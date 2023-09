Hat Iwan der Schreckliche die Architekten der Basilius-Kathedrale geblendet?

Bis in die 1950er Jahre glaubten die Historiker, dass die Kathedrale zum Schutz der Heiligen Jungfrau Maria am Flussgraben (besser bekannt als Basilius-Kathedrale) von zwei Architekten, Postnik (oder in einigen Dokumenten Posnik) und Barma, erbaut wurde. Es hat sich herausgestellt, dass diese Annahme falsch ist und allem Anschein nach auf einem Fehler des Schreibers beruht.



Warum wurde angenommen, dass es zwei Architekten gab?

Im Jahr 1957 zitierte der Kasaner Historiker Nikolai Kalinin in der Zeitschrift Sowjetische Archäologie ein Dokument, auf dem dieser populäre Mythos beruht. In einer Manuskriptsammlung von Erzählungen, die in verschiedenen Handschriften des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts verfasst wurden, gibt es eine Erzählung über die Übertragung des Bildes von Nikolaus dem Wundertäter. Dabei handelt es sich um eine Ikone, die Zar Iwan 1556 für die neu erbaute Kathedrale gestiftet hatte. In diesem Text (von dem nicht bekannt ist, wann und von wem er geschrieben wurde) steht, dass der Zar „eine steinerne Kirche in der Nähe der Brücke des Frolowskij-Tors, dem heutigen Spasskij-Tor, [des Kremls] über dem Flussgraben errichtete. Und dann schenkte Gott ihm zwei russische Meister, po reklu Postnik und Barma, und sie waren weise und geschickt für ein solch wunderbares Werk.“

Der Bau der Basilius-Kathedrale. Ein Bild aus der Illustrierten Chronik, 16. Jahrhundert. Gemeinfrei Gemeinfrei

„Po reklu“, bemerkt Nikolai Kalinin, bedeutet „mit dem Beinamen“. Dieser Ausdruck wird im Altrussischen vor den Beinamen einer Person gesetzt und nicht vor deren eigentlichen Namen. Es hat sich also wahrscheinlich ein Fehler in die Aufzeichnung eingeschlichen. Gleichzeitig ist Postnik definitiv der eigentliche Name, denn er taucht in vielen anderen Dokumenten auf, und es handelt sich dabei ganz sicher um einen Architekten.

Sind Postnik Jakowlew und Barma ein und dieselbe Person?

Im Jahr 1555 wurde der Architekt Postnik Jakowlew mit dem Bau des Kasaner Kremls betraut. Der Zar befahl verschiedenen Beamten, „mit ihnen soll der Kirchen- und Stadtmeister Postnik Jakowlew ... bis zum Frühjahr in Kasan eine neue Stadt Kasan [aus] Stein machen und [dazu] zweihundert Maurer, Ziegler und Brecher aus Pskow, wie viele Menschen geeignet sind, auswählen.“

Außerdem gibt es einen Text über den Bau der Kathedrale der Fürbitte am Flussgraben, der um ein halbes Jahrhundert älter ist als der vorherige. Es handelt sich um die Russische Chronik von den Anfängen des russischen Landes bis zur Thronbesteigung des Zaren Alexej Michailowitsch aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts: „Im selben Jahr (1560) wurde auf Befehl des Zaren, des Souveräns und Großfürstens Iwan der Bau der Kirche des bei der Eroberung von Kasan versprochenen Gelübdes der Dreifaltigkeit und der Fürbitte sowie von sieben Seitenkapellen geplant, die auf dem Flussgraben genannt wird, und der Meister war Barma und seine Gefährten.“ Wie wir sehen, wird Barma hier als einziger Baumeister erwähnt.

