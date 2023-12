Dieses Schiffsdock Peters I. war von Mitte des 18. bis Anfang des 21. Jahrhunderts in Betrieb

Das erste russische Trockendock wurde 1752 nach den Plänen Peters des Großen gebaut. Es war das fortschrittlichste wasserbauliche Bauwerk dieser Art in Europa und wurde bis 2008 genutzt.

In den 1720er Jahren wurde Kronstadt zum wichtigsten Marinestützpunkt der baltischen Flotte. Es war Teil des Verteidigungskomplexes in der Newa-Bucht und deckte St. Petersburg von der Seite des Finnischen Meerbusens ab. Es war auch eine Kaderschmiede von Marinepersonal und ein Militär-, Handels- und Passagierhafen.

Kronstadt brauchte schnell ein Trockendock, damit die Unterwasserteile der Schiffe repariert werden konnte. Ähnliche Einrichtungen in Europa hatten einen gravierenden Nachteil: Es nahm mehr als einen Monat in Anspruch, das Wasser aus dem Dock zu pumpen, so dass die Reparaturen zu lange dauerten. Der ehrgeizige Peter beschloss, dies zu ändern und entwarf selbst ein russisches Dock.

Die Idee des Imperators war, das Wasser nicht aus dem Dock zu pumpen, sondern es ablaufen zu lassen. Zu diesem Zweck entwarf Peter ein System von Tanks mit unterschiedlicher Tiefe. Das Dock hatte eine Tiefe von 10-12 Metern und das östlich gelegene Becken hatte eine Tiefe von 16 Metern.

Das Wasser sollte tagsüber durch den Abfluss in einem speziellen Kanal in das Becken fließen und von dort mit Hilfe von Pferdefuhrwerken und Windmühlen ins Meer gepumpt werden.

Von der Idee bis zur Verwirklichung vergingen mehr als 30 Jahre. Das Dock wurde 1752 von der Zarentochter Elisabeth in Auftrag gegeben.

Das kreuzförmige Trockendock war 383 Meter lang und 20 Meter breit und konnte 10 Schiffe gleichzeitig aufnehmen. Die Gesamtlänge des Bauwerks betrug mehr als 2 km.

Im Jahr 1774 wurde eine schottische Dampfmaschine installiert, um das Wasser aus dem Becken zu pumpen. Sie konnte den Wasserbehälter in 9 Tagen vollständig entleeren. Später wurde sie durch elektrische Pumpen ersetzt, und das Hafenbecken war bis 2008 in Betrieb.

Ein weiteres einzigartiges Element des Bauwerks – die Dockbrücke – wurde 1854 erbaut. Sie ist die einzige Drehbrücke in St. Petersburg im Gegensatz zu all den Zugbrücken (die Hafenstadt Kronstadt ist Teil der nördlichen Hauptstadt). Um einem Schiff die Einfahrt in das Dock zu ermöglichen, wurde die Brücke um 90 Grad zur Seite geschwenkt.

