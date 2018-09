Moskau eröffnet 7 neue Metrostationen – Shitstorm bei Twitter

Russia Beyond

Russische Internetnutzer legen sich mit den Moskowitern an, indem sie sie mit den „überlasteten“ Menschen in den Regionen vergleichen. Einige der Witze sind ziemlich lustig...

Vor kurzem wurden in Moskau sieben neue U-Bahn-Stationen eingeweiht, und wie Sie sich vorstellen können, sind die Menschen, die in deren Nähe wohnen, sehr zufrieden. Aber nicht jeder im Land ist darüber glücklich und das Internet quillt über vor wütenden Kommentaren über das „privilegierte“ Leben der Hauptstadtbewohner.

Alles begann, als ein Bewohner Jekaterinburgs (der viertgrößten Stadt des Landes) mehrere wütende Tweets darüber schrieb, wie hart das Leben in den Regionen Russlands sei. „In Jekaterinburg gibt es insgesamt nur neun U-Bahn-Stationen. Womit hat Moskau das verdient?“, heißt es (rus) in einem Beitrag. Er berichtete, wie hart die Menschen in den Regionen, außerhalb von Moskau, malochen und schrieb, dass sie, anstatt zu leben, „überleben“ und um Nahrung kämpfen.

Als Antwort darauf veröffentlichten andere Nutzer unzählige Tweets über das „schicke“ Leben in Moskau.

Когда москвичу ветеринар говорит, что коту нужно больше зелени pic.twitter.com/zkvx0uxmHC — Zoibana (@vedrosyan) 5 сентября 2018 г.

Wenn der Tierarzt einem Moskauer sagt, dass seine Katze mehr Grünzeug braucht (Russen nennen US-Dollar „Grünzeug“).

Однажды москвичу нечего было оставить на чай, так он оставил ключи от своей квартиры в приделах садового кольца.

Не жалко! У каждого москвича таких минимум по 5 квартир, а человеку приятно — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 5 сентября 2018 г.

Einmal hatte ein Moskauer kein Geld, um Trinkgeld zu geben, also gab er die Schlüssel von seiner Wohnung im Gartenring [im Stadtzentrum]. Kein Problem! Jeder Moskauer hat mindestens fünf solcher Wohnungen. Der Kellner dürfte zufrieden gewesen sein...

Абсолютная правда. Если вы видите, что москвич работает — это просто для общения и души, а живет он, сдавая несколько лишних квартир всяким понаехавшим из регионов. — Алериф (@romanalerif) 5 сентября 2018 г.

Absolut wahr: Wenn man einen Moskauer arbeiten sieht, tut er das nur, um sich zu amüsieren oder als Hobby, während er davon lebt, mehrere Wohnungen an „Zugereiste“ aus den Regionen zu vermieten.

чем обычные московские пенсионеры разжигают зимой печи, чтобы обогреться pic.twitter.com/oM9jkkVecF — Dalgat (@Dalgat_M) 5 сентября 2018 г.

Das ist es, womit die Moskauer Rentner ihre Öfen heizen, um sich warm zu halten.

Когда я жил в Питере, мне постоянно говорили, что все деньги в Москве. Приехал в Москву, выхожу из автобуса и тут же спотыкаюсь обо что-то. Оказалось — пачка бабла. Дворники не успевают убирать, москвичи вынимают из пачки самые свежие купюры, остальное бросают прямо на тротуар. — Матвеев Ян (@IanMatweew) 5 сентября 2018 г.

Als ich in St. Petersburg wohnte, wurde mir immer gesagt, dass das ganze Geld in Moskau sei. Also fuhr ich nach Moskau, stieg aus dem Bus und stolperte sofort über etwas. Es stellte sich heraus, dass es ein Haufen Geld war. Straßenkehrer haben einfach keine Zeit, es wegzuräumen. Moskauer benutzen nur neue Banknoten und werfen die alten auf den Bürgersteig.

когда хочется поработать, но москвичу не положено pic.twitter.com/aOF4D40EFm — давайте деградировать (@1megabit) 5 сентября 2018 г.

Wenn Sie arbeiten wollen, aber nicht können (weil Sie ein Moskauer sind).

Когда в Москве пошел дождь pic.twitter.com/nfYoebQpOf — Юрий Тюмин (@tyumin_com) 5 сентября 2018 г.

Wenn es in Moskau regnet.

Говорят, побывав в Москве, Тони Роббинс грустно сказал: "Чем я могу мотивировать людей, у которых есть социальная карта москвича?" — Валькович (@d_valkovich) 5 сентября 2018 г.

Man sagt, dass Tony Robbins [ein bekannter Motivationstrainer aus den USA] nach seinem Moskaubesuch mit Bedauern gefragt hat: „Wie kann ich Leute motivieren, die einen Moskauer Sozialversicherungsausweis haben?“

В Москве жить удобно. За любую услугу(такси, кофе и тд) я просто даю пятитысячную купюру. Она человеку не нужна, при таких то зарплатах, но все равно приятно - детям поиграть или котёнку в лоток кинуть. — ⚡Николай Ламберт (@NikolassLambert) 5 сентября 2018 г.

Es ist wirklich bequem, in Moskau zu leben. Für jede Dienstleistung (Taxi, Kaffee u.s.w.) bezahle ich mit einem 5.000-Rubelschein [ca. 70 US-$]. Natürlich braucht niemand das Geld wirklich, aber zumindest ist er zufrieden – vielleicht gibt er es seinen Kindern zum Spielen oder legt es in die Katzentoilette.

