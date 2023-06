Fakt des Tages: Lenin war nicht das Staatsoberhaupt der UdSSR

Als erfahrener Revolutionär im Untergrund überließ Lenin den Platz des formellen Oberhaupts des Sowjetstaates anderen. Welche Position hatte er also inne? Um diese Frage zu verstehen, zeigen wir Ihnen, wie die Oktoberrevolution das russische Staatssystem radikal veränderte.



Im Oktober-November 1917 gab es in Petrograd (wie St. Petersburg während des Ersten Weltkriegs genannt wurde) zwei große politische Kräfte – die Provisorische Regierung unter Alexander Kerenski, die ihren Sitz im Winterpalast hatte, und das Petrograder Militärisch-Revolutionäre Komitee unter Leo Trotzki, das im Gebäude des Smolny-Instituts (kurz Smolny genannt) untergebracht war.

Verhaftung der provisorischen Regierung. Mikhail Sokolov Mikhail Sokolov

Die Bolschewiki prangern die Provisorische Regierung an

Am 6. und 7. November 1917 gab das Militärisch-Revolutionäre Komitee eine Erklärung ab, in der es die Provisorische Regierung und ihre Handlungen anprangerte. Die Bolschewiki übernahmen die Kontrolle über die Kommunikationszentren in ganz Petrograd und eroberten die Zentrale Telegrafen- und Telefonstation. Gleichzeitig lief eine Flottille von 45 bolschewistentreuen Zerstörern in den Hafen der Stadt ein.

In den frühen Morgenstunden des 8. November 1917 wurde der Winterpalast von den Revolutionären gestürmt und die Provisorische Regierung verhaftet. Zu diesem Zeitpunkt war im Smolny bereits der Zweite Allrussische Kongress der Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten im Gange.

Smolny-Institut. Public domain Public domain

Lenin schlug vor, dass der Kongress das Allrussische Zentrale Exekutivkomitee als das höchste Regierungsorgan des Landes wählen und außerdem den Rat der Volkskommissare als provisorische Arbeiter- und Bauernregierung bilden sollte.

Wer war das offizielle Oberhaupt von Sowjetrussland?

Unmittelbar nachdem die Provisorische Regierung entmachtet worden war, entstand anstelle des Russischen Reiches ein neuer Staat – Sowjetrussland. Von 1917 bis 1922 trug dieser Staat die Bezeichnung Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik. Der Zweite Allrussische Kongress der Sowjets der Arbeiter- und Soldatenabgeordneten, war sein erstes repräsentatives Organ, das die Mitglieder der beiden wichtigsten Staatsorgane wählte.

Wladimir Lenin and Michail Kalinin. Public domain Public domain

Das Allrussische Zentrale Exekutivkomitee war das höchste Organ des neuen Staates. Es erhielt legislative und administrative Funktionen und wurde zunächst von Lew Kamenew, dann von Jakow Swerdlow (1917-1919) und ab dem 30. März 1919 von Michail Kalinin geleitet. Bis zu seinem Tod im Jahr 1946 war Kalinin formell das Staatsoberhaupt.

Der Rat der Volkskommissare war das zweitwichtigste Staatsorgan mit Exekutivgewalt. Er war faktisch die Regierung von Sowjetrussland, und Wladimir Lenin war der Vorsitzende dieses Rates – was bedeutete, dass er bis zu seinem Tod am 21. Januar 1924 die Position des Ministerpräsidenten in Sowjetrussland und der UdSSR innehatte.

Sitzung des Rates der Volkskommissare unter dem Vorsitz von Lenin (1927). Dmitriy Kardovskyi Dmitriy Kardovskyi

Streng genommen war Lenin in Sowjetrussland und der UdSSR nie das Staatsoberhaupt. Er hatte die (offiziell) geringere Position eines Ministerpräsidenten, die es ihm erlaubte, alle repräsentativen und administrativen Funktionen zu überspringen, die das Staatsoberhaupt ausübte, einschließlich der Unterzeichnung zahlreicher Dokumente. Stattdessen konnte Lenin seine Zeit damit verbringen, wichtige Entscheidungsfunktionen als Chef der Exekutive des Sowjetstaates wahrzunehmen.

Diese Aufgabenteilung wurde nach Lenins Tod fortgesetzt. Josef Stalin und Nikita Chruschtschow besetzten nie die Positionen des formellen Oberhaupts des sowjetischen Staates – den Vorsitz des Allrussischen Zentralen Exekutivkomitees (vor 1938) bzw. den Vorsitz des Präsidiums des Obersten Sowjets (1938-1989).

Wladimir Lenin auf einer Sitzung des Rates der Volkskommissare in Smolny. Public domain Public domain

Leonid Breschnew war das erste formelle und faktische Oberhaupt der UdSSR, da er gleichzeitig Vorsitzender der KPdSU der Sowjetunion und Vorsitzender des Präsidiums des Obersten Sowjets war.

