Fakt des Tages: Der erste amerikanische Staatsbürger, der in Russland beerdigt wurde

Der erste US-Bürger, der in Russland geboren wurde, und der erste, der in Russland begraben wurde, sind ein und dieselbe Person.

Es handelt sich um Louise Catherine Adams, die einjährige Tochter des sechsten amerikanischen Präsidenten, John Quincy Adams.

Von 1809 bis 1814 diente Adams als bevollmächtigter Gesandter der USA in St. Petersburg. Hier bekamen der Diplomat und seine Frau Louise am 12. August 1811 ihre einzige Tochter. Traurigerweise starb sie nur 13 Monate später, am 15. September 1812, an der Ruhr.

Lutherischer Friedhof Smolensk Lutherischer Friedhof Smolensk

„Wir haben unsere geliebte und einzige Tochter verloren... ein so liebenswertes und vielversprechendes Kind, das jemals von den Hoffnungen der liebevollsten Eltern genommen wurde. Sie war bis zum Alter von einem Jahr im Allgemeinen gesünder als alle unsere anderen Kinder im gleichen Lebensabschnitt. Sie hatte bereits sechs Zähne. <...> Die Krankheit begann mit einer heftigen Ruhr, die von einem nervösen Fieber abgelöst wurde und mit Konvulsionen endete. Sie starb am Dienstag, dem 15., um halb zwei Uhr morgens“, schrieb Adams an seine Mutter.

Das Mädchen wurde auf dem evangelischen Friedhof von Smolensk begraben. Mit der Zeit ging das Grab verloren. Die Grabstätte wurde von den 1990er Jahren bis 2009 gesucht und schließlich gefunden. Der Grabstein wurde mit Mitteln der Gesellschaft Daughters of the American Revolution restauriert. Anlässlich des 200. Todestages des Mädchens fand am 15. September 2012 eine Gedenkfeier auf dem Friedhof statt.



Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.