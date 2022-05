Wie Napoleons Cousin den russischen Zaren überredete, Paris zu erobern

Charles-André Pozzo di Borgo war ein eingeschworener Feind des französischen Kaisers und spielte eine wichtige Rolle bei dessen Sturz. Während seiner Fehde mit Napoleon trat er sogar in den Dienst von Alexander I. Während seiner Verbannung auf St. Helena schrieb Napoleon in seinen Memoiren, dass der Rat von Pozzo di Borgo an den russischen Zaren das Schicksal Frankreichs, Europas und der ganzen Welt veränderte.

Aus Liebe wird Hass

Charles-André Pozzo di Borgo. Gemeinfrei Gemeinfrei

Charles-André Pozzo di Borgo wurde in eine alte korsische Familie hineingeboren, deren Geschichte eng mit der nicht minder alten Familie Buonaparte verwoben war. Die beiden Familien waren durch eine entfernte Verwandtschaft miteinander verbunden und traten von Zeit zu Zeit als Verbündete oder Rivalen auf.

Als Kind war Charles-André ein Freund von Napoleon und seiner Familie. Eine Zeit lang wohnte er sogar in deren Haus in Ajaccio. Die Ansichten der beiden Jungen stimmten damals völlig überein. Beide träumten von der Unabhängigkeit Korsikas, die kurz vor ihrer Geburt im Kampf gegen Genua praktisch erreicht wurde, aber mit der Ankunft der Franzosen im Jahr 1769 verloren ging.

Schon bald nach Napoleons Abreise nach Frankreich zu Studienzwecken kam es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden. Die Jahre auf dem Festland machten aus einem glühenden korsischen Patrioten einen echten Frankophilen.

Napoleon Bonaparte. Paul Delaroche Paul Delaroche

Die Rivalität zwischen den Geschwistern begann während der Großen Französischen Revolution, als Bonaparte ein glühender Gegner der korsischen Unabhängigkeit wurde. Im Frühjahr 1793 verkündete Pascal Paoli, der Anführer der nationalen Befreiungsbewegung Korsikas, dass er die Beziehungen zu Paris abgebrochen und die Briten um Hilfe gebeten habe. Im folgenden Jahr wurde das ausgerufene Königreich Korsika unter das Protektorat des britischen Königs Georg III. gestellt, und Paolis wichtigster Mitarbeiter, Pozzo di Borgo, wurde zum Präsidenten des örtlichen Staatsrats ernannt.

Die Familie Bonapartes wendet sich gegen Charles-André und beschuldigt ihn des Hochverrats. Dieser schlug jedoch zurück und wurde zum Hauptinitiator der Vertreibung Napoleons von der Insel.

Im Oktober 1796 waren die Briten aufgrund der glänzenden Siege Napoleons in Norditalien gezwungen, ihre Truppen aus Korsika abzuziehen. Die Franzosen besetzten die Insel wieder, und nun musste auch Pozzo di Borgo fliehen. Bonaparte persönlich strich seinen Namen von der Amnestieliste.

Im Dienste Russlands

Zar Alexander I. von Russland. Gemeinfrei Gemeinfrei

Nachdem er durch die Höfe Österreichs und Großbritanniens gezogen war, trat Charles-André 1804 in den russischen Dienst ein. Er wurde Staatsrat im Kollegium für Auswärtige Angelegenheiten und begann, für Kaiser Alexander I. diplomatische Missionen in Europa durchzuführen.

Die Niederlage der vierten antifranzösischen Koalition und die Unterzeichnung des Vertrags von Tilsit zwischen dem russischen Zaren und dem französischen Kaiser am 7. Juli 1807 betrafen Pozzo di Borgo unmittelbar. Alexander weigerte sich zwar, ihn an Napoleon auszuliefern, doch der Korse wurde von seinen Aufgaben entbunden.

Charles-André, der zwischen Wien und Berlin umherreiste, unterrichtete den Zaren jedoch weiterhin inoffiziell über die Lage in Europa. Interessanterweise verteidigte er in Gesprächen mit der lokalen Aristokratie, die sich abschätzig über den „korsischen Emporkömmling" äußerte, seinen Rivalen vehement: "Was wissen diese Leute über Napoleon? Wenn sie so viel über ihn wüssten wie ich, würden sie vor Angst fieberhaft zittern. Wie können sich diese Zwerge mit einem Riesen vergleichen! Sie sind lächerlich! Sie werden alles verlieren!"

