Die fünf beliebtesten Helden russischer Witze

In Russland erzählt man sich alle möglichen Witze über Politik, Sex und sogar Schwiegermütter, aber es gibt auch lustige Anekdoten, die sich um archetypische Charaktere drehen, vom legendären sowjetischen Spion bis hin zum berühmten englischen Detektiv. Hier ist die Liste der fünf beliebtesten Helden russischer Witze.

1 Stierlitz

Sputnik Sputnik

Max Otto von Stierlitz ist ein fiktiver sowjetischer Spion, der sich im faschistischen Deutschland bis in die Spitze der Abwehr hochgearbeitet hat. Die Anfang der Siebzigerjahre ausgestrahlte Serie Siebzehn Augenblicke des Frühlings zeichnet sich durch ihren außergewöhnlichen Stil aus, da der Regisseurin das Drehbuch missfiel und sie den Originalroman direkt verfilmte. Die meisten Stierlitz-Witze kopieren die nüchterne Off-Stimme des Erzählers und kolportieren häufig das Talent des Filmhelden, seinen Kopf in jeder auch noch so aussichtslosen Situation aus der Schlinge zu ziehen. Trotz des ernsten Tons sind die Anekdoten äußerst lustig und voller genialer Wortspiele.

Beim Streifzug durch die Straßen Berlins bemerkt Stierlitz, dass ihn die Leute misstrauisch anstarren. „Sie haben mich entdeckt! Ich frage mich, was hat mich verraten? Sind es meine männlichen russischen Gesichtszüge.... oder der Fallschirm auf meinem Rücken?"

Hitler und dessen Generäle stehen im Führerbunker an der Landkarte und planen den Angriff auf die Sowjetunion. Stierlitz kommt in den Raum, fotografiert alles und geht wieder hinaus. „Wer war das denn?“, fragen die Generäle. „Stierlitz, der russische Spion“, antwortet Hitler. „Aber warum lassen Sie ihn denn nicht verhaften?“, wundern sich die Generäle. Hitler erklärt: „Das bringt nichts, der windet sich sowieso immer wieder heraus…“

2 Wowotschka

Gorki Filmstudio Gorki Filmstudio

Wowotschka ist die Koseform des Namens Wladimir und entspricht in etwa dem deutschen Fritzchen (oder in der modernen Kultur dem amerikanischen Bart Simpson). Er ist ein unflätiger Junge, der Alkohol trinkt, raucht und dessen Vokabular durch nicht normative Lexis geprägt ist. Seine Gegenspielerin in den Witzen ist normalerweise die Lehrerin Maria Iwanowna.

Maria Iwanowna fragt Wowotschka: „Wie viel ist 5 + 5?“ „11", antwortet Wowotschka. "Wowotschka, nimm bitte die Hände aus der Tasche, während du zählst!“

Wowotschka macht seine Hausaufgaben. Im Lehrbuch wird gefragt: „Was trennt den Kopf vom Körper?“. Wowotschkas düstere Antwort: „Eine Axt“.

3 Rabinowitsch

Getty Images Getty Images

Rabinowitsch ist ein gewitzter stereotyper sowjetischer Jude mit einer skeptischen Sicht auf das Leben. Er wird oft als bitterer, zynischer Charakter dargestellt, der Regierungsbeamte nicht mag und davon träumt, in seine historische Heimat Israel auszuwandern. Man könnte ihn als Otkasnik bezeichnen, eine Person, der die Erlaubnis zur Ausreise aus der Sowjetunion verweigert wird.

-Beamter: „In Ihrer Bewerbung steht, dass Sie keine Verwandten im Ausland haben, aber anderswo erwähnten Sie, dass Ihr Bruder in Tel Aviv lebt. Wie kann das sein?“

-Rabinowitsch: „Na, er ist ja nicht im Ausland, sondern ich!"

"Genosse Rabinowitsch, warum warst du nicht bei der letzten Parteiversammlung?" Rabinowitsch: „Wenn ich gewusst hätte, dass es die letzte ist, hätte ich meine ganze Familie mitgebracht.“

4 Neureiche Russen

STV STV

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion tauchten unzählige Witze über eine neue Klasse korrupter Geschäftsleute und Gangster auf – den neureichen Russen. Als sich in Russland eine freie Marktwirtschaft entwickelte, wurden diese Leute über Nacht Millionäre, häufig weil sie kriminelle Praktiken anwandten, um an das schnelle Geld zu kommen. Sie werden stereotyp als übergewichtige Männer in bunten Anzügen und Goldketten dargestellt, die in Luxusautos herumfahren und mit ihrem neu erworbenen Reichtum angeben.

Ein neureicher Russe hat einen Autounfall. Er stolpert aus seinem Auto, sein linker Arm ist abgerissen. Er fängt an zu schreien: "Oh Gott, mein Auto! Mein Auto!“ Ein Passant sagt: "Dein Auto? Sieh dir deinen Arm an!" Er schaut nach unten und sagt: "Oh Gott, meine Rolex!"

Der Sohn eines neureichen Russen beschwert sich bei seinem Vater: „Dad, alle meine Mitschüler fahren mit dem Bus, und ich sehe aus wie ein Freak in dem 600er Mercedes“. „Keine Sorge, Sohn. Ich kaufe dir einen Bus und du fährst wie alle anderen!"

5 Sherlock Holmes und Doktor Watson

Lenfilm Lenfilm

Die Russen waren schon immer große Fans von Sir Arthur Conan Doyles Kurzgeschichten über den exzentrischen Detektiv Sherlock Holmes und seinen Assistenten Doktor Watson. In den Achtzigerjahren verfilmte das sowjetische Fernsehen mehrere dieser Geschichten. Die Serie lockte Millionen Zuschauer an die Fernsehgeräte, was zu einer Reihe von Witzen über den britischen Detektiv und seinen treuen Begleiter führte.

Die Serie gilt immer noch als eine der besten russischen TV-Produktionen und wird auch international als kulturelles Meisterwerk anerkannt.

Sherlock Holmes und Dr. Watson gehen campen. Sie schlagen ihr Zelt unter den Sternen auf und schlafen ein. Mitten in der Nacht weckt Holmes Watson auf: „Watson, schauen Sie in den Himmel und teilen Sie mir Ihre Schlussfolgerungen mit!“. Watson: „Ich sehe Millionen von Sternen, und selbst, wenn nur einige dieser Sterne Planeten haben, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass es einige Planeten wie die Erde gibt, und wenn es ein paar Planeten wie die Erde gibt, könnte es auch Leben auf ihnen geben“. Holmes: „Watson, Sie sind ein Idiot! Das bedeutet, dass jemand unser Zelt gestohlen hat.“