Die Mauer des Kasaner Kremls, wahrscheinlich unter der Aufsicht von Postnik Barma errichtet. Legion Media Legion Media

Alles deutet darauf hin, dass Posnik Jakowlew und Barma ein und dieselbe Person sind. Woher wissen wir das? Im Jahr 1633 gab es auf der handschriftlichen Kopie des Urteilsbuchs von 1550 (dem wichtigsten Gesetzbuch Russlands in dieser Epoche) einen Eintrag: „Das Urteilsbuch des Klosters Solowezkij des Schreibers und Dieners des Moskauer Dienstes Druschina Tarutjew, Sohn des Posniks, ging von Barma an Iwan Maximow, Zollbeamter von Wologda [im Jahre] [7]141 über.“ Aus den Aufzeichnungen geht hervor, dass der Schreiber des Solowezkij-Klosters und Moskauer Diener Druschina im Jahr 7141 nach der Erschaffung der Welt [1633 nach dem reformierten Kalender)] Iwan Maximow diese Abschrift des Urteilsbuchs übergab. Druschina verweist darauf, dass er der Sohn von Taruta ist, der laut dem Reklu Barma der Sohn von Posnik war – hier ist er, wie der Historiker Nikolai Kalinin vermutete, der wahrscheinliche Architekt der Kathedrale, und Druschina gibt nicht ohne Grund an, wessen Enkel er ist.

Das ist ganz logisch – der Enkel von Postnik Barma nimmt eine ziemlich hohe Position in der Gesellschaft ein. Er ist ein Beamter, d.h. ein Vertreter der Moskauer Gerichte und Orden, des Klosters Solowezkij, das große Ländereien besaß, eine ehrenvolle und einträgliche Position. Außerdem ist er ein Diener des Moskauer Herrschers – ein Beamter oder ein Militär. Die Gesamtheit der genannten Fakten zeigt, dass Postnik Barma wahrscheinlich eine in der Rus jener Zeit bekannte und gefragte Person ist. Postniks Name wird nach seiner Abordnung nach Kasan immer wieder in den kasanischen Schreiberbüchern (Listen über das Vermögen der Bediensteten) erwähnt. Es ist gut möglich, dass es sich genau um jenen Postnik Barma handelt.

Die Kathedrale im Jahr 1855 British Library British Library

Wurde der Erbauer der Basilius-Kathedrale geblendet?

Es ist unwahrscheinlich, dass ein so angesehener Mann wie Postnik Barma nach getaner Arbeit geblendet wurde. Außerdem hat er auch nach dem Bau der Basilius-Kathedrale weiter gearbeitet – vor allem in Kasan. Nach der Kopie des Urteilsbuches zu urteilen, die wahrscheinlich Postniks Enkel gehörte, war er auch nach seinem Tod noch bekannt und geachtet. Es ist also unwahrscheinlich, dass er geblendet, verbannt oder einer anderen Art von Ungnade des Zaren ausgesetzt war.

Woher stammt die Legende von der Blendung?

Die Legende von der „Blendung der Architekten“ hat keine Entsprechung in der russischen Geschichte. Es wird daher angenommen, dass sie europäischen Ursprungs ist. In Russland begann sie in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts zu kursieren.

yulenochekk/Getty Images yulenochekk/Getty Images

Und sie wurde dem sowjetischen Leser durch das Gedicht des patriotischen Dichters Dmitrij Kedrin Die Architekten (1938) bekannt, das die folgenden Zeilen enthält:

Und der Wohltäter fragte: „Könnt ihr ein anderes Gotteshaus schöner,

prächtiger machen als dieses, frage ich?

Und die Architekten rauften ihre Haare und antworteten: „Das können wir!

Du musst es nur befehlen!“ Und sie verneigten sich zu Füßen des Zaren.

Und dann befahl der Zar, diese Architekten zu blenden,

dass in seinem Land die Kirche allein so stehen solle,

dass in den Ländern von Susdal und in den Ländern von Rjasan und anderen

kein besseres Gotteshaus als die Kirche der Fürbitte stehe!

Der Leser ist im Allgemeinen geneigt, schöne und gruselige Geschichten zu glauben, und wenn die Geschichte gereimt ist, wird sie für die populäre Wahrnehmung noch bequemer. Daher ist es nicht verwunderlich, dass im 20. Jahrhundert die Legende von der Blendung durch die Fantasie des Dichters Kedrin zu neuem Leben erwachte.



