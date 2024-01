Was wurde in den 1990er Jahren an russischen Ständen verkauft? (FOTO)

Es scheint noch gar nicht so lange her zu sein, dass man in Russland an Kiosken alles – von Kaugummi bis zu Teppichen – kaufen konnte.

Ende 1992 unterzeichnete der damalige russische Präsident Boris Jelzin das Gesetz „Über den freien Handel“ — und Millionen Einwohner gingen auf die Straße, um alle möglichen Dinge zu verkaufen. Der Handel ermöglichte vielen das Überleben während der schweren Wirtschaftskrise nach dem Zusammenbruch der UdSSR.

Verkauf von Süßigkeiten in Moskau in den 1990er Jahren. Oleg Lastotschkin/Sputnik Oleg Lastotschkin/Sputnik

Auch den Handel von der Hand zu Hand und die spontane Organisation von Märkten gab es buchstäblich überall.

Ein Kiosk mit Brot in Moskau, 1990er Jahre. Oleg Lastotschkin/Sputnik Oleg Lastotschkin/Sputnik

Eine Besonderheit dieser Zeit waren jedoch die zahlreichen Zelte mit allen möglichen Dingen. Zunächst wurden sowjetische Kioske wie Sojuspetschat in Verkaufsstände umgewandelt, aber die meisten Verkaufsstände wurden selbst gebaut. Und jeder baute sie so, wie er es wollte.

Alexej Druschinin/TASS Alexej Druschinin/TASS

Es gab dort viel mehr Auswahl als in gewöhnlichen Geschäften. Neben Lebensmitteln und Kleinigkeiten für den Haushalt erwirtschafteten die Besitzer viel Geld mit Alkoholständen, die häufig rund um die Uhr in Betrieb waren. Dies hielt mehr als ein Jahrzehnt lang an.

Alexandr Schemljaew/Global Look Press Alexandr Schemljaew/Global Look Press

Im Jahr 2013 verbot man in Russland zunächst den Verkauf von alkoholischen Getränken in der Nacht und in Kiosken und begann dann, illegale Gebäude abzureißen.

Ein Handelsmarkt in Luschniki, Moskau. Jurij Abramotschkin/Sputnik Jurij Abramotschkin/Sputnik

Die radikalste Maßnahme wurde in Moskau ergriffen. Im Februar 2016 wurden in nur einer Nacht etwa 100 Kioske abgerissen — in den Medien wurde dies als Nacht der langen Schaufeln bezeichnet, da sie mit Schaufelbagger eingerissen wurden.

Samir Usmanow/Global Look Press Samir Usmanow/Global Look Press



