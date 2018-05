Russischer Profi-Fotograf: So schießen Sie mit Ihrem Handy Superbilder!

Russia Beyond

Mark Olich nutzt sein Smartphone sogar oft bei Backstage-Dreharbeiten im berühmten Mariinski-Theater in Sankt Petersburg. Für Russia Beyond gibt er die fünf wichtigsten Tipps, wie jeder mit ein bisschen Geschick und Übung beeindruckende Handy-Fotos schießen kann.

Mark Olich Mark Olich

"Ich benutze mein Smartphone hauptsächlich zum Fotografieren, wenn ich mich mal von den großen und schweren Digital-Spiegelreflexkameras erholen möchte, oder an Orten, wo eine professionelle Kamera unerwünschte Aufmerksamkeit erregt."

Das erzählt der russische Profifotograf Mark Olich, der regelmäßig mit seinen Backstage-Aufnahmen vom renommierten Sankt Petersburger Mariinski-Theater Aufsehen erregt.

"Oder ich will nur eine Perspektive oder komposition ausprobieren. Es gibt ja so viele interessante Dinge im Theater. Wenn Sie eine großartige Aufnahme haben, dann spielt es eigentlich keine Rolle, was Sie verwenden, um sie einzufangen."

Auch in seinen Fotografiekursen macht Olich eines deutlich: Es ist einfach, eine Idee für eine Aufnahme mit einem Smartphone zu testen, ein Probebild zu machen, auch um die genaue Position auszuprobieren.

"Es spielt keine Rolle Du arbeitest. Es ist wichtig, wie Du es machst."

Mark Olich Mark Olich

Sechs Tipps für Jedermann:

1 Allzeit bereit!

Seien Sie immer bereit für das Bild Ihres Lebens! Schauen Sie nicht nur gleichgültig auf das vergängliche Leben, seien Sie aktiver Teilnehmer oder sogar Organisator.

2 Alle Technik betriebsbereit

Alle Geräte müssen ordnungsgemäß gewartet werden. Ein Fotograf würde seine Objektive mit seinem Leben verteidigen. Ich kann das Gleiche über das Telefon sagen - die Optik sollte ideal sauber sein, ohne Kratzer. Das hilft der Kamera dabei, schnell und genau zu fokussieren.

3 Mehr Freiheit durch Apps

Verwenden Sie bei der Aufnahme mit Ihrem Telefon Apps, mit denen Sie die Exposition vollständig steuern können. Das ist wichtig, wenn Sie ein kreatives Bild machen und selbst Entscheidungen treffen wollen, wenigstens, was die Belichtungszeit betrifft.

Ich benutze ProCam und Lightroom, weil in diesen Apps der Fotograf der Meister ist. Vergessen Sie das JPEG-Format. Shooting in RAW-Files bietet Ihnen viele Vorteile in der Bearbeitung und ein Bild von höchster Qualität.

4 ISO runter!

Verwenden Sie keine hohen ISO-Nummern, das ergibt nur unnötiges "Flackern".

5 Beine statt Zoom!

Verwenden Sie keinen digitalen Zoom - besser die eigenen Beine - und auch immer nur nur die eine oder die andere Kamera, wenn Sie auf Smartphones mit zwei Kameras (wie iPhone 7 Plus, iPhone X oder anderen) fotografieren.

"Es gibt jede Menge schöne Bilder, die jeden Tag in der Welt gemacht werden. Und wir alle haben alles dafür - talentierte Menschen, Spiegelreflexkameras, Smartphones - und die Welt selbst, die Spaß macht, zu leben und festzuhalten."

Mark Olich Mark Olich

Lassen Sie sich nun von diesen beeindruckenden Fotoserien aus Russland inspirieren:

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.