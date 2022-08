Warum half Russland den Vereinigten Staaten während des Bürgerkriegs?

Die Aufgabe der russischen Geschwader war so geheim, dass das Auftauchen russischer Kriegsschiffe in der Nähe der amerikanischen Küste selbst für Eduard von Stoeckl, den bevollmächtigten Gesandten des Russischen Reiches in den Vereinigten Staaten, eine Überraschung darstellte. Die gesamte New Yorker Gesellschaft rätselte: Was war der offizielle Zweck des Besuchs des Geschwaders? Der Kommandeur des Geschwaders (sechs Kriegsschiffe und 3.000 Mann Besatzung), Konteradmiral Stepan Lesowskij, sagte in einem Gespräch mit dem bekannten amerikanischen Journalisten Thurlow Weed, dass die russische Regierung ihm versiegelte Umschläge übergeben habe, die nur geöffnet werden dürften, wenn die USA in einen bewaffneten Konflikt mit anderen Ländern eintreten würden. Etwa zur gleichen Zeit, im September 1863, legte das Geschwader von Konteradmiral Popow (sechs Schiffe und 1.200 Offiziere und Matrosen) an der Westküste an und wurde in San Franzisko stationiert. Was hatten die Russen vor?

Wie wurden Russland und die USA zu Verbündeten?

Russische Schiffe im Hafen von New York. Gemeinfrei Gemeinfrei

Das Russische Reich war ursprünglich ein Befürworter der Unabhängigkeit der USA von Großbritannien. 1776, nach Beginn des Unabhängigkeitskrieges, lehnte Katharina II. die Bitte von König Georg III. Ab, 20.000 Soldaten zur Verteidigung der britischen Besitzungen nach Amerika zu schicken. Russland handelte im nächsten Jahrhundert gegen britische Interessen.

Alexander II. regierte 1855 und leitete nach seiner Niederlage im Krimkrieg, in dem Russland von einer Koalition aus Großbritannien, Frankreich und dem Osmanischen Reich besiegt wurde, weitreichende Reformen ein. Die Vereinigten Staaten blieben neutral und unterstützten Russland sogar – so versorgten amerikanische Schiffe Petropawlowsk während der britischen und französischen Seeblockade des russischen Fernen Ostens mit Lebensmitteln und Wasser.

Die Niederlage im Krimkrieg schwächte das internationale Ansehen Russlands. Als 1863 in Polen (das seit 1815 als Königreich Polen zu Russland gehörte) ein Aufstand gegen die russische Herrschaft ausbrach, beschlossen Großbritannien und Frankreich, St. Petersburg unter Druck zu setzen. Russland, das Truppen nach Polen geschickt hatte, um den Aufstand niederzuschlagen, wurde beschuldigt, das polnische Volk zu versklaven. Das britische Unterhaus begann, Erklärungen über den Verlust aller Rechte Russlands am Königreich Polen abzugeben, und im Juni 1863 forderten Großbritannien und Frankreich die Einberufung eines Kongresses der europäischen Mächte zur Lösung der polnischen Frage.

Fürst Alexander Gortschakow, Außenminister und späterer Kanzler des Russischen Reiches. Gemeinfrei Gemeinfrei

London und Paris versuchten gleichzeitig, in den Krieg zwischen den Vereinigten Staaten des Nordens und den Konföderierten Staaten des Südens einzugreifen. Großbritannien erkannte die Sklaven haltenden Südstaaten als kriegführende Parteien an und war bereit, sie bei ihren Aktionen zu unterstützen – die Kontrolle über den Süden als Baumwolle produzierende Provinz war für die britische Textilindustrie von entscheidender Bedeutung. Im Juni 1863 wurde bekannt, dass England fünf Kriegsschiffe an die nordamerikanischen Küsten geschickt hatte, die im Hafen von Esquimalt in British Columbia, Kanada, stationiert waren. Die nordamerikanischen Staaten verfügten nicht über eine eigene Flotte.

Frankreich seinerseits hatte Ambitionen auf Mexiko – im Juni 1863 eroberte die französische Armee die Stadt Mexiko-Stadt. Außerdem versorgten die Franzosen die konföderierten Streitkräfte heimlich mit Waffen. Unter diesen Umständen entsandte Alexander II. am 25. Juni 1863 unter strenger Geheimhaltung Kriegsschiffe unter dem Kommando von zwei Konteradmiralen an die amerikanische Küste.

