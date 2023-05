Der Fluch von Tamerlan: Wie hat die Öffnung seines Grabs mit dem Nazi-Angriff auf die UdSSR zu tun?

„Die Arbeiten am Gur-Emir-Mausoleum wurden heute fortgesetzt. Anthropologen und Chemiker haben Timurs Überreste einer gründlichen Untersuchung unterzogen. Wissenschaftler haben entdeckt, dass sich Reste von Haaren auf dem Schädel befinden. Es ist möglich, ein ziemlich genaues Porträt des Eroberers zu rekonstruieren“, schrieb die Iswestija am 21. Juni 1941. Und früh am nächsten Morgen griff Nazi-Deutschland die UdSSR an. Im Volk setzte sich der Mythos fest, dass diese Ereignisse durch den Fluch von Tamerlan miteinander verbunden waren.

Wer war Timur?

"Die Gefangennahme Bayazids durch Timur", 1878. Stanislaw Chlebowskij Stanislaw Chlebowskij

Tamerlan, Timur oder auch Timur Lenk (1336-1405) war ein mittelasiatischer Herrscher, der Gründer der Timuriden-Dynastie. Er begann als Krieger, der seine eigenen Truppen sammelte, wurde dann ein großer militärischer Führer und bekleidete einen wichtigen Staatsposten im türkisch-mongolischen Staat Mogulistan. Später wurde er zum ersten Herrscher des neuen Timuriden-Staates mit der Hauptstadt Samarkand (heutiges Usbekistan) gewählt, der bis 1507 bestand. Nach der Eroberung beträchtlicher Gebiete begann Tamerlan die Herrschaft über den größten Teil Zentralasiens sowie über Gebiete in Mesopotamien und im Kaukasus, im heutigen Iran, Afghanistan, Pakistan und Syrien.

Tamerlan war kein Nachfahre von Dschingis Khan, dem Gründer des Mongolenreichs, und hatte daher nach mongolischer Tradition kein Recht, den Titel eines Khans zu tragen – er wurde Großer Emir genannt. Durch die Heirat mit einer Tochter eines Nachfahren von Dschingis Khan konnte er jedoch den Ehrentitel Schwiegersohn des Khans annehmen, was ihm mehr Handlungsfreiheit und Macht verlieh.

Das Mausoleum von Tamerlan

Gur-e-Amir-Mausoleum von Timur in Samarkand. w0zny (CC BY-SA 3.0) w0zny (CC BY-SA 3.0)

Neben seinen Eroberungen hat er auch viel für die Entwicklung der Kultur des Landes getan, und viele architektonische Meisterwerke von Samarkand wurden während seiner Herrschaft errichtet. Er gab den Bau des Gur-Emir-Mausoleums in der Stadt in Auftrag, wo er und einige seiner Nachkommen später begraben wurden.

Gur Emir gilt als eines der wichtigsten Denkmäler der islamischen Architektur und hat viele Gotteshäuser beeinflusst. Sie war die Inspirationsquelle für den Architekten der Mausoleums-Moschee Taj Mahal in Indien (die Mitte des 16. Jahrhunderts von einem Nachkommen Tamerlans in Auftrag gegeben wurde).

Freilegung des Grabes und Verfluchung Tamerlans

Unten in der Mitte befindet sich das Grabmal von Timur. Jean-Pierre Dalbéra (CC BY 2.0) Jean-Pierre Dalbéra (CC BY 2.0)

1941 beschlossen Archäologen, das Grab von Tamerlan und seinen Nachkommen zu öffnen und ihre Überreste zu untersuchen. Richtlinie über eine Ausgrabung im sowjetischen Usbekistan hat angeblich Josef Stalin persönlich unterzeichnet.

Es ist nicht genau bekannt, wie es zu der Idee kam, die Gräber zu untersuchen. Es gibt Versionen, dass die Ausgrabung veranlasst wurde, um die sterblichen Überreste zu retten – zu der Zeit wurde neben dem Mausoleum ein Hotel gebaut und während der Arbeiten begann Wasser in die Krypta zu sickern.

Offiziell fiel die Eröffnung mit dem 500. Geburtstag des usbekischen Dichters Alischer Nawoi (auch als Mir ʿAli Schir Nawāʾi bekannt) zusammen, der im Timuriden-Staat lebte und den Nachfahren Tamerlans nahe stand. Die Wissenschaftler hofften, neue historische Details zu entdecken oder Artefakte zu finden, die sie der Öffentlichkeit zeigen konnten.

Sowjetische Wissenschaftler öffnen das Grabmal von Timur. "Usarchiv"-Agentur

Im Juni begann ein großes Team von sowjetischen Wissenschaftlern mit der Autopsie. Der Kameramann Malik Kajumow erzählte später in einem Interview, dass er während einer Pause einige Älteste traf, die ihm von einem Fluch erzählten – die Gruft dürfe nicht geöffnet werden, sonst würde ein Krieg ausbrechen! Kajumow führte sie sogar zu den Leitern der Expedition, die ihm ein Buch aus dem 17. Jahrhundert zeigten, in dem auf Arabisch zu lesen war: Wer das Grab von Tamerlan öffnet, wird den Geist des Krieges entfesseln. Und es wird ein Massaker geben, das so blutig und schrecklich ist, wie es die Welt noch nie gesehen hat.

Weit entfernt von Aberglauben, setzten die Wissenschaftler ihre Arbeit fort. Am nächsten Tag, dem 22. Juni 1941, griff Nazi-Deutschland die UdSSR an. Die Legende von Tamerlans Fluch erreichte auch Stalin, der anordnete, die Überreste an ihren Platz zurückzubringen. Am 19. und 20. November 1942 fand die feierliche Umbettung mit allen muslimischen Ehren statt. Überraschenderweise fanden an diesen Tagen die wichtigsten Schlachten von Stalingrad statt – die sowjetische Armee startete eine Gegenoffensive, die eine radikale Wende im Krieg einleitete.

Was haben die Ausgrabungen ergeben?

Bild von Timur, rekonstruiert von Michail Gerassimow im Jahr 1941. shakko (CC BY-SA 3.0) shakko (CC BY-SA 3.0)

Die Öffnung des Grabes war von großer historischer Bedeutung. Nach dem Studium des Skeletts und des Schädels von Tamerlan, dem Anführer der Expedition, konnte der Bildhauer und Anthropologe Michail Gerassimow eine detaillierte Beschreibung des Aussehens des Herrschers erstellen und sogar sein Porträt rekonstruieren.

Er fand heraus, dass Tamerlan typisch mongoloide Züge hatte, rötliches Haar, einen über die Lippen hängenden Schnurrbart und einen keilförmigen Vollbart. Außerdem war er mit etwa 170 cm für die damalige Zeit groß (besonders für einen Mongolen).

Archäologen haben auch die Tatsache dokumentiert, dass Tamerlan ein verletztes Bein hatte (in Russland erhielt er den Spitznamen Timur der Lahme – daher auch Timur Lenk). Obwohl Tamerlan 68 Jahre wurde – sehr alt für seine Zeit –, zeigen seine sterblichen Überreste die unglaubliche körperliche Stärke und Gesundheit, die er bis zu seinem Tod besaß.

