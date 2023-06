Fakt des Tages: Wie sowjetische Soldaten in Italien zu Helden wurden

Fjodor Poletajew, der von den italienischen Partisanen den Spitznamen Riesen-Fjodor erhielt, wurde mit der italienischen Medaille Für militärische Tapferkeit und dem Titel eines Helden der Sowjetunion ausgezeichnet. Der Mut und der Verstand, die er am 2. Februar 1945 im Kampf gegen die Turkestanische Legion (in den Kollaborateuren aus den Turkvölkern der UdSSR dienten) bewiesen hatte, halfen seiner Gruppe, den Feind zu besiegen.

Im schwierigsten Moment des Kampfes sprang Poletajew hervor und befahl den Legionären mit lauter Stimme auf Russisch, ihre Waffen fallen zu lassen. Verblüfft von diesem unerwarteten Auftauchen dachten die Soldaten, dass den Partisanen geholfen wird, und begannen, sich zu ergeben. Nur einem von ihnen gelang es, zur Besinnung zu kommen und Fjodor zu erschießen.

Daniel Awdejew entkam aus einem deutschen Lager in Frankreich, fand sich aber bald auf Umwegen in Italien wieder. Dank seiner hervorragenden Kampf- und Führungsqualitäten sowie seiner guten Italienischkenntnisse (die er durch die Kommunikation mit italienischen Kriegsgefangenen in der Gefangenschaft erworben hatte) konnte Awdejew bald sein eigenes stalinistisches Partisanenbataillon anführen.

Am 11. November 1944 starb Awdejew, als er mit seiner Einheit den Rückzug der Hauptstreitkräfte im Arzino-Tal deckte. Fünfzig Jahre später wurde er von der italienischen Regierung posthum mit der Medaille Für militärische Tapferkeit ausgezeichnet.

