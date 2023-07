Wie James Patterson zum sowjetischen Schauspieler wurde

Dieser niedliche kleine Junge, der 1936 während einer Sportparade in Stalins Moskau in einer riesigen Blütenblattrequisite abgebildet wurde, heißt James Patterson und sollte später ein Mann mit einem unglaublichen Schicksal werden.

Archiv von James L. Patterson Archiv von James L. Patterson

Sein Vater Lloyd Patterson (hier ganz rechts abgebildet) war ein Afroamerikaner. Er kam in die UdSSR auf der Suche nach Rassengleichheit und einem besseren Leben und heiratete die sowjetische Modedesignerin Wera Aralowa. Ihr Sohn James wurde 1933 geboren und wurde als das Kind einer russisch-afroamerikanischen Mischehe zu einem seltenen „Vorbild“. Im Alter von drei Jahren spielte er die Hauptrolle in dem sowjetischen Film Zirkus (1936) und wurde so zum berühmtesten dunkelhäutigen Kinderdarsteller in der russischen Geschichte.



Archiv von James L. Patterson Archiv von James L. Patterson

Der Film pries die Tugenden der sowjetischen ethnischen Toleranz. In der Handlung geht es darum, dass eine amerikanische Zirkusartistin nach der Geburt eines dunkelhäutigen Babys an rassistischen Vorurteilen leidet. Als Gastkünstlerin reist sie ins sowjetische Moskau, wo sie nicht nur Zuflucht, sondern auch Glück und Liebe findet. Die Szene zeigt, wie ihr kleiner dunkelhäutiger Sohn in dem sowjetischen Land herzlich aufgenommen wird. Das Blütenblatt auf dem Foto wird von der sowjetischen Schauspielerin Ljubow Orlowa (vorne in der Mitte), der Filmmutter von James' Figur, getragen.

Ein Standbild aus dem Film "Zirkus". Die Mosfilm Studios. 1936. Regie: Grigorij Alexandrow. Volkskünstlerin der UdSSR Ljubow Orlowa, Volkskünstler der RSFSR Sergej Stoljarow und James Peterson in den Hauptrollen. P. Minew /Sputnik P. Minew /Sputnik

Später absolvierte James die Marineschule und wurde ein berühmter sowjetischer Dichter, der ein Buch mit den Memoiren seiner Großmutter unter dem Titel Chroniken der linken Hand veröffentlichte, das den Untertitel Die Geschichte einer amerikanischen schwarzen Familie von der Sklaverei bis zum russischen Hollywood trägt.

James Patterson (Mitte), der in dem Film "Zirkus" einen Negerjungen spielt, spricht mit Schülern der Schule 1 in Petropawlowsk-Kamtschazkij. А. Wlassow/Sputnik А. Wlassow/Sputnik

In den 1990er Jahren zog er in die USA, wo er noch immer in Washington D.C. lebt. Am 17. Juli 2023 wird er 90 Jahre alt!

James Patterson. Katya Chilingiri Balaban Katya Chilingiri Balaban

Russia Beyond bedankt sich bei Amy Ballard, die uns dieses Foto zur Verfügung gestellt hat.

Die ganze Geschichte können Sie in diesem Artikel nachlesen.

Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu

Aktivieren Sie die Push-Benachrichtigungen auf unserer Website !

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.