Fakt des Tages: Mysteriöses Attentat auf dem Roten Platz

Kira Lisitskaya (Photo: Konstantin Kokoschkin/Global Look Press; Anatolij Garanin/Sputnik; The Swedish Army Museum)

Am Tag des 25. Jahrestags der bolschewistischen Revolution im Jahr 1942 trafen hochrangige Gäste auf dem Roten Platz ein, um zu feiern. Dort stand auf einem Podest in der Nähe der Basilius-Kathedrale, die auch als Zarenplatz bekannt ist, ein geheimnisvoller Wachposten. Der bewaffnete Mann in Militäruniform erregte das Misstrauen der sowjetischen Polizei, die auf dem Roten Platz patrouillierte, konnte diese aber durch präzise Antworten auf die Frage über seine Anwesenheit an diesem Ort verwirren.

Josef Stalin (Mitte), Wjatscheslaw Molotow (zweiter von links), Anastas Mikojan (links) und Michail Kalinin (rechts) bei der Begrüßung von Maidemonstranten am Lenin-Mausoleum, 1936. Sputnik Sputnik

Gerade als die Sicherheitskräfte rund um den Roten Platz das Interesse an dem Mann verloren, hob er sein Gewehr und schoss auf eines der Fahrzeuge einer Regierungskolonne. Es kam zu einem Schusswechsel und der Mann wurde schließlich durch eine Granatenexplosion betäubt und verhaftet.

Roter Platz in Moskau, 23. Juni 1941. Anatolij Garanin/Sputnik Anatolij Garanin/Sputnik

Es gab verschiedene Theorien darüber, warum der Obergefreite Sawelij Dmitrijew seinen Posten verließ, sich heimlich auf den Roten Platz begab und das Feuer auf einen Wagen der Regierung eröffnete. Einige vermuteten, dass es sich um ein Spionagekomplott der Nazis oder eine konterrevolutionäre Verschwörung handelte. Da Josef Stalin ein Ziel des Schützen gewesen sein könnte, waren die Ermittler hoch motiviert, den Fall zu lösen. Dmitrijew gab jedoch kaum Informationen über seine Motive preis.

Schließlich schlossen die Ermittler eine geheime Verschwörung aus und kamen zu einer einfachen Schlussfolgerung: Es handelte sich um die Tat eines „einsamen Wolfs“. Der Obergefreite Sawelij Dmitrijew wurde zum Tode verurteilt und hingerichtet. Allerdings enthielt der als Verschlusssache eingestufte Fall einige wichtige Lücken, die ihn auch heute noch suspekt erscheinen lassen.

Mehr über diese Geschichte können Sie in unserem Artikel lesen.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.