Fakt des Tages: Die Baikal-Amur-Magistrale – die leidgeprüfteste „ewige Baustelle“ der UdSSR

Alles begann unter Stalin im Jahr 1932. Für den Bau wurden lächerliche 3,5 Jahre veranschlagt, was eines zeigt: Die Parteiführung war damals nicht im Bilde darüber, was der Ferne Osten ist.

Junge Moskauer gehen zum Bau der BAM, 1974. Marschani/Sputnik Marschani/Sputnik

Der größte Teil der Strecke durch Sibirien verlief in einer Permafrostzone. Sie überquerte elf Flüsse und die riesigen Gebiete von Jakutien, Tschukotka und Kolyma. Hierher zu gelangen war schwieriger, als zum Mond zu fliegen.

Burjatische ASSR, UdSSR. Mitglieder des Teams von Alexander Bondar vom Bau- und Montagezug liefern sich in der Pause zwischen den gemeinsamen sowjetisch-französischen Arbeitsschichten beim Eisenbahnbau ein Armdrücken. Wladimir Matwijewskij/TASS Wladimir Matwijewskij/TASS

Aber die Baikal-Amur-Magistrale wurde trotz allem gebraucht: Um das rohstoffreiche Land zu besiedeln, um einen Stützpunkt für die Pazifikflotte im Fernen Osten zu schaffen und um eine Ausweichstrecke für die Transsibirische Eisenbahn zu schaffen.

Das erste Volleyballfeld im Dorf Swjosdnij, wo die Bauarbeiter der Baikal-Amur-Magistrale leben. 1974 Marschani/Sputnik Marschani/Sputnik

Unter Stalin wurde nach dem bereits erprobten Schema vorgegangen: Zehntausende Strafgefangene wurden in die Taiga geschickt. In den ersten anderthalb Jahren lebten die Häftlinge im Freien an Lagerfeuern, Zelte waren nicht vorhanden. Im Winter sank die Temperatur auf bis zu -50° C. Die Ration betrug 400 Gramm Brot pro Tag.

Oblast Irkutsk, UdSSR. Konstrukteure der All-Union Studentenmannschaft ruhen sich am Flussufer aus. Walerij Christoforow/TASS Walerij Christoforow/TASS

Unter Breschnew verwandelte die staatliche Propaganda die BAM in eine romantische Geschichte über starke Menschen, die die Natur bezwingen.

"Der Barbier", 1974. Roman Denisow/Sputnik Roman Denisow/Sputnik

Der Anreiz für die Arbeitskräfte lag in den hohen Gehältern. Die Menschen gingen zur BAM, um Geld für ein Auto, eine Wohnung oder ein Sommerhaus zu verdienen.

Region Amur, UdSSR. Die Vermessungsingenieurin des Mosgiprotrans Moscow Design and Survey Institute Irina Petrova füttert das Elchkalb Maika, das seine Mutter verloren hat und von Vermessungsingenieuren in der Nähe der im Bau befindlichen Baikal-Amur-Magistrale gerettet wurde. Wiktor Marikowskij/TASS Wiktor Marikowskij/TASS

Die Versorgung mit Lebensmitteln, Möbeln und Kleidung war hier besser als in Moskau. Viele gingen auch aus politischer Überzeugung dorthin, um den nächsten „kommunistischen Traum“ zu verwirklichen.

Oblast Irkutsk, UdSSR. Die Frischvermählten Ljubow Tatarinowa und Alexej Tatarinow sind während ihrer Hochzeit im Dorf BAM-Bauherren Magistralny des Bezirks Kasatschinsko-Lenskij im westlichen Abschnitt der Baikal-Amur-Magistrale abgebildet. Edgar Brjuchanenko/TASS Edgar Brjuchanenko/TASS

Die BAM wurde trotz der Krise in den 1980er Jahren fertiggestellt, zwei Jahre vor dem Zusammenbruch der UdSSR und der kommunistischen Idee selbst. Die Baukosten betrugen umgerechnet in die Preise von 1991 ca. 18 Milliarden Rubel.

Oblast Irkutsk, UdSSR. Die Malerin Antonina Kodintsewa und ihre Tochter Ljudmila, die aus Nischnewartowsk angereist ist, gehen im Dorf Swjosdnij von Bauarbeitern der Baikal-Amur-Magistrale in der Region Ust-Kutsk spazieren. Walerij Christoforow/TASS Walerij Christoforow/TASS

Burjatische ASSR, UdSSR. Der erste Zug mit Ehrengästen passiert das neue Gleis zwischen dem Knotenpunkt Davan und Sewerobaikalsk auf dem westlichen Abschnitt der im Bau befindlichen Baikal-Amur-Magistrale. Wladimir Matwijewskij/TASS Wladimir Matwijewskij/TASS

