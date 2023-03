So sah Russland im Jahr 1943 aus (FOTOS)

Russia Beyond

Im Januar 1943 durchbrach die Rote Armee die seit 1941 andauernde Belagerung Leningrads.

„Tschechenigel“ auf dem Eis der Newa im belagerten Leningrad.

Ein Soldat genießt den Blick auf die Newa in Leningrad.

Im Februar 1943 wurde eine der wichtigsten Militäroffensiven des Krieges – die Schlacht um Stalingrad – erfolgreich beendet.

Im Sommer 1943 fand die Schlacht von Kursk, die größte Panzerschlacht der Geschichte, statt. Sie war einer der wichtigsten Wendepunkte des Zweiten Weltkriegs.

Verteidiger des Moskauer Himmels auf dem Dach eines Wohngebäudes.

Soldaten hören ihrem Kommandeur zu.

Eine Sanitäterin auf der Krim.

Doch selbst in den dunkelsten Zeiten fanden die Menschen einen Moment der Freude. Das Bild zeigt ein Mädchen, das ein Bärenbaby im Moskauer Zoo stillt.

Die weibliche Luftfahrtabteilung tanzt während einer Pause.

Panzerfahrer feiern den Tag der Arbeit in der Nähe von Kursk.

Und es war immer Zeit für Liebe und Freundschaft.

Sogar Fußballspiele fanden damals statt, wie auf diesem Feld in der Nähe der Polarstadt Murmansk.

Kriegsberichterstatter und ein Fotograf salutieren an der Frontlinie.

Das Glück einer wiedervereinigten Familie.

Ein Konzert in einer zerstörten Stadt.

Soldaten der Kavallerietruppen während einer Pause.

Nicht weniger wichtig als die Soldaten an der Front war die Tätigkeit der Menschen im Hinterland. Zwei Frauen waschen Geschirr in einem Krankenhaus.

Eine Frau stellt Panzergranaten in einem Rüstungswerk in Tscheljabinsk her.

Schulmädchen nähen Uniformen.

Eine Einheit von Soldaten repariert eine beschädigte Brücke.

Regisseur Grigori Alexandrow und die Schauspieler Chosrow Melikow und Ljubow Orlowa machen eine Pause zwischen den Szenen während der Dreharbeiten des Films „Eine Familie“.

Ein junger Stahlarbeiter im „Magnitogorsker Stalin-Stahlwerk“, der für den Bedarf an der Front arbeitet.

Ein Partisanen-Bauer wird mit einer Medaille geehrt.

Eine Frau, die mit ihren Kindern aus der Gefangenschaft nach Hause zurückkehrt.

Pioniere marschieren in Moskau in der Nähe der Skulptur „Arbeiter und Kolchosbäuerin“.

Ein Bauernjunge.

Schulmädchen, die in einer Schule Agitationsstände vorbereiten.

Kinder spielen friedlich draußen.

