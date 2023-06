Fakt des Tages: Warum Peter der Große sechs Jahre lang nicht beerdigt wurde

Es stellte sich heraus, dass sich der Zar sein ganzes Leben lang auf seine eigene Beerdigung vorbereitet hatte. Peter, der ein Gegner vieler alter russischer Traditionen war, wollte nicht wie die Moskauer Zaren am Tag nach seinem Tod beigesetzt werden. Er wollte ein aufwändiges und langes Leichenbegängnis wie die Könige Europas, was er aus nächster Nähe kennengelernt hatte: Er ließ russische Diplomaten im Ausland zu Beerdigungen reisen und tat dies auch selbst.

Als 1725 seine Stunde schlug, erfolgte also ein beispielloses Begräbnis. Allein die Abschiedszeremonie im Palast dauerte 42 Tage. Am Sarg befanden sich keine russischen Ikonen (was bei seinen Vorgängern nur schwer vorstellbar gewesen wäre). Der Trauerzug bestand aus 11.000 Menschen. Sein riesiger, zwei Meter langer Sarg wurde über das Eis der Newa zur Peter-und-Paul-Kathedrale getragen.

Doch der Sarg wurde sechs Jahre lang nicht in der Kathedrale beigesetzt. In dieser Zeit starb auch Peters Frau Katharina I. Ihr Sarg wurde in der Nähe aufgestellt. In der Bevölkerung kursierten Gerüchte, dass der Zar wegen der „teuflischen Experimente“, die an ihm durchgeführt wurden, nicht begraben wurde.

Die Wahrheit war jedoch viel prosaischer. Der Zar hatte an alles gedacht, außer dass er seinen plötzlichen Tod nicht vorhersehen konnte und keine Zeit hatte, das Grabmal und die gesamte Peter-und-Paul-Kathedrale fertigzustellen. Als Peter starb, wurde er in einer provisorischen Holzkapelle innerhalb des im Bau befindlichen Gebäudes beigesetzt.

Als er schließlich begraben wurde, geschah dies interessanterweise so, dass er nicht exhumiert werden konnte – dazu hätte man die gesamte Peter-und-Paul-Kathedrale abreißen müssen.