Wie die russische Marine zur Verteidigung der Vereinigten Staaten beitrug„

Fregatte "Alexander Newski". Gemeinfrei Gemeinfrei

„Obwohl die russische Flotte aus ihren eigenen Gründen kam, bestand der Vorteil ihrer Anwesenheit darin, England und Frankreich davon zu überzeugen, dass sie erschienen war, um die Vereinigten Staaten vor Einmischung zu schützen“, schrieb US-Außenminister William Seward, nachdem die russische Flotte die amerikanischen Küsten verlassen hatte, ohne einen einzigen Schuss abgegeben zu haben.

Der Besuch der russischen Geschwader dauerte von September 1863 bis Juli 1864. Während dieser Zeit besuchten die Russen Kuba, Honolulu, Jamaika, Hawaii und Alaska und waren natürlich die Stars auf Bällen und Empfängen.

Der russische Ball in New York am 5. November 1863. Gemeinfrei Gemeinfrei

Das denkwürdigste Ereignis war das Bankett am 5. November 1863 in New York. Die Zeitung New York World berichtete, dass bei dem Bankett 12.000 Austern, 1.850 Truthähne, Hühner und Fasane serviert und 3.500 Flaschen Wein geöffnet wurden. Die Tische mit den Süßspeisen waren mit Zuckerskulpturen der aktuellen Herrscher der beiden Länder – Abraham Lincoln und Alexander II – und ihrer Gründerväter – Peter dem Großen und George Washington – geschmückt. Die Russen erwiderten den Ball bald darauf an Bord des Flaggschiffs, der Fregatte Alexander Newskij. Die Tanzveranstaltung dauerte elf Stunden und am Ende des Banketts spendete Konteradmiral Lesowskij 4.700 Dollar für die Armen von New York. Natürlich gab es auch einen offiziellen Empfang: Konteradmiral Lesowskij und der Führungsstab des Geschwaders wurden ins Weiße Haus eingeladen, um Abraham Lincoln und dessen Frau zu treffen.

Warum hat das Russische Reich eine Flotte an die Küste Amerikas geschickt?

Die Kapitäne der Expedition, v.l.n.r: Pawel Selenoj, Iwan Butakow, Michail Fedorowskij, Konteradmiral Stepan Lessowskij (Geschwaderkommandeur), Nikolaj Kopytow, Oscar Kremer, Robert Lund. Gemeinfrei Gemeinfrei

Während der Zeit, in der sich russische Geschwader vor den amerikanischen Küsten aufhielten, wagten es weder Frankreich noch England, Feindseligkeiten gegen die nordamerikanischen Staaten oder Russland in den polnischen Gebieten einzuleiten. Im Juni 1864 wurde der polnische Aufstand niedergeschlagen, und die russischen Geschwader erhielten den Befehl, nach Hause zurückzukehren. Dies war kein Zufall.

Beide russischen Geschwader waren zu schwach, um sich gegen die vereinigten Seestreitkräfte Großbritanniens und Frankreichs zu behaupten. Die Lesowskij- und Popow-Geschwader hätten jedoch den Überseehandel dieser Nationen ernsthaft stören können.

Russen marschieren auf dem Broadway. Gemeinfrei Gemeinfrei

Lesowskij und Popow wurden ausdrücklich angewiesen, nicht in einen Konflikt zwischen den nordamerikanischen Staaten und der Konföderation einzutreten. Ihre Stationierung in amerikanischen Häfen garantierte Russland, dass im Falle eines offenen Krieges Großbritanniens gegen Russland zumindest diese beiden Geschwader bereitstehen würden, um britische und französische Handelsschiffe anzugreifen. Die Mission der beiden Konteradmirale war erfolgreich – ohne einen einzigen Schuss abgegeben zu haben. Alexander II. betrachtete die Reise der beiden Geschwader als eine der größten Leistungen der russischen Marine und als eine der bemerkenswertesten Seiten in der Geschichte seiner eigenen Herrschaft.

Konteradmiral Stepan Lessovsky. Gemeinfrei Gemeinfrei

Die Matrosen wurden in St. Petersburg triumphal begrüßt, wo Henry Berg, der Sekretär der amerikanischen Botschaft, bei einem Empfang sagte: „Zwischen uns besteht eine Freundschaft, die nicht durch schlechte Erinnerungen getrübt ist. Sie wird fortbestehen, solange wir die feste Regel einhalten, uns nicht in die inneren Angelegenheiten des anderen einzumischen. Es ist nicht schwer, sich die enormen Vorteile vorzustellen, die eine solche Politik allen Regierungen der Welt bringen könnte, wenn sie sie in ihren internationalen Beziehungen sorgfältig befolgen werden.“

