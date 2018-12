Sieben Hollywoods Blockbuster über Russland: Der Kalte Krieg ist zu Ende, die Klischees bleiben

Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Ende des Kalten Krieges war Russland nicht mehr Feindbild Nummer 1 in Hollywoodfilmen. Dennoch blieb die Darstellung Russlands in den großen Blockbustern klischeehaft.

1. Goldeneye (1995)

Goldeneye war der erste Bond-Film, der nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Ende des Kalten Krieges entstand. Die russische Bedrohung war in den Köpfen der Hollywoodregisseure noch immer sehr präsent.

In „Goldeneye“ kämpft James Bond gegen ein Verbrechersyndikat namens „Janus“, das hohe Führungseinheiten des russischen Militärs infiltriert hat. Die Bösewichte wollen London durch eine Laser-Weltraumwaffe zerstören. Bond ist die letzte Hoffnung der Menschheit.

2. Crimson Tide – In tiefster Gefahr (1995)

Der Film spielt Mitte der 1990er Jahre. In Russland, das in einer wirtschaftlichen und politischen Krise steckt, bricht ein Bürgerkrieg aus. Die USA sorgen sich in diesem Chaos um die Atomwaffen im Land und entsenden eine U-Boot-Flotte an die russische Küste. Diese soll die Lage unter Kontrolle bringen, da ein weltweiter Atomkrieg droht.

3. Air Force One (1997)

Der Kalte Krieg ist vorbei und Russland ist zu einem vertrauenswürdigen Verbündeten der USA geworden. Doch der kasachische Führer General Radek träumt von der Wiederauferstehung der mächtigen Sowjetunion.

Nachdem Radek von russisch-amerikanischen Spezialeinheiten verhaftet wurde, kapern seine Gefolgsleute das Flugzeug des US-Präsidenten. Sie nehmen ihn als Geisel, um ihren eigenen Anführer freizupressen.

Obwohl der größte Schurke des Films aus Kasachstan kommt, spielt in dem Film kein einziger Kasache mit. Alle Gegner, von den Terroristen bis zu den Piloten feindlicher MiGs, werden von Russen gespielt.

4. Projekt: Peacemaker (1997)

Wenn es nach Hollywood geht, versucht jeder Verbrecher, der etwas auf sich hält, mindestens einmal im post-sowjetischen Russland eine Atombombe zu stehlen.

Im Film ist es General Kodoroff, der sein Glück versucht. Nachdem er sich erfolgreich eine Massenvernichtungswaffe aneignen konnte, wollen seine Leute sie an jugoslawische Terroristen verhökern, deren Ziel irgendwo in den USA liegt.

Es scheint, als sei die einzige Person, die den russischen General aufhalten kann, US-Oberstleutnant Thomas Devoe, der sich auf die Reise ins unbekannte und gefährliche Russland macht.

5. Mission: Impossible - Phantom Protokoll (2011)

Im vierten Teil der berühmten Reihe verwirklicht der Terrorist Cobalt das, wovon Russlands Feinde seit Jahrhunderten nur geträumt haben: Er sprengt den Kreml.

Die Russen machen jedoch fälschlicherweise den amerikanischen Agenten Ethan Hunt und die USA für dieses Verbrechen verantwortlich. Wie immer stehen beide Länder am Rande des Atomkrieges.

Um seinen Namen reinzuwaschen und den Konflikt zu entschärfen, muss Agent Hunt Cobalt aufspüren und stoppen, bevor ihn russische Spezialagenten finden.

6. Red Dawn (2012)

Der Film ist ein Remake des Films „Red Dawn“ von 1984 über die Invasion sowjetischer Truppen in die USA. In der neuen Fassung wurden die Sowjets durch die Nordkoreaner ersetzt. Schnell stellt sich heraus, dass die Angreifer vom ultranationalistischen Russland unterstützt werden. Die Amerikaner müssen nicht nur gegen die koreanischen Invasoren kämpfen, sondern auch gegen russische Spezialeinheiten, die ins Land gelangt sind.

7. Hunter Killer (2018)

Dies ist einer der wenigen Filme, in denen Hollywood die russische Armee als mächtige und moderne Truppe zeigt und nicht als unbrauchbaren, lächerlichen Haufen.

Der russische Präsident wurde von seinem kriegslüsternen Verteidigungsminister gestürzt und wird auf einem Marinestützpunkt im Norden Russlands gefangen gehalten. Die Amerikaner schicken Spezialeinheiten, um den Präsidenten zu retten und den Dritten Weltkrieg zu verhindern.

Ganz wird Hollywood die Klischees allerdings auch hier nicht los: Nur drei US-Marines erschießen zahlreiche russische Soldaten.

