St. Petersburg in Grafiken aus dem 18. Jahrhundert (BILDER)

St. Petersburg wurde 1703 von Peter dem Großen gegründet und ist seit jeher eine der wichtigsten Städte Russlands, war zweihundert Jahre lang die offizielle Hauptstadt und trägt heute den inoffiziellen Titel „Kulturhauptstadt“. Dank der Arbeit des russischen Zeichners und Kupferstechers Michail Machajew (1718-1770) können wir sehen, wie die Stadt im 18. Jahrhundert aussah.

Der Katharinenpalast in Zarskoje Selo. Das Metropolitan Museum of Art Das Metropolitan Museum of Art

Der Jagdpavillon in Zarskoje Selo. Das Metropolitan Museum of Art Das Metropolitan Museum of Art

Kupferstich. Der Plan von St. Petersburg im Jahr 1753. Public domain Public domain

Machajews Grafiken geben dem Betrachter nicht nur einen Einblick in die Architektur der Stadt, sondern präsentieren auch eine perspektivische „Postkartenansich”, die für ihre Zeit sehr innovativ war und den Effekt der „Präsenz” erzeugte.

Der Blick auf den Newski-Prospekt vom Triumphtor der Admiralität aus nach Osten. Das Russische Museum Das Russische Museum

Blick auf die Börse und den Gostinyi Dwor an der Malaja Newa. Das Russische Museum Das Russische Museum

Seine Zeichnungen sind nicht nur wegen ihrer Genauigkeit und malerischen Schönheit bemerkenswert, sondern auch weil sie von anderen Künstlern für großformatige Stiche verwendet wurden.

Die Sicht der staatlichen Kollegien und der Börse. Das Russische Museum Das Russische Museum

Der Blick auf den Winterpalast und den Kanal. Das Russische Museum Das Russische Museum

Heute sind seine Werke im Staatlichen Russischen Museum, in der Eremitage und im Staatlichen Museum für Bildende Künste „A. S. Puschkin“ zu bewundern und befinden sich sogar in der Sammlung des Metropolitan Museum of Art in New York.

