Gruppe bereits seit mehreren Jahren besteht. Überraschender war das touristische Programm von Depp in Moskau: Er besuchte Lenins Mausoleum, machte ein Foto an Stalins Grab und schlenderte durch das Majakowski-Museum. Man könnte es „Depps revolutionäre Reise“ nennen, weil all diese Namen und Orte mit dem Wendepunkt der russischen Geschichte vor einem Jahrhundert zusammenhängen.

Gekleidet wie ein Russe

Depp besuchte das Mausoleum auf dem Roten Platz zusammen mit Joe Perry, dem legendären Mitglied von Aerosmith, und er posierte für ein Bild an dem Grab von Josef Stalin, der an der Kremlmauer begraben wurde.

Der Reaktion von einigen Twitter-Nutzern nach zu urteilen, hat nicht jeder in den sozialen Medien Depps Interesse an den Gründern des sowjetischen Staates verstanden. Diejenigen, deren persönliche Ruhmeshalle die beiden sowjetischen Führer nicht einschloss, beschuldigten Depp, eine falsche Entscheidung getroffen zu haben. Andere, die ihren Gegnern zahlenmäßig sichtlich überlegen waren, lobten das Mitglied der „Hollywood Vampires“ für sein Interesse an russischer Geschichte und sein vermeintlich zutreffendes russisches Outfit: ein Matrosenhemd und eine Stoffmütze (rus).

Was Stalin angeht, ist es nicht das erste Mal, dass die Medien die beiden Namen in Verbindung gebracht haben. Vor Jahren wurde Depp angefragt, um den jungen Stalin in einem Film zu verkörpern. In der Tat wurde er vom britischen Historiker Sebag Montefiore ausgewählt, der 2008 einen Vertrag mit dem Miramax-Studio unterschrieb, um einen Film auf der Grundlage seines Buches „Der junge Stalin“ zu drehen.

„Wenn wir die georgischen Wurzeln vernachlässigen – Stalin war ein ethnischer Georgier –, wäre Johnny Depp perfekt für die Hauptrolle“, sagte (eng) er.

Aber alles, was wir heute haben, ist nur Depps Foto mit Stalins Büste und ein Foto aus seinen Universitätszeiten in einem militärischen stalinistischen Anzug.

Leidenschaftlicher Dichter und punkiger Raskolnikow

Was Majakowski, den großen russischen Avantgarde-Dichter des frühen 20. Jahrhunderts, betrifft, äußerte Depp in einem Interview im Jahr 2013 Interesse, in dem er sagte, dass er gerne „den gleichen Weg wie Dostojewski und Majakowski“ gehen würde. Diesmal gelang es ihm, seine Absicht teilweise zu verwirklichen indem er das Majakowski Museum besuchte.

Er schrieb (rus) in das Gästebuch, dass er „von der Nähe zum Genie Majakowskis völlig demütig geworden sei“. Depp beurteilte den Dichter als einen Mann mit „Leidenschaft, Tatendrang und viel Kraft“.

In Bezug auf Dostojewski schien es mehr Gründe zu geben, einen Film mit Depp in der Hauptrolle auf der Grundlage des Romans des Autors erwarten zu können. Es heißt, dass der Erfolg von Emir Kusturicas „Schwarze Katze, weißer Kater“ die Hollywood-Produzenten dazu bewog, die Finanzierung eines Films auf der Basis von „Schuld und Sühne“ in Erwägung zu ziehen.

Depp, der in Kusturicas „Arizona Dream“ mitgespielt hatte, hätte die Rolle von Raskolnikow übernommen, der Bass in einer Punkband spielt.

Vor einigen Jahren sagte Depp außerdem, dass er auch gerne Rasputin spielen würde, weil „er sicherlich ein sehr unkonventioneller Mann ist - ein überraschender, neugieriger Charakter. Die unglaubliche Geschichte des Lebens dieses Mannes ist so kraftvoll!“ sagte (eng)Depp.

Zur „Liste“ von russischen Persönlichkeiten, die Depp gerne auf die Leinwand bringen würde, gehört auch Michail Bulgakow.

Jahrhunderte der Kultur in ihren Augen

Im Jahr 2013 war Depp mit der Schauspielerin Amber Heard liiert und ein Foto des Pärchens, das sich Händchen haltend in Moskau aufhielt, erregte die Aufmerksamkeit der Medien (eng).

Während dieses Besuchs in Moskau machte Depp russischen Frauen ein Kompliment und nannte sie „die schönsten Frauen der Welt“. Er hatte jedoch einige Schwierigkeiten zu erklären (rus), warum er das gesagt hatte.

„Es gibt einige slawische Eigenschaften... Sie haben etwas Tiefgründiges... Sie sind schön, aber mit Tausenden und Tausenden von Jahren der Kultur in ihren Augen. Da ist eine gewisse Anziehungskraft, eine Anziehungskraft in den Augen.“

Depps weibliche Fans könnten diese schmeichelhaften Kommentare gehört haben. Während des Konzerts der Band in Moskau endeten „Tausende von Jahren der Kultur“ mit ein paar BHs auf der Bühne. Depp hängte einen auf seine Gitarre, und er schmückte sein Instrument mit einer Rose, die ihm zugeworfen wurde.

