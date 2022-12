5 Niederländer, die Russland glänzend gedient haben

Franz Timmermann

Porträt von Franz Timmermann, Adriaan Schoonebeek. Public Domain Public Domain

In den späten 1680er Jahren war Zar Peter I. noch ein junger, unerfahrener Mann. Aber er hatte sich bereits zum Ziel gesetzt, den Staat gründlich zu modernisieren, und versuchte, sich mit Lehrern und Beratern zu umgeben, deren Kenntnisse und Fähigkeiten ihm dabei helfen würden.

Eine solche Person war der niederländische Kaufmann Franz Timmermann. Als er 1687 in den Dienst des Zaren trat, unterrichtete er ihn in Geometrie, Astronomie, Schiffsbau, Nautik und den Grundlagen der Festungsbau- und Artilleriekunst. Darüber hinaus absolvierte der Monarch durch seine Bemühungen eine Lehre in den Amsterdamer Werften und erhielt einen Meisterbrief als Schiffszimmermann.

Das Gemälde "Großvater der russischen Marine" von Grigori Mjasojedow. Franz Timerman erklärt Peter Alexejewitsch den Bau eines Bootes, das in einer der Scheunen des Dorfes Izmailowo gefunden wurde. Public Domain Public Domain

Timmerman beteiligte sich aktiv am Aufbau der regulären russischen Flotte, war für den Einkauf und die Lieferung von Materialien für den Bau von Schiffen zuständig und holte ausländische Kapitäne nach Russland. Eine Zeit lang leitete er eine Segelfabrik, die über tausend Menschen beschäftigte.

Der 1702 verstorbene Niederländer hatte nie eine hohe offizielle Position inne. In den Dokumenten wird er lediglich als Ausländer, Meister oder Ingenieur bezeichnet.

Carsten Brandt

Carsten Brandt, Art. Alexey Kivshenko "Peter der Große am Steuer eines Segelbootes", 1864 (K. Brandt steht neben Peter dem Großen). Public Domain Public Domain

Als Zar Peter im Mai 1688 das Anwesen des Bojaren Nikita Romanow in der Nähe von Moskau besuchte, fand er in der Scheune ein verlassenes englisches Boot, für das er sich sehr interessierte. Er beauftragte seinen Gefährten Timmerman, einen Handwerker für die Restaurierung des Schiffes zu finden. Dieser machte ihn bald mit seinem Landsmann, dem Tischler Carten Brandt, bekannt.

Brandt kam 1667 während der Herrschaft von Peters Vater, Zar Alexej Michajlowitsch, nach Russland. Er beteiligte sich am Bau des ersten russischen Schiffes westeuropäischen Typs, der PinnasOrjól, die kurz nach ihrem Stapellauf in Astrachan von den aufständischen Kosaken Stepan Rasins beschlagnahmt und ans Ufer gezogen wurde, wo sie anschließend verrottete.

Der Holländer reparierte das Boot (mit dem Namen Sankt Nikolaus) erfolgreich, ersetzte Mast und Segel und lehrte Peter, wie man es steuert. Auf Anregung des Zaren wurde das Schiff als Großvater der russischen Flotte bezeichnet.

Später beteiligte sich Carsten Brandt, der großes Vertrauen beim Zaren genoss, an der Schaffung der zu Ausbildungszwecken gedachten Lustigen Flottile auf dem Plechejewo-See bei Moskau, die zum Prototyp der russischen Heeresflotte wurde. Zum Zeitpunkt seines Todes im Jahr 1693 umfasste die niederländische Flotte etwa hundert große und kleine Schiffe.

Jan Kinsbergen

Jan Kinsbergen, Anonymous 1810. Rijksmuseum / Public Domain Rijksmuseum / Public Domain

1771 beschloss der Offizier der holländischen Flotte, Jan Hendrik van Kinsbergen, der 20 Jahre lang tadellosen Dienst geleistet und Expeditionen nach Westindien und an die Küste Nordafrikas unternommen hatte, ins ferne Russland zu reisen. Das Land nahm erfahrene Seeleute auf, und bald befand sich Kapitän Kinsbergen, der das Kommando über ein Geschwader der Asow-Flottille übernahm, mitten im Russisch-Türkischen Krieg.

In den Kämpfen gegen die Türken zeigte Kinsbergen sein militärisches Talent. Er griff den zahlenmäßig überlegenen Feind mutig an, fügte ihm oft schwere Verluste zu und zwang ihn, seine Schiffe zurückzuziehen.

