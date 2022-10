Wer war Wladimir Lenin, der Führer der Bolschewiki?

Was war das Besondere und Wichtige an Wladimir Lenin?



Wladimir Lenin (geboren als Wladimir Uljanow, 1870-1924) führte die Bolschewiki, als diese in der Oktoberrevolution von 1917 in Russland die Oberhand gewonnen hatten. Diese Revolution kann hinsichtlich ihrer Bedeutung für das Schicksal Russlands und die Weltgeschichte nur mit der Französischen Revolution von 1789 verglichen werden. Die russische Revolution führte schließlich zur Gründung eines neuen, noch größeren Staates, der UdSSR, und Wladimir Lenin wurde ihr erster und bis heute angesehenster Führer. In Russland und im Ausland (z. B. in Indien) gibt es Hunderte von Lenin-Denkmälern, und in fast jeder russischen Stadt ist eine Straße nach ihm benannt.

Wo wurde Lenin geboren?

Porträt von Wladimir Lenin im Alter von drei Jahren. Public domain Public domain

Lenin wurde übrigens als Sohn einer Adelsfamilie in Simbirsk (heute Uljanowsk, benannt nach der Familie Uljanow) geboren. Sein Vater Ilja war Beamter im örtlichen Bildungssystem, die Familie war wohlhabend. Wladimir hatte zwei Brüder und zwei Schwestern.

Warum wurde er zum Revolutionär?

Historiker sind sich darüber einig, dass ein lebensgeschichtliches Ereignis der Auslöser für Wladimirs Hinwendung zur revolutionären Bewegung war: Sein älterer Bruders Alexander war im Jahr 1887 hingerichtet worden, weil er ein Attentat auf den Zaren Alexander III. geplant hatte. Revolutionäre Ideen könnten jedoch schon früher Eingang in die Familie Uljanow gefunden haben - Lenins ältere Schwester Anna Uljanowa war ebenfalls eine Revolutionärin. Im Jahr 1886 wurde sie zum ersten Mal wegen ihrer Teilnahme an einer Demonstration verhaftet. Bald nach seiner Einschreibung an der Kasaner Universität im Jahr 1887 wurde Lenin, dem revolutionäre Umtriebe vorgeworfen wurden, ebenfalls verhaftet. Nach seinem Ausschluss von der Universität wandte er sich einer intensiven Lektüre kommunistischer Schriften zu.

Die Familie Uljanow. Stehend (von links nach rechts): Olga (8), Alexander (13), Anna (15). Sitzend (von links nach rechts): Maria Alexandrowna (44) mit ihrer Tochter Maria (1), Dmitri (5), Ilja Nikolajewitsch (48), Wladimir (9). Public domain Public domain

Der Grund für Leinins Ausschluss von der Universität war seine Beteiligung an einer Studentenmeuterei. Damit begannen seine Konflikte mit dem Gesetz. Obwohl er an der juristischen Fakultät der Staatlichen Universität St. Petersburg zugelassen worden war und sein Berufsweg zum Rechtsanwalt geebnet zu sein schien, setzte er seine revolutionären Aktivitäten fort. 1895 gründete Lenin die Liga des Kampfes für die Emanzipation der Arbeiterklasse - eine marxistische Gruppe. Daraufhin wurde er für drei Jahre nach Sibirien verbannt.

Woher stammte sein Pseudonym?

Wladimir Uljanow hatte mehr als 100 Pseudonyme, mit denen er seine Artikel und Erklärungen unterzeichnete. Das Pseudonym „Nikolaj Lenin“, das er 1901 zum ersten Mal verwendete, setzte sich jedoch durch. Eine der Erklärungen besagt, dass der Name durch den sibirischen Fluss Lena inspiriert wurde. Eine andere lautet, dass es tatsächlich einen Mann namens Nikolaj Lenin gab, dessen Identität Wladimir Uljanow als Tarnung benutzte.

Lenin im Jahr 1891 Public domain Public domain

Nachdem Wladimir Uljanow an die Macht gekommen war, wurden offizielle Partei- und Staatsdokumente mit „W. I. Uljanow (Lenin)“ unterzeichnet.

Wie kam Lenin an die Macht?

Wladimir Lenin war der Führer der Bolschewiki, eines radikalen Flügels der marxistisch orientierten Russischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Im Jahr 1912 trennten sich Lenin und seine Genossen von den russischen Sozialdemokraten und gründeten im Frühjahr 1917 eine eigene politische Partei.

Lenin hält eine Rede in Sankt Petersburg. Public domain Public domain

Zu diesem Zeitpunkt war das Russische Reich bereits zerfallen (Nikolaus II. dankte ab - was ohne Lenins Zutun geschah). Nach seiner Rückkehr aus der Schweiz erklärte Lenin in seinen so genannten Aprilthesen, dass Russland lediglich „vom ersten Stadium der Revolution zu ihrem zweiten Stadium übergeht, in dem die Macht in den Händen des Proletariats und der ärmsten Bauern konzentriert werden muss“.

Unter Lenins Führung entfachten die Bolschewiki die Oktoberrevolution von 1917, die sie an die Macht brachte.

