Von Frauen, Mumien und Perestroika: Die acht besten Witze über Russland

"Ich habe versucht, mich hier im Fitness-Club anzumelden. Die Frau hinter dem Schreibtisch hat mich nach meinem 'Otschestwo', dem Vatersnamen, gefragt, der wie ein zweiter Name aus dem Namen deines Vaters ist. Ich sagte ihr, dass ich keinen habe. Dann schaute sie mich mitleidig an und sagte: 'Oh du armes Ding!'"

Cristiano Righi, Italien

"Die Leute fragen mich immer: 'John, warum Russland? Warum nicht Europa oder Amerika?' Nun, um ehrlich zu sein, ich kam hierher, weil ich eine Statistik gelesen habe, dass es hier viel mehr Frauen gibt als Männer - 40% zu 60% - und ich dachte: 'Mann, das sind einige ziemlich gute Zahlen.'

So kam ich hierher und an meinem ersten Tag ging ich um 6 Uhr morgens zur U-Bahn (das ist normal für uns Afrikaner), in der Hoffnung, ein paar Russen zu treffen. Ich bin dort angekommen, und ich sehe nichts als Scharen von Babuschkas, die diese komischen Taschen mit Rädern zeihen. Ich weiß nicht wohin sie gehen, aber es gab so viele von ihnen, es war wie eine Art Babuschka-Konferenz in der Stadt. Ich dachte nur: 'Fuck, sind das die Frauen, die die 60% ausmachen?'

John Knight, Namibia

"Es ist sehr gefährlich, dass der Name des größten Supermarktes "Perekrjostok" der Perestroika so ähnlich ist. Wenn du Russen sagst, dass du zur Perestroika musst, weil dir das Essen ausgegangen ist, sind sie sehr verwirrt."

Cristiano Righi, Italien

"Es ist unmöglich, in Moskau die Liebe zu finden. Das ist wahr. Ich bin in einer echten Moskauer Fernbeziehung: Meine Freundin lebt in Retschnoj Woksal und ich wohne in Novije Tscherjomuschki - das sind über 50 Kilometer. Wir skypen manchmal. Ich frage sie: 'Kommst du zu mir an diesem Wochenende?' Sie sagt dann leider oft: 'Nein, es ist zu teuer, und ich brauche wahrscheinlich ein Visum.' Wir haben uns versprochen, und mindestens alle drei Wochen zu sehen, aber jetzt habe ich sie schon seit über einem Monat nicht gesehen."

Denis Nikolin, Russland

"Ich brauchte eine Weile, um mich an russische Entschuldigungen zu gewöhnen. In Italien ist eine normale Entschuldigung für Verspätung etwas über den Verkehr, verschlafen, so etwas. Einmal hat ein Schüler hier einen Unterricht abgesagt, weil 'griby poschli' ('die Pilze sind gekommen'). Das war nicht einmal ein Euphemismus. Ich war zwei Wochen lang arbeitslos, weil alle meine Schüler auf ihren Datschen waren zum Pilzesammeln."

Cristiano Righi, Italien

"In Großbritannien haben sie komische Witze, sie scherzen über Dinge, die wir hier in Russland nicht haben: Marmite, die Mittelklasse, politische Wahlen - so etwas."

Denis Nikolin, Russland

"Die Leute hier sind brutal, Mann. Neulich kaufte ich mir eine Kartoffel im Laden, und die Kassiererin sah mich fragend an: 'Ist das alles?' Dann nahm sie die Kartoffel und rief dem ganzen Geschäft zu: 'Schaut alle mal, dieser Typ kauft gerade eine Kartoffel für sich selbst! Was für ein Verlierer!'

Ich wünschte, die Geschichte wäre dort beendet. Er lehnte sich dann sehr ernst zu mir herüber und sagte: 'Ernsthaft, mein Freund, bist du Single? Meine Tochter ist eine reizende usbekische Frau, sie sucht einen Ehemann, du bist ihr Typ.' Er wollte keine Einwände hören und rief sie zu sich. Ich musste geduldig sitzen, während seine Tochter sich für mich drehte. Ich versuchte höflich, das Angebot abzulehnen. Dann sagte er ruppig: 'Na dann, genießen Sie eben Ihre Kartoffel, Sie Einsamer!' Ich weinte den ganzen Weg nach Hause."

Igor Mondae, Kroatien

"Die Leute sagen, Moskau sei sicherer geworden, aber ich bin mir nicht so sicher. Ich kann zu jemandem auf dem Roten Platz gehen, auf das Mausoleum zeigen und zu ihnen sagen: 'Hey, willst du eine Leiche sehen?'"

Denis Nikolin, Russland