Weiter nach Paris

Russische Truppen rücken in Paris ein. Alexej Kiwschenko Alexej Kiwschenko

Die Invasion Russlands durch die „Große Armee" und der Ausbruch des Vaterländischen Krieges von 1812 ermöglichten Charles-André die Rückkehr in den Dienst von Alexander I. Er nahm an mehreren Schlachten gegen die französischen Truppen teil und nahm auch die diplomatischen Missionen des Zaren wieder auf. Für die erfolgreiche Beteiligung Schwedens an der antifranzösischen Koalition im Juli 1813 wurde Pozzo di Borgo zum Generalmajor befördert.

Es war der Korse, der die zaudernden Alliierten im Frühjahr 1814 zu einem raschen Einmarsch in Paris überredete, der schließlich alle militärischen Pläne Napoleons durchkreuzte und seinen Sturz beschleunigte. „Das Ziel des Krieges ist Paris. Solange man in Schlachten denkt, läuft man Gefahr, besiegt zu werden, denn Napoleon wird immer eine bessere Schlacht schlagen als man selbst... Man muss darauf abzielen, den Krieg nicht militärisch, sondern politisch zu beenden... Berühre Paris nur mit einem Finger, und der Koloss Napoleon wird zerstört, du wirst sein Schwert zerbrechen, das du nicht zu ergreifen vermochtest", sagte Charles-André.

Ein geschickter Diplomat

Es ist vor allem Charles-André Pozzo di Borgo zu verdanken, dass die Bourbonen auf den französischen Thron zurückkehrten. Es gelang ihm, den König, der eine schlechte Meinung von der Dynastie hatte, davon zu überzeugen, dass dies die einzige Möglichkeit war, einen Bürgerkrieg im Land zu vermeiden. Es war der von den Alliierten beauftragte Korse, der Ludwig, Graf von Provence,dem späteren Ludwig XVIII., ein Angebot für die französische Krone unterbreitete.

Wellington bei Waterloo. Robert Alexander Hillingford Robert Alexander Hillingford

Nach der triumphalen Rückkehr Napoleons an die Macht im Jahr 1815 diente Pozzo di Borgo in den Armeen des Herzogs von Wellington, wo er den russischen Zaren vertrat. Er nahm an der Schlacht von Waterloo teil, bei der er verwundet wurde. Die Legende besagt, dass sich die beiden Feinde während der Schlacht sogar durch Spionagegläser ansahen.

Nach dem Krieg diente Charles-André viele Jahre lang als Sondergesandter Alexanders I. am Hof Ludwigs, und wie einst für Bonaparte, wurde Frankreich für ihn zur Heimat. Dank seiner Bemühungen konnten die Franzosen größere Gebietsverluste vermeiden, und die Besatzungstruppen wurden bald wieder abgezogen.

Der Diplomat tat alles in seiner Macht Stehende, um Frankreich wieder in das System der europäischen Beziehungen einzubinden und dafür zu sorgen, dass die Verbindung zu Russland nie abnahm. Er hatte einen wirklich großen Einfluss. Sowohl Alexander I. und nach ihm Nikolaus I., als auch die französischen Monarchen hörten auf seine Meinung. Die Pariser scherzten sogar, dass sie immer noch von einem Korsen regiert würden.

Charles-André Pozzo di Borgo. Karl Brjullow Karl Brjullow

Pozzo di Borgo starb 1842 und überlebte damit Napoleon um mehr als zwanzig Jahre. Obwohl er seinen Cousin als seinen Hauptfeind betrachtete, zollte er dessen Genie stets Anerkennung. Bereits 1831 sagte Charles-André zu seinem Neffen Carlo Pozzo: "Wie die meisten anderen Menschen werde ich nur ein kleiner Planet sein, der um die große Sonne kreist, ob sie nun lebensspendend oder weltverbrennend ist."

