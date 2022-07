Warum war der „Vater des amerikanischen Geheimdienstes“ in den russischen Bürgerkrieg verwickelt?

William „Wild Bill“ Donovan ist eine legendäre Figur in der Geschichte des amerikanischen Geheimdienstes. Er war der erste und einzige Leiter des Vorläufers der CIA, des Office of Strategic Services (OSS).

Das OSS wurde 1942 gegründet und fasste die Nachrichtendienstabteilungen der Armee, der Marine, des Außenministeriums und des Finanzministeriums zusammen, die zuvor isoliert voneinander gearbeitet hatten. Unter Donovans Führung entwickelte sich das Direktorat zu einer schlagkräftigen Struktur mit Hunderten von Aufklärungs- und Sabotageoperationen in von den Nazis und Japanern besetzten Ländern in Europa und Asien.

William Donovan wurde auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs in Frankreich bekannt, wo er für seine vorbildliche Tapferkeit eine Reihe von militärischen Auszeichnungen und den Spitznamen „Wild Bill“ erhielt. Bereits nach dem Ende des Konflikts, im Sommer 1919, verbrachte der Colonel seine Flitterwochen in Asien, als er plötzlich den Befehl aus Washington bekam, unverzüglich nach Russland zu reisen. Dort begann er, seine Aufklärungsfähigkeiten zu entwickeln.

In Sibirien

In den Trümmern des Russischen Reiches herrschte zu dieser Zeit ein brutaler Bürgerkrieg zwischen den Roten, die das Zentrum des Landes kontrollierten, und den Weißen, die sich in Sibirien, im Fernen Osten, im Norden und im Süden verschanzt hatten. Die Hauptaufgabe der Weißen bestand darin, ihre ungleichen Kräfte zu bündeln und die Bolschewiki zu vernichten, indem sie Moskau und Petrograd (das heutige St. Petersburg) einnahmen.

Einer der wichtigsten Schritte zur Bündelung der Kräfte war die Ernennung von Admiral Koltschak, dem Führer der Weißen in Sibirien, zum Obersten Herrscher Russlands am 18. November 1918. Seine, nach Ansicht der antibolschewistischen Kräfte, legitime Macht wurde bald auch von den weißen Generälen in anderen Teilen des Landes anerkannt.

Auch die internationale diplomatische Anerkennung hätte den Weißen eine enorme Unterstützung bieten können, doch die Westmächte hatten es damit nicht eilig. Im Frühjahr 1919 trafen britische und französische Gesandte in Omsk, dem Hauptsitz Koltschaks, ein, um die Lage zu beurteilen, während die Amerikaner im Sommer dorthin reisten.

Neben Colonel Donovan gehörten auch General William Graves, Befehlshaber des amerikanischen Expeditionskorps „Sibirien“, und der US-Botschafter in Japan, Roland Morris, zu der Delegation.

Leider sind die Einzelheiten von Wild Bills Mission in Russland, in der er etwa zwei Monate verbrachte, unbekannt geblieben. Das Einzige, was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass das, was die Amerikaner in Omsk sahen, ihnen nicht gefiel. Die Folgen der verfehlten Wirtschaftspolitik des Obersten Herrschers, das „grausame, ungerechte und unmenschliche Vorgehen“ des Admirals und seiner Kosaken-Atamanen, der offensichtliche Mangel an Einigkeit unter den Weißen und ihre politische und militärische Schwäche waren frappierend.

Dank der Berichte von Morris, Graves und Donovan beschloss Washington schließlich, die Anerkennung Koltschaks als Oberster Herrscher Russlands aufzuschieben und abzuwarten. Sie mussten sie nicht lange tun: Die Bewegung der Weißen in Russland wurde bis zum Herbst besiegt und die Westmächte mussten mit den Roten verhandeln.

