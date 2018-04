Russischer Regisseur Swjaginzew wird Jury-Mitglied des diesjährigen Cannes-Filmfestivals

Russia Beyond

Mit seinen berühmten Filmen „Leviathan“ und „Loveless“ hat sich der russische Starregisseur Andrej Swjaginzew in die ganz große Filmemacherliga gedreht. Dieses Jahr wird er darum auch schon die besten Filme der Welt mit aussuchen und bewerten.

Getty Images Getty Images

Noch vor wenigen Jahren begeisterten seine Filme "Leviathan" und "Loveless" die Jury des Filmfestivals in Cannes, letzterer wurde noch im letzten Jahr mit dem Jury-Preis ausgezeichnet. In diesem Jahr nun wird er selbst in der Jury sitzen: der russische Starregisseur Andrej Swjaginzew. Der Künstlerische Leiter Thierry Fremaux hat ihn persönlich eingeladen.

Laut Fremaux nimmt Swjaginzew nun sogar extra Englischunterricht: „Sein Englisch ist ein bisschen eingerostet“, so der Art Director, aber wichtig sei die Sprache zur Diskussion der Wettbewerbsfilme mit den anderen Juroren dann ja aber doch.

Der diesjährigen Jury wird die Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett vorsitzen. Außerdem werden die Filmemacher Ava DuVernay, Denis Villeneuve und Robert Guediguian sowie die Schauspieler Kristen Stewart, Lea Seydoux und Chang Chen und die Burundsche Sängerin Khadja Nin dabei sein.

Das Internationale Filmfestival in Cannes findet dieses Jahr vom 8. bis zum 19. Mai statt.

