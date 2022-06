Die UdSSR durch die Kameralinse von Wsewolod Tarasewitsch (FOTOS)

Wsewolod Tarasewitsch bei der Arbeit. Wsewolod Tarasewitsch Wsewolod Tarasewitsch

Es gibt wohl kaum einen Aspekt des sowjetischen Lebens, der sich nicht in den Arbeiten von Wsewolod Tarasewitsch (1919-1998) widerspiegelt. Er machte Fotoreportagen im ganzen Land mit Porträts von einfachen Menschen, von Bergarbeitern bis zu Kolchosbauern. Obwohl seine Bilder weitgehend dem entsprachen, was die sowjetische Propaganda in den Zeitungen zu sehen wünschte, ist sein bleibendes Vermächtnis lebensnah.

Der Zweite Weltkrieg

Als der Fotograf kaum 20 Jahre alt war, diente er an der Ostfront des Zweiten Weltkriegs als Korrespondent für die Nachrichtenagentur TASS. Er fotografierte Schützengräben und Kämpfe an der Front und schuf Bilder voller Schärfe und Vitalität. Zu den berühmtesten Bildern aus dieser Zeit gehören seine Aufnahmen des belagerten Leningrads, die er mit einer alten Leica (einem sowjetischen Kameratyp) machte. Obwohl die Zensur eine Darstellung der Schrecken des Krieges und der Blockade nicht zuließ, fühlte er sich gezwungen, zu dokumentieren, was in der Stadt wirklich geschah. Tarasewitsch war auch einer der ersten, der die von den Deutschen zerstörten ehemaligen Zarenpaläste außerhalb Leningrads (St. Petersburg) fotografierte.

Soldaten in den Schützengräben an der Leningrader Front vor einer Offensive, 1. September 1941.

Eine junge Frau stapelt Patronen in einer Leningrader Fabrik, 1942.

Soldaten der Division von Oberst Schtschelow bekämpfen den Feind am Rande von Gatschina, Leningrader Gebiet, Januar 1944.

Einwohner des belagerten Leningrads räumen Schnee von der Liteyny-Allee, 1942.

Bewohner des belagerten Leningrads holen Wasser aus einem gebrochenen Rohr auf einer vereisten Straße, Januar 1942.

„Der Krieg ist nach Leningrad gekommen". Die Dostojewski-Straße unter Beschuss, 1941.

„Der Weg des Lebens". Pferde ziehen Getreide über den Ladogasee. Leningrader Gebiet, Dezember 1941 .

Nachkriegsfrieden

Tarasewitschs Werke aus der Friedenszeit stehen in krassem Gegensatz zu seinen Kriegsaufnahmen. Lächelnde Gesichter, fröhliche Pioniere, die einfachen Freuden eines friedlichen Lebens...

Geburt, 1950er Jahre.

Pioniertrommler, 1950er Jahre.

Auf der Eislaufbahn, 1950er Jahre.

Maidemonstration auf dem Roten Platz, 1954.

Komsomol-Mitglied.

Kinderbuchautor Kornei Tschukowski mit jungen Lesern, 1957.

Der Stolz der UdSSR

Die Kampagne „Jungfernland“ zur Entwicklung der Landwirtschaft hatte für die sowjetischen Behörden Priorität. Tarasewitsch reiste durch das ganze Land und fotografierte Menschen verschiedener Berufe: Kolchosbauern, Bergleute, Bauarbeiter und viele andere. Eine eigene Fotoreportage war den Geologen gewidmet - einem der modernsten und angesehensten Berufe der Nachkriegszeit.

Kolchosbäuerin Schenja Alexandrowna zur Erntezeit.

Schweißer auf der Baustelle von Kachowskaja.

Fahrer eines Mähdreschers, 1957.

Arbeiten im Altai, Ende der 1950er - Anfang der 1960er Jahre.

Geologe.

Fahrer eines Geländewagens.

Aufbau der All-Union-Industrieausstellung in Moskau, 1950er Jahre.

Bau des Wasserkraftwerks Kachowskaja .

In den 1960er Jahren dokumentierte Tarasewitsch die Arbeit von Ingenieuren, Konstruktionsbüros, Universitäten und Labors.

Blaupausen.

Das Institut für makromolekulare Verbindungen der Akademie der Wissenschaften der UdSSR.

Installation der „Mirabelle"-Blasenkammer im Institut für Hochenergiephysik in Protwino, Region Moskau, 1970er Jahre.

Blaupausen.

Im Chemielabor.

Aus der Serie „Duell": Der Physiker Wsewolod Balaschow.

Werbung

Tarasewitschs kreative und professionelle Bandbreite lässt sich an seinen Werbefotografien ablesen.

Kindersachen.

Damenbekleidung.

Damenmode vor dem Hintergrund des Bogens des Generalstabsgebäudes in Leningrad, 1960er Jahre.

Szenen aus dem sowjetischen Leben

Tarasewitsch gilt als der romantischste der sowjetischen Nachkriegsfotografen. Sein Umgang mit Kontrasten und unerwarteten Blickwinkeln und Kompositionen erwecken den Eindruck, „dabei zu sein“.

Sowjetisches Kaffeehaus.

Pioniereinheit.

Touristen in Wladimir, der alten Hauptstadt Russlands, 200 km von Moskau entfernt.

Warten auf ein Flugzeug auf dem Flughafen Wnukowo.

Ernten.

Im Schweinestall.

Fußgänger.

Newski-Prospekt in Leningrad.

„Völkerfreundschaft". Studenten in Moskau.

Perestroika und ein neues Land

Der Fotograf hielt sowohl die Perestroika als auch den Zusammenbruch der UdSSR fest. Und obwohl er nun ein völlig verändertes Land vor die Linse bekam, beschäftigte er sich mit denselben Themen, von der Hochtechnologie bis hin zu Szenen aus dem städtischen Leben.

Kirowski-Werk, 1986.

Schachspieler, 1993.

Frischvermählte, 1995.

An der Bushaltestelle, 1995.

Sommercafé, 1995.