Konteradmiral Alexej Senjawin, der Befehlshaber der Asow-Flottille, war nicht immer erfreut über die übermäßig eigenwilligen Handlungen seines Untergebenen, lobte aber dennoch dessen Verdienste. „Ich habe die Ehre, den Kapitän und Kavalier Kinsbergen als einen ausgezeichneten und tapferen Marineoffizier zu bezeichnen, der in jeder Hinsicht einer Beförderung würdig ist“, schrieb er in dem Dokument, mit dem der Offizier ausgezeichnet wurde.

1775, kurz nach Ende des Krieges, verließ der Holländer Russland, obwohl Zarin Katharina II. Ihn gebeten hatte, den Dienst nicht zu quittieren.

Jan Suchtelen

Ян Сухтелен, худ. Джордж Доу Militärische Galerie des Winterpalastes, Staatliches Eremitage-Museum / Public Domain Militärische Galerie des Winterpalastes, Staatliches Eremitage-Museum / Public Domain

Nicht alle Niederländer, die nach Russland kamen, hatten mit der Seefahrt zu tun. Oberstleutnant Jan Peter van Suchtelen, der 1783 nach St. Petersburg kam, war ein angestammter Militäringenieur.

In der neuen Heimat war Suchtelen, der sich auf Russisch Peter Kornilowitsch nannte, in vielen Bereichen tätig: Er reparierte und erneuerte Kanäle, überwachte die Festungsanlagen vom Weißen Meer bis zum Schwarzen Meer, nahm an den Kriegen gegen Schweden (1788-1790 und 1808-1809) teil und leitete nicht nur erfolgreiche Belagerungen von Burgen, sondern führte seine Truppen auch persönlich in waghalsigen Angriffen.

Interessant ist, dass Suchtelen, der den Schweden so viel Ärger einbrachte, mit dem Kronprinzen Jean-Baptiste Bernadotte (ab 1818 König von Schweden und Norwegen, Karl XIV. Johan) befreundet war. In der Endphase der napoleonischen Kriege, als Russland und Schweden Verbündete wurden, leitete Peter Kornilowitsch die russische Militärmission im Hauptquartier von Bernadottes Armee in Norddeutschland.

Suchtelen war einer der berühmtesten Sammler seiner Zeit. Seine Kollektion umfasste Zehntausende wertvolle Exemplare von Büchern, Gemälden, Münzen und Manuskripten. „Der russische General kümmerte sich wenig um den Wert von Büchern und Manuskripten im Allgemeinen, solange sie nur ihn persönlich interessierten“, schrieb der schwedische Publizist Magnus Jakob Krusenstolpe.

Login Heiden

Porträt von Admiral Login Petrovich Heiden, art. E. I. Botman, 1877. Eremitage / Public Domain Eremitage / Public Domain

1795 besetzten die Franzosen die Niederlande und zwangen Statthalter Wilhelm V. zur Flucht aus dem Land. Ein Offizier der niederländischen Marine, Lodewijk Sigismund Vincent Gustaaf Reichsgraf van Heiden, der dem geflohen Prinzen treu blieb, erkannte, dass er in seiner Heimat nicht sicher war, und wechselte in russische Dienste.

Login Petrowitsch, wie Heiden in Russland genannt wurde, bewährte sich in den Kriegen gegen Schweden und Frankreich, doch seine Sternstunde war die Schlacht von Navarino am 20. Oktober 1827 gegen die gemeinsame türkisch-ägyptische Flotte. „Die Hölle schien loszubrechen! Es gab keinen Ort, der nicht mit Trümmern, Kanonen- und Schrotkugeln übersät war.... Man musste wirklich mit besonderem Mut kämpfen, um all diesem Feuer zu widerstehen und die Gegner zu besiegen...“, erinnerte sich Admiral Pawel Nachimow an diesen Tag.

Der Triumph von Navarino spielte eine Schlüsselrolle für den Erfolg der griechischen Befreiungsbewegung, und die Griechen haben die Verdienste des Holländers nicht vergessen. In Athen wurde eine Straße nach Login Petrowitsch benannt, in Pylos wurde ein Denkmal errichtet und 1927 wurde eine Briefmarke mit dem Bildnis des Marinekommandanten herausgegeben, um den hundertsten Jahrestag der bedeutenden Schlacht zu feiern.

