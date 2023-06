Fakt des Tages: Was geschah mit Lenins Geschwistern?

Der Führer des Proletariats hatte drei Schwestern, Anna, Olga und Maria, und zwei Brüder, Alexander und Dmitrij. Eine weitere Schwester namens Olga und der Bruder Nikolai starben im Kindesalter.

Der ältere Alexander wurde gehängt, weil er versucht hatte, ein Attentat auf den Zaren Alexander III. zu verüben. Er war erst 21 Jahre alt und besessen von revolutionären Ideen.

Vier Jahre nach seiner Hinrichtung starb die 19-jährige Olga an Typhus. Das Mädchen hatte gerade erst ihr Medizinstudium abgeschlossen und träumte davon, Ärztin zu werden.

Anna, Dmitrij und Maria überlebten Lenin. Sie alle waren Revolutionäre und wurden zu Persönlichkeiten der sowjetischen Partei. Anna war auch an dem gescheiterten Attentat auf den Zaren beteiligt, wofür sie fünf Jahre in der Verbannung verbringen musste. Schließlich stürzte sie zusammen mit ihrem Bruder den Zaren, gründete das Marx-Engels-Lenin-Institut und verbrachte dort ihr restliches Berufsleben mit Forschung.

Die jüngere Maria, die in der Familie liebevoll Manjascha genannt wurde, wurde viermal wegen revolutionärer Aktivitäten verhaftet. Nach der Revolution war sie Mitglied der Zentralen Kontrollkommission der Kommunistischen Partei und starb 1937.

Der Bruder Dmitrij war Professor an der Kommunistischen Universität, und als Sommerhäuschen diente ihm Lenins Residenz in Gorki, wo er 1943 starb. Dmitrij war der einzige Uljanow, der eigene leibliche Kinder hatte — eine Tochter und einen Sohn. Seine Nachkommen sind heute noch am Leben. Sie haben nie etwas mit Politik zu tun gehabt.