Welche Stellung hatte Lenin tatsächlich in der Regierung der UdSSR?

Nachdem die Russische Föderative Sowjetrepublik (RSFSR) an die Stelle des Russischen Reiches getreten war, wurde Wladimir Lenin zum Regierungschef dieser Republik ernannt: zum Vorsitzenden des Rates der Volkskommissare (Sownarkom). Formal war Lenin nicht der alleinige Staatschef, sondern stand dem Sownarkom vor, von wo aus er seinen Gefolgsleuten, den Volkskommissaren, Befehle erteilte. Nach der Gründung der UdSSR im Jahr 1922 wurde Lenin folglich zum Regierungschef der UdSSR.

Lenin und eine Gruppe von Kommandeuren der Roten Armee auf dem Roten Platz in Moskau am 25. Mai 1919. Public domain Public domain

In dieser Position begann Wladimir Lenin mit dem so genannten Roten Terror, einer Politik, die darauf abzielte, jede politische Abweichung oder Bedrohung der bolschewistischen Macht zu beseitigen. Dies geschah durch die physische Liquidierung von Klassenfeinden wie der Bourgeoisie, wohlhabenden Kaufleuten oder Adligen. Lenin ordnete Hinrichtungen an, errichtete Straflager und entzog bestimmten Gruppen und Personen ihre Rechte. Während des Roten Terrors wurden auch Nikolaus II. und seine Familie ermordet. Wie viele Historiker glauben, erfolgte dies auf direkten, nicht aufgezeichneten Befehl Lenins.

Lenin war auch der unbestrittene Führer der Bolschewiki (der späteren Kommunistischen Partei der Sowjetunion), die schließlich über ihren höchsten Rat, das Politbüro, die gesamte UdSSR regierte.

Was für eine Persönlichkeit hatte Lenin?

Viele, die Lenin kennenlernten, erkannten in ihm eine außergewöhnlich starke Persönlichkeit. In seiner Kindheit zeigte er eine bemerkenswerte Lernfähigkeit und war in allen Fächern ein hervorragender Schüler. Allerdings bewies er auch ein heftiges und gebieterisches Temperament.

Lenin war mit 164 cm von mäßiger Statur, stämmig gebaut und sportlich. Er liebte das Angeln und die Jagd und fuhr im Schweizer Exil viel Fahrrad. Bruce Lockhart erinnerte sich: „Abgesehen von seiner hohen Stirn und den leicht asiatischen Augen war an seinem Aussehen nichts Besonderes. Sein Anzug war stets ausgebeult, und seine Krawatte nachlässig gebunden. Er stand gerne mit zurückgeworfenem Kopf und die Daumen bequem in die Armlöcher seiner Weste gesteckt. Außer im strengsten Winter trug er immer eine Arbeitermütze“.

Lenin im jahr 1920 Sputnik Sputnik

Als Erwachsener hatte Lenin ein faszinierendes Gedächtnis - er konnte sich seitenlange Texte in wenigen Minuten merken. Außerdem war er zeitlebens ein begeisterter Schachspieler.

Arthur Ransome, ein englischer Journalist, der den Bolschewiki sehr nahe stand, schrieb, Lenin habe ihn „mit seiner Lebensfreude beeindruckt. Mir fällt kein einziger Mensch von ähnlichem Rang und mit dem gleichen freudigen Temperament ein. Dieser kleine, kahlköpfige Mann mit seinem faltendurchfurchten Gesicht, der in seinem Stuhl von einer Seite zur anderen wippt und über diesen oder jenen Witz lacht, ist jederzeit bereit, jedem, der ihn unterbricht, um eine Frage zu stellen, einen ernsthaften Rat zu erteilen.“ Die britische Historikerin Helen Rappaport schrieb: „Lenin war ein zynischer Opportunist. Er änderte seine Parteitaktik je nach Umständen und politischem Vorteil. Vielleicht war dies sein außergewöhnliches Talent als Taktiker. Er war rücksichtslos und grausam und nutzte Menschen schamlos für seine eigenen Zwecke aus.“

Wie starb Lenin?

Lenin in Gorki im Jahr 1923, als er schon an einer Gehirnkrankheit leidete. Universal Images Group/Getty Images Universal Images Group/Getty Images

Während Lenins Amtszeit als Staatschef wurden mindestens zwei Attentate auf ihn verübt - eines davon war von seinen Gegnern geplant, das andere geschah aus dem kriminellen Hinterhalt.

Im Frühjahr 1922 verschlechterte sich sein Gesundheitszustand rapide. Sein schlechter Zustand, sein Gedächtnisverlust und seine undeutliche Sprache wurden auf eine Arteriosklerose des Gehirns zurückgeführt. Nach Lenins Tod im Jahr 1924 im Alter von 53 Jahren wurde sein Gehirn gründlich untersucht, was jedoch keinen Aufschluss über die genaue Ursache für das Ableben des Revolutionsführers gab.

Lenin nach seinem Tod am 21. Januar 1924. Universal Images Group/Getty Images Universal Images Group/Getty Images

Nach Lenins Tod wurde sein Leichnam in einem Mausoleum auf dem Roten Platz in Moskau beigesetzt.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.